Венесуэльский блокчейн: зачем Каракас запустил криптовалюту

Терпящая экономическое бедствие Венесуэла официально запустила собственную криптовалюту — Petro. Страна, где не хватает даже туалетной бумаги, хочет стать «центром создания блокчейн-решений для развивающихся экономик»

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал создание национальной криптовалюты для преодоления «финансовой блокады» со стороны США. Поскольку Мадуро, лидер-популист, тогда не рассказал никаких деталей, его заявление было встречено со всеобщим скептицизмом. Но спустя два с половиной месяца громкая инициатива обрела конкретные очертания: 20 февраля правительство Венесуэлы объявило старт предварительных продаж токенов Petro (так назвали новую криптовалюту). «Petro рожден, и мы рассчитываем, что это станет полным успехом для благосостояния Венесуэлы», — провозгласил Мадуро.

Тем не менее перспективы проекта не ясны и станут понятны не раньше чем через несколько месяцев (когда закончится первичное размещение Petro), в заявлениях и документах венесуэльских властей, посвященных новой валюте, много противоречий, и некоторые экономисты считают проект Petro мошенничеством, направленным на то, чтобы собрать с инвесторов твердую валюту в условиях финансовых санкций США. «Всякий, кто отдаст деньги на такую очевидную аферу, останется в дураках», — написал в Twitter экономист Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке.

Как это будет работать?

Petro построен на блокчейн-платформе Ethereum, по стандарту ERC20, следует из документа (.pdf), опубликованного венесуэльским правительством в конце января. Власти также разместили инструкцию для покупателей Petro: чтобы транзакции стали возможны, нужно завести специальный цифровой кошелек. «Как только кошелек будет открыт, он сгенерирует адрес электронной почты, которым вы сможете поделиться с кем-либо, кто хочет перевести PTR (тикер венесуэльской криптовалюты. — РБК) на ваш кошелек», — говорится на сайте проекта.

Запуск Petro будет проходить в два этапа: на первом, который стартовал сегодня, избранному кругу инвесторов предложены 38,4 млн токенов (38,4% от всего выпуска в 100 млн токенов) со значительными скидками. На втором этапе, который начнется 20 марта, еще 44 млн виртуальных денежных единиц будут размещены в ходе ICO (Initial Coin Offering). Остальные 17,6 млн токенов будут удержаны Управлением по криптовалютам Венесуэлы (Venezuelan Superintendency of Currency and Related Activities).

Это вообще криптовалюта?

Хотя Petro основана на технологии «блокчейн» (распределенная база данных), она отличается от существующих в мире криптовалют. Венесуэльские власти с гордостью отмечают, что это первая в мире криптовалюта, выпущенная суверенным государством. Однако «совершенно неправильно называть это криптовалютой, потому что основная черта криптовалюты — децентрализованность», считает партнер New Mining Company Степан Гершуни. «Здесь же есть конкретный эмитент, и он полностью контролирует и выпуск, и оборот этих токенов. Поэтому Petro можно сравнивать только с акциями или облигациями — это какой-то вид ценной бумаги, которая обещает прибыль в будущем», — рассуждает Гершуни.

Венесуэла как эмитент вызывает большие сомнения: ее правительство «известно расхищением собственности, а центральный банк спровоцировал гиперинфляцию», сказал телеканалу CNBC старший экономист Longview Economics Хэрри Колвин. «Могут возникнуть вопросы, связанные с доверием и прозрачностью», — добавил он.

О чем недоговаривают власти Венесуэлы?

Проект венесуэльской криптовалюты по-прежнему вызывает много вопросов, а в официальных документах находят противоречия. В отличие от привычных криптовалют Petro, как утверждают венесуэльские власти, обеспечена сырьевыми ресурсами страны. При этом изначально Мадуро говорил, что криптовалюта будет обеспечена не только нефтью, но и запасами золота и алмазов. В последней версии речь идет о том, что каждый токен Petro обеспечен одним баррелем нефти и, соответственно, его стоимость будет определяться ценой венесуэльской нефти.

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Однако это вовсе не означает, что правительство гарантирует возможность обмена Petro на нефть или другой физический актив. Венесуэльские власти не объясняют, что подразумевает «обеспеченность» Petro нефтяными ресурсами, а в базовом документе, опубликованном 31 января, нет никаких упоминаний о возможности обмена токенов на сырье.

Скорее всего, идея создать криптовалюту, привязанную к какому-либо реальному товару, пошла от распространенного заблуждения, что «биткоин ничем не обеспечен», говорит сооснователь блокчейн-проекта BitClave Алекс Бессонов. На самом деле даже Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признает обеспеченность биткоина объемами вычислений, указывает он.

«Ни один здравомыслящий инвестор не вложит денег в криптовалюту, стоимость которой привязана к нефти, так как нефть в перспективе нескольких лет — десятилетий будет только дешеветь. Получился некий криптофьючерс на нефть, зачем кто-то будет им пользоваться, пока что не ясно», — рассуждает Бессонов.

На что будет обмениваться Petro?

В ходе закрытого размещения и последующего ICO приобрести токены можно будет только за твердую валюту (например, доллар США) или существующие криптовалюты, но не за венесуэльские боливары. «Наша задача на первоначальном этапе — передать Petro в лучшие руки, а затем появится вторичный рынок», — указал глава Управления по криптовалютам Карлос Варгас. На вторичном рынке Petro можно будет покупать и продавать за боливары, сказал он.

Официальная валюта Венесуэлы сейчас не стоит практически ничего: за последние два года она потеряла 99% своей стоимости. За 2017 год количество боливаров, которое требуется, чтобы купить один доллар США на черном рынке, выросло с 3100 до 111 тыс., а сейчас для этого необходимо уже 233 тыс. боливаров.

Государство будет принимать Petro в качестве уплаты налогов и сборов, а также оплаты госуслуг, обещает венесуэльское правительство.

Параметры Petro постоянно менялись в ходе работы над проектом из-за импульсивности Мадуро, отмечает Bloomberg. «Спонтанные комментарии Мадуро во время его почти каждодневных выступлений на венесуэльском ТВ стали головной болью правительственной команды, занимающейся проектом Petro, вынуждая их постоянно менять параметры валюты или ускорять работу, чтобы поспевать за мыслями президента», — пишет агентство со ссылкой на свои источники.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Кто будет инвестировать в Petro?

Венесуэльская делегация во главе с Варгасом в прошлом месяце посещала Катар, уговаривая этот ближневосточный эмират стать одним из первоначальных инвесторов в Petro в обмен на скидки, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знающих об этих переговорах. Кроме того, министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Вьелма Мора говорил в феврале, что несколько бразильских компаний согласились поставлять продовольствие в Венесуэлу, принимая в оплату Petro начиная с 20 февраля.

Интерес к Petro выразили инвесторы в Дании, Норвегии, Польше, Гондурасе и Вьетнаме, сообщала базирующаяся в Каракасе телекомпания Telesur. Варгас, по данным Reuters, также говорил, что инструментом интересуются в Турции, в странах Ближнего Востока и даже в Европе.

При этом Petro будет очень рисковой инвестицией, считает основатель Blockchain.ru Group Дмитрий Мацук. «По сути, мы видим, что риски валюты будут эквивалентны кредитным рискам Венесуэлы», — объясняет он. В то же время, «несмотря на все риски, интерес может быть огромным, ведь это не просто команда с проектом — это целое государство внедряет криптовалюту в свою экономику», рассуждает Мацук.

Зачем это нужно Венесуэле?

Мадуро заявлял, что одна из целей Petro — преодолеть «финансовую блокаду» со стороны Соединенных Штатов, которые ввели против Венесуэлы финансовые санкции, фактически изолировав ее власти от долларовой системы. Мадуро оценивал, что выпуск 100 млн токенов может принести стране $6 млрд (исходя из стоимости барреля нефти на уровне $60), но теперь с учетом стимулирующих скидок, которые предложены первоначальным инвесторам, эта оценка, очевидно, представляется завышенной.

Кроме того, санкционное подразделение OFAC Минфина США определило, что инвестиции американцев в венесуэльскую нефтяную криптовалюту будут нарушать санкционный режим.

Запуская криптовалюту, власти Венесуэлы могут преследовать и внутриполитические цели. Это может быть попытка властей справиться с такими проблемами, как гиперинфляция или курс национальной валюты на черном рынке, сказал РБК ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Будет ли предложенная властями мера эффективной, остается вопросом, отмечает эксперт.

В любом случае новый проект, который широко анонсировался венесуэльским руководством, может дать пропагандистский эффект: «власти показывают, что государство борется с экономическим кризисом, принимает меры для усиления национальной валюты, борется с экономической войной, которую, как считает руководство Венесуэлы, объявили США и другие страны», говорит Розенталь.

Запуск Petro является отчаянным шагом, призванным отвлечь внимание населения страны от тяжелейших социально-экономических проблем, и шаг этот связан с предстоящими в апреле выборами президента страны, сказал РБК независимый эксперт, латиноамериканист Евгений Бай. Однако введение Petro является таким же виртуальным шагом, как и сама криптовалюта, и ни в малейшей степени она не поможет венесуэльским влаcтям справиться с кризисом, уверен Бай.

«Введение Petro является попыткой показать, что правительство активно и изобретает нечто креативное, чтобы решить проблемы страны, но эта мера вызвала лишь насмешки экспертов», — отмечает он.