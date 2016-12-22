Михельсон назвал вредной идею о запрете иностранных судов на Севморпути

Глава НОВАТЭКа не согласился с идеей Минпромторга о запрете использования судов иностранной постройки для вывоза ресурсов из российской Арктики. Михельсон указал на вред, который могут нанести подобные меры для развития Заполярья

Леонид Михельсон (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Запрет использования судов иностранной постройки для перевозок по Северному морскому пути (СМП) — «вредная идея по существу», считает глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Свое отношение к обсуждаемым поправкам к Кодексу торгового мореплавания (КТМ) он выразил в интервью «Коммерсанту».

«НОВАТЭК отказался участвовать в обсуждении поправок к КТМ. Это просто вредная идея по существу. Еще раз повторю: нужно принимать отдельный закон о поддержке российского судостроения. И эта поддержка должна быть максимальной. А вот это — что-то исключить, что-то включить... Вы говорите, что предполагается возможность получения исключений. А кто будет принимать это решение? Зачем это нужно?» — заявил Михельсон.

В качестве примера негативного влияния подобных инициатив он привел ситуацию, сложившуюся в США. «Вы знаете, что одна из первых танкерных партий с проекта «Ямал СПГ», которую мы продали на споте, попала на американский рынок. А как она туда попала? В США запрещены каботажные перевозки на судах неамериканского производства, а на американских верфях не построено ни одного СПГ-танкера. И они из Мексиканского залива в Бостон свой СПГ привезти не могут», — рассказал миллиардер. Указав на возможность возникновения схожих проблем, Михельсон призвал «не повторять чужих ошибок».

По мнению главы НОВАТЭКа, принятие подобных поправок сделает «практически невозможным выполнение поручения президента РФ об увеличении грузооборота по Севморпути до 80 млн т в год». Михельсон подчеркнул, что, по его мнению, вместо запрета на плавание отдельных судов поддержать отечественных кораблестроителей необходимо с помощью отдельного закона. «Должны быть предоставлены максимальные льготы российскому судостроению, вплоть до прямых инвестиций в развитие... И нужно, чтобы государство помогло судостроению делать рыночные и конкурентные предложения по срокам и стоимости постройки судов», — предложил предприниматель.

Газовая компания НОВАТЭК ведет разработку ряда месторождений в арктических регионах России. Компания контролирует и долю в 50,1% в проекте «Ямал СПГ», в рамках которого планируется запуск трех очередей мощностью 16,5 млн т сжиженного газа в год. Первую очередь «Ямал СПГ» запустили в начале декабря 2017 года, объем первой партии груза составил 170 тыс. куб. м, вторая очередь должна быть запущена уже в августе.

Поправки в законодательство, запрещающие использовать с 2019 года новые иностранные суда для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, в правительство внес Минпромторг. Поддержку законопроекту выразила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).