Слабеющий рубль укрепляет профицит

Цена нефти превысила 5 тыс. руб. за баррель

Цена нефти в рублях впервые в истории перевалила за 5 тыс. руб. Это значит, что бюджет в этом году получит больше доходов и может показать наилучший баланс с 2008 года

Фото: Jose Miguel Gomez / Reuters

Стоимость барреля нефти в рублевом эквиваленте на этой неделе незаметно преодолела рубеж в 5 тыс. руб. — впервые в истории. Это произошло 22 августа, когда цена международного эталона Brent в пересчете на российскую валюту выросла до 5107 руб., следует из данных терминала Bloomberg.

В пятницу, 24 августа, баррель Brent подорожал до рекордных 5112 руб. С начала 2018 года рублевая цена нефти выросла на 33%, с отметки 3830 руб. в начале января.

Рублевая стоимость нефти в значительной степени определяет доходы бюджета, говорит главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой. На нефтегазовые доходы в 2018 году приходится более 40% всех доходов бюджета. Для оценок параметров бюджета корректнее смотреть на цену российской нефти Urals, которая торгуется с небольшим дисконтом к Brent, указывает Полевой. Цена на партии Urals в Средиземноморье и в Северо-Западной Европе в середине недели достигала $72,6–72,7 за баррель, сообщили РБК в ценовом агентстве Argus Media, а биржевой курс доллара доходил до 69 руб. То есть рублевая стоимость Urals тоже перешагнула отметку 5 тыс. руб.

Непредвиденная слабость рубля

Рубль за последний год избавился от чрезмерной зависимости от нефти: корреляция курса рубля и нефтяных котировок значительно ослабла (раньше они чаще двигались в унисон), что отчасти повлияло на существенный рост рублевой стоимости нефти. Например, в этом месяце рубль значительно подешевел — на 7,6%, по данным Bloomberg, а нефть Brent выросла на 1,8% и в пятницу, 24 августа, превысила $75. Снижение зависимости рубля от нефти аналитики связывали с покупками валюты Минфином в рамках механизма бюджетного правила (это и декларировалось в качестве главной цели валютных закупок).

Но такой существенный рост рублевой цены на нефть — «это следствие влияния на курс внешних рисков, которые изначально мало кто мог предугадать», подчеркивает Полевой.

16 августа Danske Bank написал, что рубль фундаментально недооценен с учетом высоких цен на нефть и стабильных макроэкономических показателей России, но «геополитическая премия [в курсе доллара к рублю] находится на рекордно высоком уровне». Без санкционных рисков доллар мог бы стоить меньше 60 руб., но вместо этого может подняться до 75 руб., говорил РБК старший экономист банка Владимир Миклашевский. В условиях «крайне высокой неопределенности», которая растянется до сентября, курс, вероятно, продолжит находиться вблизи отметки 69 руб., написали 23 августа аналитики Nordea Bank.

Рекордный профицит с 2008 года

Благодаря росту цены нефти в рублевом выражении федеральный бюджет 2018 года будет профицитным, сказал РБК заведующий лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов. Изначально бюджет сверстали с дефицитом в 1,3% ВВП, но летними поправками был заложен профицит в 0,5% ВВП. «По итогам года бюджет будет заметно более профицитным», — отметил Соколов.

В действующий закон о бюджете 2018 года заложена среднегодовая цена Urals на уровне 3600 руб., но это исходя еще из весеннего прогноза Минэкономразвития, где доллар оценивался в 58,6 руб. в среднем за год. Теперь Минэкономразвития ожидает, что среднегодовой курс в 2018 году составит 61,7 руб., сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве. Средняя рублевая цена Brent с начала года по 24 августа — 4365 руб., следует из данных Bloomberg на 14:50 мск пятницы.

При нефти $70 за баррель и курсе 66–67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров, говорит Полевой. Сейчас в бюджет заложен прогноз по общим доходам — 17,1 трлн руб. Соответственно, профицит бюджета в 2018 году, по оценкам РФПИ, может достичь 2,5–2,7% ВВП, продолжает экономист. Исходя из данных Минфина, это будет наивысший профицит федерального бюджета с 2008 года (тогда он составил 4,1% ВВП).

Минфин займет меньше

«Львиная доля — около 2 трлн руб. (из дополнительных доходов, которые бюджет может получить сверх текущих параметров) — это нефтегазовые доходы, которые будут направлены в ФНБ. Ненефтегазовых доходов может оказаться на 400–500 млрд руб. больше, чем ожидалось в летних поправках в бюджет», — оценивает Полевой.

По итогам 2018 года профицит бюджета будет незначительно выше, чем планировалось в июле при принятии поправок (0,5% ВВП), не согласна руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Дополнительные доходы будут не очень существенными. Даже если высокая цена нефти продержится в последнем квартале, среднегодовой курс доллара будет не сильно выше, чем заложено в бюджете», — говорит она.

Из-за дополнительных ненефтегазовых доходов и курсовых эффектов вполне возможно, что будет скорректирован объем займов на внутреннем рынке в 2018 году, говорит Полевой, «если, конечно, при пересмотре бюджета в конце года не будут увеличены расходы». Правительство уже занимает на рынке меньше, писал РБК. Согласно летним поправкам, Минфин планировал разместить рублевые долговые бумаги на 1,67 трлн руб. в 2018 году (по состоянию на середину августа размещено 873 млрд руб., по данным Минфина). Но уже во втором квартале объем размещений ОФЗ составил только 218 млрд руб. при плане 450 млрд. Такой же план утвержден на третий квартал (пока размещено 192 млрд руб.).