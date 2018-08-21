ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,36 66,42 EUR Нал. 78,30 76,21 USD Бирж. 67,11 +0,08 EUR Бирж. 77,09 +0,39 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6300,80 -196,40 IMOEX 2272,49 +0,77% RTSI 1065,34 +1,20% Brent 72,14 +0,60% DJIA 25758,69 +0,35% Nasdaq 7821,01 +0,06%
Боливар не выдержал реформ
Лента новостей
Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 03:14, РБК и Сбербанк Трамп счел опасным автономное управление контентом со стороны соцсетей 02:59, Технологии и медиа Брат отравившегося в Эймсбери сообщил о новой госпитализации родственника 02:21, Общество В ООН ответили на заявление Лаврова о «секретной директиве» по Сирии 02:20, Политика Три человека пострадали при стрельбе возле станции метро в Лондоне 01:43, Общество В конгрессе США заподозрили советника Трампа в связях с Бутиной 01:35, Политика Трамп рассказал о «вероятной» встрече с Ким Чен Ыном 01:13, Политика «Калашников» презентовал гражданский электромотоцикл и робота «Игорёк» 00:47, Политика Диск Eagles обошел Thriller Джексона и стал самым продаваемым в истории 00:28, Общество Трамп обвинил власти Китая и ЕС в манипуляциях с их собственными валютами 00:00, Экономика Трамп назвал условия снятия санкций с России 20 авг, 23:51, Политика ООН приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Кофи Аннану 20 авг, 23:47, Политика Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения 20 авг, 23:21, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 20 авг, 23:02, РБК и Microsoft СМИ сообщили о просьбе Валерия Меладзе о гражданстве Грузии 20 авг, 22:33, Общество Житель Калифорнии обвинил Google в слежке за передвижениями пользователей 20 авг, 22:31, Общество «Динамо» разгромило «Уфу» и одержало первую победу в чемпионате России 20 авг, 22:09, Спорт СК возбудил дело из-за фото губернатора в посте депутата Госдумы 20 авг, 22:05, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 20 авг, 22:01, РБК и Сбербанк В Ступино пятилетний ребенок погиб в запертой машине 20 авг, 21:51, Общество Мобилизация по-турецки: почему поддержка Эрдогана не падает из-за кризиса 20 авг, 21:50, Политика WSJ узнал об охране Набиуллиной в здании ЦБ 20 авг, 21:46, Общество Власть инвестиций: почему Россия добивается возвращения беженцев в Сирию 20 авг, 21:42, Политика Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа 20 авг, 21:41, Политика Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне 20 авг, 21:34, Общество «Транснефть» объяснила задержку с переездом в новый офис чемпионатом мира 20 авг, 21:16, Бизнес Владелец Forbes объявил о роспуске редакций Geo и «Gala Биография» 20 авг, 21:10, Технологии и медиа Министерство транспорта Италии полгода знало о проблемах с мостом в Генуе 20 авг, 20:59, Общество
Боливар не выдержал реформ
Газета № 139 (2863) (2108) Экономика, 20 авг, 16:17
0
Боливар не выдержал реформ
Венесуэла провела одну из самых масштабных девальваций в мировой истории
Венесуэла девальвирует боливар на 96%, или в 24 раза. Чтобы ослабить шок для населения, власти повысили минимальную зарплату в 60 раз, с $0,5 до $30 в месяц. Эксперты говорят, что это не поможет экономике страны выйти из кризиса
Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Власти Венесуэлы проводят одну из самых масштабных девальваций в мировой истории, в результате которой официальный обменный курс боливара будет снижен на 96%. Если в пятницу, 17 августа, официальный курс доллара, установленный венесуэльским Центробанком, составлял около 248 тыс. боливаров за доллар, то новый курс, который должен вступить в силу сегодня, эквивалентен 6 млн боливаров за доллар — разница в 24 раза.

Деньги мешками: сколько стоят базовые товары в магазинах Венесуэлы Еще 9 фото
Фотогалерея

О валютной реформе объявил президент страны Николас Мадуро в телеобращении на минувших выходных. «Я хочу, чтобы страна восстановилась, и у меня есть рецепт. Доверьтесь мне», — передает его слова Reuters.

Минус пять нулей

Мадуро формально не объявлял о девальвации: он сообщил, что правительство проводит деноминацию (у местных денег уберут пять нулей) и новый деноминированный боливар будет переименован в «суверенный боливар». Предшественник Мадуро Уго Чавес уже проводил деноминацию в 2008 году — тогда с банкнот убрали три нуля. Курс нового боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро будет равен стоимости барреля венесуэльской нефти ($60), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации). Отсюда получается новый валютный курс — 6 млн старых боливаров за доллар. Но по состоянию на 20:00 мск понедельника (13:00 по времени Каракаса) новый курс боливара не был установлен, следует из данных терминала Bloomberg.

Венесуэльский блокчейн: зачем Каракас запустил криптовалюту
Экономика

Новый курс близок к действующему в стране на черном рынке неофициальному курсу, отмечает Reuters. По данным американского экономиста, профессора Университета Джонса Хопкинса Стива Ханке, сейчас на черном рынке один доллар стоит 6,67 млн боливаров. Именно от неофициального курса в реальности зависит ценообразование на местном рынке, испытывающем острый дефицит многих основных товаров, в том числе туалетной бумаги.

Параллельная реальность

На протяжении многих лет в Венесуэле действуют две системы валютных курсов — официальный курс, определяемый в ходе валютных аукционов Центробанка Венесуэлы, и неофициальный, действующий на черном рынке. Поскольку власти долгое время поддерживали многократно завышенный официальный курс боливара к доллару, венесуэльцы стремились покупать доллары дешево по официальному курсу и перепродавать их с прибылью на черном рынке. Это спровоцировало нехватку твердой валюты, что создало тотальный дефицит импортных продуктов питания и медикаментов. Снижение импорта привело к резкому росту внутренних цен, а из-за гиперинфляции стало попросту не хватать бумажных денег: самой крупной купюрой до деноминации были 100 тыс. боливаров, а чтобы купить хотя бы чашку кофе, нужно свыше 2 млн боливаров.

Сейчас большинство населения и компаний Венесуэлы лишены возможности приобретать доллары по курсу ЦБ, поэтому цены на многие товары в стране обусловлены курсом на черном рынке. Власти несколько раз пытались реформировать механизмы валютного обмена (в последний раз в январе 2018 года), но безуспешно. В рамках очередного наступления на черный рынок власти откроют порядка 300 пунктов обмена валюты в отелях, аэропортах и торговых центрах, заявил 18 августа министр информации Хорхе Родригес.

В обороте должны появиться новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением самого Симона Боливара. Кроме того, после долгого перерыва в Венесуэлу вернутся монеты. В понедельник, 20 августа, венесуэльские банки были закрыты — готовились к выпуску в обращение «суверенного боливара».

Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды
Политика

Petro, у которого будет свободный курс, станет ориентиром при ценообразовании на местном рынке. Однако пока непонятно, как будет функционировать Petro (и будет ли функционировать вообще) и, соответственно, как будет плавать курс «суверенного боливара». Petro, как криптовалюта, в реальности не существует, сказал РБК управляющий директор базирующейся в Каракасе инвесткомпании Caracas Capital Markets Расс Даллен.

Чтобы ослабить шок для населения, власти одновременно повысили минимальный размер оплаты труда в 60 раз — до 1,8 тыс. новых боливаров в месяц, или до $30 (с текущих $0,5). Однако эта мера может привести лишь к тому, что местные предприятия будут увольнять работников. Власти страны регулируют цены на целый ряд товаров, и «компании не смогут повысить цены, чтобы компенсировать издержки на повышение зарплат», говорит РБК Даллен. Часть из них ждет банкротство.

Антикризисные меры

Одновременно с валютной реформой Мадуро объявил о пакете антикризисных мер, но без каких-либо деталей. В их числе пересмотр розничных субсидий на бензин, без которых большинство венесуэльских потребителей не смогли бы позволить себе покупку топлива и которые обходятся правительству в $10–18 млрд в год. Льготы, которые помимо бензина распространяются на продовольствие, оставят лишь владельцам новых электронных удостоверений личности. Оппозиция Венесуэлы считает, что это будет новым инструментом политического контроля за гражданами. Также правительство повысит НДС на предметы роскоши c 12 до 16%, но отменит НДС на товары массового потребления и первой необходимости, такие как продовольствие и лекарства.

Будет только хуже

Экономисты сомневаются, что меры властей позволят оправиться венесуэльской экономике. «Масштабная девальвация и агрессивное кредитно-денежное стимулирование посредством повышения зарплат спровоцирует гораздо более бешеную гиперинфляцию», — приводит Reuters слова венесуэльского экономиста консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубала Оливероса. «У Венесуэлы нет долларов, чтобы предложить их рынку для обеспечения заявленного обменного курса, поэтому боливар продолжит обесцениваться, а спрос на доллары для расчета за импортные товары в стране, где своего практически ничего не производится, лишь увеличит стоимость американской валюты», — говорит Даллен.

Венесуэльцам впервые за 15 лет разрешили менять валюту
Общество

Девальвация только подстегнет инфляцию, которая, по прогнозу МВФ, достигнет в этом году 1 млн процентов, пишет Bloomberg. В настоящий момент годовая инфляция в стране составляет 108 тыс. процентов, по данным индекса Bloomberg Café con Leche. По прогнозу S&P, падение венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году. В 2017 году ВВП страны упал на 14%, по данным МВФ, а в этом году ожидается сокращение на 18%. В феврале Венесуэла была признана самой «несчастной» экономикой мира четвертый год подряд, по данным рейтинга Bloomberg, формируемого на основе прогнозов инфляции и безработицы на будущий год.

Авторы: Олег Макаров, Иван Ткачёв.
Теги: Венесуэла , Мадуро , девальвация , деноминация
Материалы по теме
Деньги мешками: сколько стоят базовые товары в магазинах Венесуэлы Общество
Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter