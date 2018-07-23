«Резервистов» поставили под весло

РБК стали известны новые подробности кремлевской программы подготовки кадров

Второй набор программы кадрового резерва Кремля испытают гонками по Гребному каналу. РБК узнал, кто попал в число участников программы, многие выпускники которой получают должности министров и губернаторов

Участники чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ на Гребном канале в Москве. 26 июня 2016 года (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Гребля, плов и лошади

В субботу, 21 июля, участники программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС, которую курирует Кремль, приглашены на командообразующее мероприятие на Гребном канале в Москве. В программе встречи — выступление главного тренера сборной России по академической гребле Юрия Зеленковича, показательное шоу с лошадьми, упражнения по гребле на тренажерах и гонки на лодках. Для них учащиеся первого и второго потока обучения разделятся на команды.

После соревнований участников ждет лекция кардиолога Алексея Утина о здоровом образе жизни, а напоследок дегустация плова и игра в гольф. Это следует из программы встречи, подлинность которой РБК подтвердили двое приглашенных.

Прошлый поток «резервистов» также участвовал в командообразующих мероприятиях — прыжках со скалы в Сочи, гонках на лодках-драконах, упражнениях с парашютами и тренингах с движущимися БТР. Лекции участникам потока читали руководители администрации президента, министры, главы госкомпаний и ведущие бизнесмены.

«На программе уделяется особое внимание развитию эмоционального интеллекта, коммуникативным навыкам, лидерским качествам. Это все те составляющие, которые, собственно, влияют на восприятие окружающими того или иного человека», — рассказывал курирующий программу проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров о программе воспитания новой управленческой элиты.

Кроме того, в рамках курса у «резервистов» развивают навыки общения с населением. «На случай ведения переговоров губернатору могут пригодиться навыки эмоционального интеллекта, умение слушать и слышать других, доносить правильно мысли, умение реагировать в критических ситуациях», — говорил Комиссаров.

Куда назначают участников программы Первый поток обучения в РАНХиГС завершился в апреле, новый начался в июне. Участники первого потока уже получили несколько высоких назначений. Девять из них стали главами регионов — Самарской (Дмитрий Азаров), Омской (Александр Бурков), Ивановской (Станислав Воскресенский), Орловской (Андрей Клычков), Новосибирской (Андрей Травников), Тюменской (Александр Моор), Нижегородской (Глеб Никитин) областей, Алтайского края (Виктор Томенко), Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский). Артем Здунов был назначен премьер-министром Дагестана. Еще двое стали министрами — Михаил Котюков (Миннауки) и Евгений Дитрих (Минтранс).

Планируется, что в субботнем мероприятии примут участие не менее 150 человек — организаторы, глава РАНХиГС Владимир Мау, куратор программы Алексей Комиссаров и бывшие и нынешние ее участники. Список учащихся нового потока насчитывает 79 человек (его подлинность РБК подтвердили двое участников программы). Это федеральные и региональные чиновники, бизнесмены и финалисты конкурса «Лидеры России». В пресс-службе РАНХиГС отказались комментировать состав второго потока.

Отличия от первого потока

В отличие от предыдущего потока, о котором писал РБК, в программе участвуют врио губернаторов, которые стали учащимися уже после назначения на государственные посты. Среди них — врио губернаторов Магаданской и Амурской областей Сергей Носов и Василий Орлов, а также самый молодой в России губернатор, врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Для глав регионов участие в программе — это дополнительный престиж, возможность укрепить позиции и шанс установить дополнительные контакты с федеральными чиновниками, считает политолог Николай Миронов. Риска проиграть на грядущих выборах в сентябре они могут не бояться: уровень конкуренции на местных выборах не вызывает опасений, поэтому они могут позволить себе участие в учебной программе во время кампании, добавил политолог Евгений Минченко.

Как выбирают участников программы Списки участников обучения РАНХиГС получает из администрации президента, говорил в интервью РБК куратор программы Алексей Комиссаров. Поставленная Кремлем задача, по словам Комиссарова, — воспитание новой управленческой элиты. ​Собеседник, близкий к администрации президента, рассказал РБК о том, как полпредства в федеральных округах формируют списки участников программы обучения РАНХиГС. По его словам, на первом этапе один из заместителей полпреда составляет список из пяти—десяти человек от федерального округа. Этот список передают полпреду, который со своими правками передает его в администрацию президента. Кремль, по словам источника РБК, существенно отсеивает претендентов на финальном этапе. Техзадание по программам обучения составляется управлением по вопросам службы и кадров Кремля, а РАНХиГС предлагает уже конкретные мероприятия, уточнил собеседник РБК.

Другое отличие второго набора — участие в нем 25 финалистов конкурса «Лидеры России». Он был организован Кремлем в прошлом году для людей, заинтересованных в карьере госуправленца, участие в конкурсе мог принять любой желающий. В программе «кадрового резерва» принимают участие финалисты «Лидеров России», назначенные по итогам конкурса заместителями министра Олег Салагай (Минздрав), Илья Торосов (Минэкономразвития) и Павел Сорокин (Минэнерго). Их включили в обучение, чтобы помочь освоить нужные навыки, сказал РБК политолог Константин Калачев.

Федералы и парламентарии

В новом списке участников, как и в предыдущем, много федеральных чиновников. Среди них руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, заместители министра промышленности Олег Бочаров и Алексей Груздев, замглавы Минфина Андрей Иванов и Владимир Колычев, замминистра экономического развития Савва Шипов и Илья Торосов. Также в списке директор «Артека» Алексей Каспржак, который, как писал РБК, может возглавить Ростуризм.

Серьезное представительство заместителей министров из Минфина, Минэка и Минпромторга неудивительно: это те министерства, где нельзя обойтись «блатными людьми, которые только демонстрируют лояльность и не обладают конкретными умениями», считает политолог Калачев. «Там нужны специалисты, люди, которые смогут решать задачи по повышению благосостояния населения», — отметил он.

Еще одна задача программы — организовать эффективные кадровые лифты для талантливых управленцев, считает Калачев. «Учащиеся — это квалифицированные исполнители, технократы, но это не те, кто будет определять настроения и политику в стране, — пояснил он. — Их ищут и назначают, это хорошо, но кадровые лифты не работают для высших государственных должностей».

От Госдумы в список участников попали депутаты Александр Васильев («Единая Россия») и Юрий Афонин (КПРФ). Участниками программы от Совета Федерации стали представитель Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко и представитель Псковской области Александр Борисов. Источник в Совфеде пояснил, что для обучения руководство верхней палаты выбрало «перспективных, способных рассчитывать на повышение сенаторов». «Кутепов принадлежит к питерской команде [главы Совфеда Валентины] Матвиенко, — говорит собеседник РБК. — Он явно может пойти на более высокий пост после обучения».

Для обучения по программе приглашены и региональные чиновники. В список попали вице-премьер Подмосковья Денис Буцаев, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, министр спорта Татарстана Владимир Леонов и руководитель администрации главы Дагестана Владимир Иванов. Также участником обучения стал советник гендиректора «Ростеха» Сергей Сокол, который, по информации РБК, может стать главой Иркутского заксобрания. В число участников учебной программы попали и представители бизнеса — вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов, член правления «Сибура» Алексей Козлов и гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

Непубличный набор

Во втором наборе программы кадрового резерва мало фигур для публичных политических должностей, констатирует политолог Александр Пожалов. Более вероятно, что выпускники второго потока окажутся на постах, связанных с экономикой, инвестиционной и отраслевой политикой, — глав региональных правительств, руководителей региональных агентств привлечения инвестиций, заместителей федеральных министров, уверен он.

Среди возможных назначенцев на политические должности Пожалов выделяет депутата-коммуниста Юрия Афонина. «Он один из наиболее вероятных преемников Зюганова на посту лидера КПРФ, Афонин сегодня фактически контролирует кадровые процессы в большинстве региональных отделений партии и является одним из главных «переговорщиков» партии с Кремлем по параметрам участия КПРФ в выборах», — отмечает эксперт.

В списке участников также есть те, кто давно рассматривается как кандидат в губернаторы​. «В частности, выходец из «Ростеха» Сокол, который в этом году баллотируется в заксобрание Иркутской области с перспективой занять должность спикера, может стать потенциальным сменщиком для губернатора-коммуниста (Сергея Левченко)», — говорит политолог.