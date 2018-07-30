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70 млрд приплыли в «Звезду»
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70 млрд приплыли в «Звезду»
Газета № 136 (2860) (3007) Бизнес, 27 июл, 16:53
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70 млрд приплыли в «Звезду»
Судоверфь «Роснефти» получит заказ на строительство сверхмощного ледокола
Судоверфь «Звезда», которую развивают «Роснефть» и партнеры, получит контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» стоимостью около 70 млрд руб. Ранее на этот заказ претендовала Объединенная судостроительная корпорация
Модель атомного ледокола «Лидер» (Фото: iceberg.sp.ru)

Сверхмощный атомный ледокол «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке, заявил замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев на Международном дальневосточном морском салоне в пятницу, 27 июля (цитаты по «Интерфаксу»). ​

Представитель Минпромторга отказался уточнить, какую именно верфь в регионе имел в виду Рязанцев. Ледокол построит дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда», сообщил источник «РИА Новости» и подтвердил РБК собеседник, близкий к одному из членов рабочей группы, которая рассматривала этот вопрос. ​«Звезда», развитием которой занимается «Роснефть» в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком, станет крупнейшим в стране кластером гражданского судостроения. Партнеры планируют ввести первую очередь судоверфи в 2019 году, а вторую — в 2024 году.

«Судостроительный комплекс «Звезда» располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами соответствующей квалификации [для строительства ледокола «Лидер»]. Судоверфь «Звезда» — единственная, которая может строить крупноблочным методом, это экономит средства и сокращает сроки строительства», — сказал РБК представитель верфи. Но он уточнил, что решение о строительстве ледокола принимает государство.

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«Рабочая группа отработала, у нее есть свое заключение, подготовлен доклад [о площадке для строительства «Лидера»]. Я думаю, что верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации [Владимир Путин] во время посещения Восточного экономического форума в сентябре озвучит решение», — сказал в пятницу вице-премьер Юрий Борисов.

Помимо «Звезды» за этот заказ боролась Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), чей Балтийский завод исторически занимался строительством атомных судов. Глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что на верфях корпорации ледокол можно построить примерно за три с половиной года. Представитель корпорации пока не ответил на запрос РБК.

Атомный ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт и полным водоизмещением более 71 тыс. т должен стать единственным судном этого класса и может обеспечить самую широкую круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути, необходимую для развития арктических проектов. «Если подойдут все-таки ледоколы «Лидер», то это будет означать стопроцентную вероятность, что 12 месяцев в году мы сможем наш СПГ везти на восток по Севморпути», — сказал предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в интервью «Коммерсанту». Сейчас танкеры ледового класса могут преодолевать без использования ледоколов восточное направление Северного морского пути, где толщина льда достигает 4 м, только в период летней навигации — несколько месяцев в году начиная с июля.

В 2017 году замминистра экономического развития Александр Цыбульский оценивал строительство «Лидера» примерно в 70 млрд руб. В качестве возможной схемы финансирования обсуждалось государственно-частное партнерство, но об окончательном варианте пока объявлено не было.

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«Решение будет приниматься президентом, когда он назначит совещание», — заявил РБК источник в ОСК. По его словам, корпорация предоставила рабочей группе «особое мнение» о месте строительства ледокола. «Экономически строить ледокол на площадке в Петербурге (на Балтийском заводе. — РБК) будет выгоднее», — поясняет собеседник. По расчетам ОСК, строительство тогда обойдется на 5–7 млрд руб. дешевле, чем на Дальнем Востоке.

Выбор в пользу «Звезды» выглядит неочевидным: строительство займет больше времени и обойдется заказчику дороже, чем на Балтзаводе, сказал РБК гендиректор компании «Профессиональные комплексные решения» Даниил Новицкий. По его словам, выпуск судна на ССК «Звезда» потребует строительства цеха спецэнергетики и прочей специализированной инфраструктуры для работы с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), подготовки специалистов по работе с ЯЭУ, возникнут временные потери и дополнительные затраты из-за доставки материалов и комплектующих на Дальний Восток (большая часть поставщиков и подрядчиков сосредоточена на Северо-Западе).

По оценкам Новицкого, если строительство «Лидера» начнется в 2019 году, Балтийский завод закончит строительство в 2027 году, а «Звезда» — только в 2029 году.

У «Звезды» нет опыта работы не то что с ядерными установками, но и в строительстве судов вообще, и можно представить, что будет, если специалисты будут набирать опыт и компетенции на таком сложном и дорогом проекте, добавляет директор по развитию Port News Надежда Малышева. Она сомневается, что «Роснефть» привлечет компетенции ОСК для совместного строительства ледокола. «Исходя из предыдущей дискуссии компаний, такому варианту они будут не рады», — указывает эксперт.

Представитель НОВАТЭКа, одного из крупнейших отправителей грузов по Севморпути, не смог оперативно предоставить комментарий.

Авторы: Алина Фадеева, Василий Маринин.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: верфь «Звезда» , «Роснефть» , Объединенная судостроительная корпорация , Алексей Рахманов ...
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