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Партию власти подвели социология и коммуникация
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Партию власти подвели социология и коммуникация
Газета № 165 (2889) (2609) 25 сен, 17:26
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Партию власти подвели социология и коммуникация
«Единая Россия» сделала выводы из осенней кампании
После выборов в регионах руководство «Единой России» примет ряд «кадровых решений», сообщил секретарь генсовета партии. Тем не менее, по словам Андрея Турчака, результаты голосования в партии считают удовлетворительными
Андрей Турчак (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

​«Единая Россия» намерена провести работу над ошибками по следам прошедших в российских регионах выборов и принять ряд кадровых решений. Об этом во время заседания генерального совета партии власти сообщил его секретарь Андрей Турчак.

«Безусловно, на повестке дня будут стоять и кадровые решения, которые мы озвучим на нашем следующем заседании президиума генерального совета», — сказал Турчак.

Окончательные решения по кадровым вопросам партия примет по итогам анализа избирательной кампании, объявить их планируют 9 октября, уточнил секретарь генсовета «Единой России».

Три проблемы единороссов

По словам Турчака, первая проблема, которую выявили прошедшие выборы, — недоработка избирательных штабов в части коммуникаций с избирателями. «Обилие пропагандистских материалов не работает, работает прямой контакт с избирателями», — сказал он.

Еще одна проблема — «недостаточная разъяснительная работа по изменению пенсионного законодательства» в ряде регионов. По словам Турчака, также выяснилось, что существуют проблемы с качеством социологических исследований: «Наши региональные штабы зачастую проводили исследования нерегулярно, некачественно или не проводили вообще, полагаясь на собственное понимание ситуации», — сказал Турчак. По его словам, статьи расходов на социологию не должны урезаться.

Хотя избирательная кампания в целом проходила на фоне жестких дискуссий о пенсионной реформе, предварительный анализ показывает, что во многом поражение кандидаты от партии потерпели в тех регионах, где у «Единой России» есть внутренние проблемы, отметил он. По его словам, «отдельно по проблемным территориям» будет проанализирована работа руководителей межрегиональных координационных советов и секретарей региональных отделений партии.

Запрос на обновление

В целом единороссы считают итоги выборов удовлетворительными, следовало из слов Турчака: по его данным, «в среднем по стране на всех уровнях выборов партия показала результат в 60% голосов». Кроме того, во всех регионах, где прошли выборы в заксобрания, партия либо получила большинство, либо сохранила контроль над парламентом.

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В качестве примера такой ситуации Турчак привел Иркутскую область, где единороссы проиграли коммунистам, но за счет блокирования с другими партиями сохранили за собой как пост спикера, так и большинство руководящих постов. «Хакасия — единственный регион, где у нас нет фракционного большинства», — отметил секретарь генсовета «Единой России».

Что касается губернаторских выборов, то большинство выдвинутых глав регионов победили в первом туре, отметил Турчак. Что касается итогов вторых туров, то они «всегда предсказуемы для действующих глав регионов». «Мы все понимаем, что особенно остро чувствуется запрос на обновление. Большинство победивших губернаторов как раз были новыми лицами для своих регионов», — отметил Турчак.

Четыре исключения

23 сентября прошли вторые туры выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области, где действующие губернаторы-единороссы проиграли кандидатам от ЛДПР — в Хабаровском крае единоросса Вячеслава Шпорта победил Сергей Фургал, во Владимирской области представительницу «Единой России» Светлану Орлову обошел Владимир Сипягин.

Неделей раньше, 16 сентября, прошли выборы губернатора в Приморском крае, однако их результаты были отменены. На такой шаг избирком пошел из-за невозможности определить победителя: результаты голосования на 13 избирательных участках Владивостока были скомпрометированы, при этом общее число зарегистрированных на них избирателей превысило разницу в полученных кандидатами голосах.

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Кандидатами на пост главы Приморья были врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Во время подсчета до последнего момента лидировал кандидат-коммунист. Однако после обработки 99% протоколов действующий глава региона внезапно вырвался вперед. По рекомендации ЦИК краевой избирком результаты выборов отменил. ​Теперь приморский парламент должен назначить новую дату голосования.

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Кроме того, 23 сентября должен был состояться второй тур выборов в Хакасии. Однако вечером 21 сентября действующий глава региона единоросс Виктор Зимин, которому противостоял представитель КПРФ Валентин Коновалов, снял свою кандидатуру. ​Избирком Хакасии перенес выборы на 7 октября. Теперь соперником Коновалова будет Андрей Филягин от «Справедливой России» (9 сентября он получил 11,23% и занял третье место).

Авторы: Наталья Галимова, Наталья Демченко.
Теги: «Единая Россия» , Выборы
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