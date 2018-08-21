Боливар не выдержал реформ

Венесуэла провела одну из самых масштабных девальваций в мировой истории

Венесуэла девальвирует боливар на 96%, или в 24 раза. Чтобы ослабить шок для населения, власти повысили минимальную зарплату в 60 раз, с $0,5 до $30 в месяц. Эксперты говорят, что это не поможет экономике страны выйти из кризиса

Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Власти Венесуэлы проводят одну из самых масштабных девальваций в мировой истории, в результате которой официальный обменный курс боливара будет снижен на 96%. Если в пятницу, 17 августа, официальный курс доллара, установленный венесуэльским Центробанком, составлял около 248 тыс. боливаров за доллар, то новый курс, который должен вступить в силу сегодня, эквивалентен 6 млн боливаров за доллар — разница в 24 раза.

О валютной реформе объявил президент страны Николас Мадуро в телеобращении на минувших выходных. «Я хочу, чтобы страна восстановилась, и у меня есть рецепт. Доверьтесь мне», — передает его слова Reuters.

Минус пять нулей

Мадуро формально не объявлял о девальвации: он сообщил, что правительство проводит деноминацию (у местных денег уберут пять нулей) и новый деноминированный боливар будет переименован в «суверенный боливар». Предшественник Мадуро Уго Чавес уже проводил деноминацию в 2008 году — тогда с банкнот убрали три нуля. Курс нового боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро будет равен стоимости барреля венесуэльской нефти ($60), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации). Отсюда получается новый валютный курс — 6 млн старых боливаров за доллар. Но по состоянию на 20:00 мск понедельника (13:00 по времени Каракаса) новый курс боливара не был установлен, следует из данных терминала Bloomberg.

Новый курс близок к действующему в стране на черном рынке неофициальному курсу, отмечает Reuters. По данным американского экономиста, профессора Университета Джонса Хопкинса Стива Ханке, сейчас на черном рынке один доллар стоит 6,67 млн боливаров. Именно от неофициального курса в реальности зависит ценообразование на местном рынке, испытывающем острый дефицит многих основных товаров, в том числе туалетной бумаги.

Параллельная реальность На протяжении многих лет в Венесуэле действуют две системы валютных курсов — официальный курс, определяемый в ходе валютных аукционов Центробанка Венесуэлы, и неофициальный, действующий на черном рынке. Поскольку власти долгое время поддерживали многократно завышенный официальный курс боливара к доллару, венесуэльцы стремились покупать доллары дешево по официальному курсу и перепродавать их с прибылью на черном рынке. Это спровоцировало нехватку твердой валюты, что создало тотальный дефицит импортных продуктов питания и медикаментов. Снижение импорта привело к резкому росту внутренних цен, а из-за гиперинфляции стало попросту не хватать бумажных денег: самой крупной купюрой до деноминации были 100 тыс. боливаров, а чтобы купить хотя бы чашку кофе, нужно свыше 2 млн боливаров. Сейчас большинство населения и компаний Венесуэлы лишены возможности приобретать доллары по курсу ЦБ, поэтому цены на многие товары в стране обусловлены курсом на черном рынке. Власти несколько раз пытались реформировать механизмы валютного обмена (в последний раз в январе 2018 года), но безуспешно. В рамках очередного наступления на черный рынок власти откроют порядка 300 пунктов обмена валюты в отелях, аэропортах и торговых центрах, заявил 18 августа министр информации Хорхе Родригес.

В обороте должны появиться новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением самого Симона Боливара. Кроме того, после долгого перерыва в Венесуэлу вернутся монеты. В понедельник, 20 августа, венесуэльские банки были закрыты — готовились к выпуску в обращение «суверенного боливара».

Petro, у которого будет свободный курс, станет ориентиром при ценообразовании на местном рынке. Однако пока непонятно, как будет функционировать Petro (и будет ли функционировать вообще) и, соответственно, как будет плавать курс «суверенного боливара». Petro, как криптовалюта, в реальности не существует, сказал РБК управляющий директор базирующейся в Каракасе инвесткомпании Caracas Capital Markets Расс Даллен.

Чтобы ослабить шок для населения, власти одновременно повысили минимальный размер оплаты труда в 60 раз — до 1,8 тыс. новых боливаров в месяц, или до $30 (с текущих $0,5). Однако эта мера может привести лишь к тому, что местные предприятия будут увольнять работников. Власти страны регулируют цены на целый ряд товаров, и «компании не смогут повысить цены, чтобы компенсировать издержки на повышение зарплат», говорит РБК Даллен. Часть из них ждет банкротство.

Антикризисные меры Одновременно с валютной реформой Мадуро объявил о пакете антикризисных мер, но без каких-либо деталей. В их числе пересмотр розничных субсидий на бензин, без которых большинство венесуэльских потребителей не смогли бы позволить себе покупку топлива и которые обходятся правительству в $10–18 млрд в год. Льготы, которые помимо бензина распространяются на продовольствие, оставят лишь владельцам новых электронных удостоверений личности. Оппозиция Венесуэлы считает, что это будет новым инструментом политического контроля за гражданами. Также правительство повысит НДС на предметы роскоши c 12 до 16%, но отменит НДС на товары массового потребления и первой необходимости, такие как продовольствие и лекарства.

Будет только хуже

Экономисты сомневаются, что меры властей позволят оправиться венесуэльской экономике. «Масштабная девальвация и агрессивное кредитно-денежное стимулирование посредством повышения зарплат спровоцирует гораздо более бешеную гиперинфляцию», — приводит Reuters слова венесуэльского экономиста консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубала Оливероса. «У Венесуэлы нет долларов, чтобы предложить их рынку для обеспечения заявленного обменного курса, поэтому боливар продолжит обесцениваться, а спрос на доллары для расчета за импортные товары в стране, где своего практически ничего не производится, лишь увеличит стоимость американской валюты», — говорит Даллен.

Девальвация только подстегнет инфляцию, которая, по прогнозу МВФ, достигнет в этом году 1 млн процентов, пишет Bloomberg. В настоящий момент годовая инфляция в стране составляет 108 тыс. процентов, по данным индекса Bloomberg Café con Leche. По прогнозу S&P, падение венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году. В 2017 году ВВП страны упал на 14%, по данным МВФ, а в этом году ожидается сокращение на 18%. В феврале Венесуэла была признана самой «несчастной» экономикой мира четвертый год подряд, по данным рейтинга Bloomberg, формируемого на основе прогнозов инфляции и безработицы на будущий год.