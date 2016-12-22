Гонки будущих губернаторов на Гребном канале. Фоторепортаж

В РАНХиГС стартовал новый поток занятий для участников президентского кадрового резерва. В субботу новые резервисты вместе с учащимися прежнего потока участвовали в лодочных гонках на Гребном канале, опробовали тренажеры, послушали лекцию о здоровом образе жизни и съели плов.

В новом потоке — недавно назначенные врио глав трех регионов (НАО, Магаданской и Амурской областей), представители министерств, Госдумы и Совета Федерации, а также финалисты кремлевского конкурса для управленцев «Лидеры России». Всего в потоке обучаются 79 человек, РБК публиковал их полный список.