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Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды
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Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды
Политика, 08:14
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Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды
Сохранение в Венесуэле гарантированных государством низких цен на бензин приводит к его контрабанде в соседние страны. На фоне колоссальной гиперинфляции президент Николас Мадуро объявил о введении рыночной цены на топливо
Николас Мадуро (Фото: Miraflores Palace / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране будут установлены рыночные цены на бензин при введении прямых госсубсидий на топливо для граждан страны. Об этом он заявил в эфире национального телевидения, передает El Universal.

Глава государства подтвердил, что расценки на топливо будут подняты до международного уровня. Это будет сделано для того, чтобы пресечь контрабанду бензина в другие страны Латинской Америки. «Единственный способ прекратить контрабанду бензина — это привести свои цены к международным расценкам и победить мафию, которая перевозит нашу продукцию в Колумбию и Карибский бассейн, поэтому я одобряю введение прямых субсидий для венесуэльцев», — сказал Мадуро.

Ранее в Венесуэле действовала система субсидий производителям и продавцам бензина, вследствие чего цены на топливо в стране было одними из самых низких в мире. При этом правительство не допускало скачков цен на бензин, благодаря чему его стоимость сохранялась неизменной годами. По оценке портала GlobalPetrolPrices, несмотря на затянувшийся социально-экономический кризис, страна удерживает первое место в списке государств с самым дешевым бензином. К 13 августа 2018 года, по данным портала, стоимость бензина составляла около 1 цента за литр (примерно в 66 раз дешевле, чем в России). 

В отличие от прежней системы теперь венесуэльское правительство намерено отказаться от гарантирования низких цен на бензин на заправках и вместо этого перейти к компенсации расходов на топливо для жителей. Прямые субсидии на бензин будут доступны всем, кто имеет «национальную карту» — идентификационный документ. При этом получить деньги смогут лишь те, кто ранее зарегистрировал автомобиль в ходе переписи автотранспорта, выполненного властями страны.

МВФ предупредил Венесуэлу об инфляции в 1 000 000%
Экономика

Тяжелейший экономический и политический кризис в стране, сопровождаемый массовыми волнениями и падением производства, спровоцировал гиперинфляцию в Венесуэле. С января 2017 года по январь 2018 года инфляция в стране превысила 4000%, а уже в феврале ее показатель достиг более чем 6000%. По оценке МВФ, если Каракас не сможет принять меры по стабилизации экономики страны, к концу года падение курса национальной валюты может составить 1000000%. Это сопоставимо с показателями инфляции в Германии после Первой мировой войны или Зимбабве.

Для борьбы с гиперинфляцией Мадуро в конце июля объявил о деноминации боливара с 20 августа. Одновременно он заявил, что курс боливара будет привязан к курсу национальной криптовалюты петро — ее цена, в свою очередь, находится в прямой зависимости от стоимости барреля нефти.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Николас Мадуро , Венесуэла
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