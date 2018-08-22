Новый долг отложен в долгий ящик

Минфин отменил аукцион по размещению государственных облигаций

Минфин отменил аукцион по размещению госбумаг на фоне массовой распродажи российского госдолга нерезидентами, пообещав вернуться на рынок после стабилизации ситуации. Доходность ОФЗ выросла до уровня конца 2016 года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Министерство финансов России объявило об отказе от проведения 22 августа аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В сообщении ведомства это решение объясняется резким ростом волатильности на финансовых рынках.

​Минфин второй раз за год отказался от размещения ОФЗ из-за нестабильной ситуации на рынке — министерство отменяло аукцион 11 апреля, который должен был пройти через несколько дней после объявления о введении американских санкций против российских публичных компаний.

21 августа в Минфине отметили, что решение об отказе от проведения аукциона было принято с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно работающих на аукционах ОФЗ. «После стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе», — говорится в сообщении ведомства.

Индекс государственных облигаций RGBI, характеризующий ситуацию на рынке российского госдолга, с начала августа на фоне распродаж ОФЗ нерезидентами упал на 4,04% и сейчас находится на минимумах с конца 2016 года. Доходность гособлигаций в среднем выросла до 8,56%, тогда как еще 8 августа она была ниже 8%.

За прошедшую неделю доходности поднялись на 10 б.п. по коротким бумагам и на 30 б.п. — по длинным, превысив по ним 8,7% годовых, указывает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Это говорит о том, что нерезиденты продолжают продавать бумаги, а у локальных покупателей в лице управляющих пенсионными фондами свободные деньги, видимо, кончились еще в апреле, отмечает он.

Не платить дорого

В течение августа на рынке российского госдолга наблюдался явный период распродаж, из-за чего доходности существенно выросли, говорит начальник центра разработки и стратегии Газпромбанка Егор Сусин. Минфин всегда может привлечь деньги, но проблема в том, что ему либо пришлось бы размещать облигации дорого — по рыночной высокой ставке, либо аукцион на его условиях не был бы реализован полностью. «Министерству имеет смысл взять краткосрочную паузу и не проводить аукционы, на которых не удастся продать весь объем бумаг», — отмечает Сусин. Сейчас у Минфина нет крайней необходимости в заимствованиях, поэтому он предпочел не размещать ОФЗ вообще, резюмирует эксперт.

Минфин, пока все не «утрясется», может обойтись и без заимствований, согласен Денис Порывай. При профиците федерального бюджета и наличии «подушки безопасности» в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ) у ведомства нет острой необходимости в привлечении средств. Российский Минфин стандартно размещает ОФЗ без премии к рынку, но сейчас никто не будет приобретать большие объемы длинных бумаг без премии к рыночной ставке 8,7%, поэтому однозначно на это размещение был бы низкий спрос, считает Порывай. «При возможности разместить большой объем длинных ОФЗ, даже под 8,7%, но без премии, Минфин не отменял бы аукцион», — полагает эксперт.

21 и 22 августа будут важными днями с точки зрения санкционных новостей, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. (США 22 августа введут санкции против России из-за «дела Скрипалей», а 21 августа — день рассмотрения в комитетах сената США вопроса санкций против России.) Кроме того, на поведение иностранных инвесторов на развивающихся рынках, к которым относится российский, продолжает влиять негативная ситуация в Турции (там торги сейчас не проводятся). В этой связи, говорит Орлова, российский Минфин «решил перестраховаться». Кроме того, сейчас бумаги торгуются с гораздо большей доходностью, чем в начале июня, — возможно, Минфин не хочет делать размещений по такой высокой доходности в условиях волатильности, предполагает она.

По мнению Порывая, при ставке межбанковского кредитного рынка (RUONIA) под 7% для банков премия в 170 б.п. при доходности 8,7% по ОФЗ выгодна, однако они ждут, что она продолжит расти — доля нерезидентов еще высока, а санкции на госдолг еще не объявили. «Ни у кого нет сомнений в том, что санкции будут, поэтому банки ждут роста доходности в момент распродажи после объявления санкций», — прогнозирует он.

По последним данным ЦБ, на конец июля доля нерезидентов среди держателей российских ОФЗ составляла 27,5% против рекордных 34,5% до объявления об апрельских санкциях США. «Снижение аппетита глобальных инвесторов к риску, а также формирование негативного информационного фона из-за проработки в США введения новых санкционных ограничений в отношении России способствовали снижению спроса нерезидентов на суверенные обязательства», — говорилось в обзоре регулятора.

Не по плану

Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале 2018 года определен на уровне 450 млрд руб. по номинальной стоимости, из которых 160 млрд руб. должно было прийтись на облигации со сроком погашения до пяти лет включительно, 180 млрд руб. — на облигации со сроком погашения от пяти до десяти лет и 110 млрд руб. — на облигации со сроком погашения свыше десяти лет.

Точно такой же объем Минфин собирался разместить и во втором квартале, но из-за ситуации на рынке не смог этого сделать. В итоге объем размещений ОФЗ составил менее половины запланированной суммы — 218 млрд руб. (48%), отмечал ЦБ. После отмены из-за введенных санкций аукциона, запланированного на 11 апреля, Минфин через неделю вернулся на рынок размещений, но периодически сталкивался с невозможностью разместить целиком запланированный объем. В июне последовала череда неудач с размещениями — три недели подряд министерство не могло разместить весь объем ОФЗ. Только один раз в июне Минфин смог полностью разместить два выпуска госбумаг объемом по 10 млрд руб. каждый.

В июле 2018 года наблюдалось восстановление первичного рынка ОФЗ, и Минфин смог довести размещения до стандартного объема в 35–40 млрд руб. в неделю, полностью размещая предложенные объемы выпусков ОФЗ. В августе ситуация на долговом рынке опять усугубилась из-за готовящихся санкций. На последнем аукционе, 15 августа, Минфин вновь не смог разместить выпуск в 10 млрд руб. по приемлемым для себя ставкам (при объеме заявок в 20,1 млрд руб. было размещено лишь 5,7 млрд руб.).