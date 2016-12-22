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Мадуро объявил о деноминации национальной валюты Венесуэлы
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Мадуро объявил о деноминации национальной валюты Венесуэлы
Экономика, 04:12
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Мадуро объявил о деноминации национальной валюты Венесуэлы

Национальная валюта Венесуэлы – суверенный боливар, будет деноминирована и привязана в венесуэльской криптовалюте Petro с 20 августа, заявил президент страны Николас Мадуро, передает издание El Nacional.

Мадуро рассказал, что обновленные боливары потеряют пять нулей. По его словам, привязка к криптовалюте позволит стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

С января 2017 года по январь 2018-го инфляция в стране превысила 4000%, а в феврале ее показатель составил более 6000%. Тогда же Bloomberg в четвертый раз подряд назвал Венесуэлу страной с самой «несчастной» экономикой в мире.

МВФ предупредил Венесуэлу об инфляции в 1 000 000%
Экономика
В марте президент Венесуэлы заявил, что национальную валюту необходимо деноминировать для укрепления экономики страны, которая находится в состоянии кризиса. Изменения предлагалось ввести 4 июня, боливар должен был потерять три нуля.

24 июля в МВФ предупредили, что инфляция в Венесуэле может достигнуть 1 000 000% до конца года, в случае, если власти не изменят финансовую политику.

Теги: Николас Мадуро , Венесуэла , Валюта
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