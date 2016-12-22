Гонки будущих губернаторов на Гребном канале. Фоторепортаж
Политика, 14:06
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Гонки будущих губернаторов на Гребном канале. Фоторепортаж
В РАНХиГС стартовал новый поток занятий для участников президентского кадрового резерва. В субботу новые резервисты вместе с учащимися прежнего потока участвовали в лодочных гонках на Гребном канале, опробовали тренажеры, послушали лекцию о здоровом образе жизни и съели плов.
В новом потоке — недавно назначенные врио глав трех регионов (НАО, Магаданской и Амурской областей), представители министерств, Госдумы и Совета Федерации, а также финалисты кремлевского конкурса для управленцев «Лидеры России». Всего в потоке обучаются 79 человек, РБК публиковал их полный список.
Участники нового потока соревновались со своими предшественниками в гонках на академических распашных восьмерках.
Резервистам прочли лекции о ЗОЖ и академической гребле. На фото — сенатор Лилия Гумерова, выпускница первого потока. Сенатор рассказывала РБК о том, как во время предыдущих гонок на Гребном канале она упала в воду и ее вытащил будущий премьер Дагестана Артем Здунов.
Участники кремлевского резерва потренировались на гребных тренажерах. В упражнениях приняли участие врио главы Омской области Александр Бурков, министр науки Михаил Котюков и его первый заместитель Григорий Трубников.
В центре — представитель аппарата Совфеда Петр Кучеренко.
Перед лодочными гонками с участниками резерва провели зарядку.
На новом потоке обучения 79 участников — представители министерств, региональных властей, обеих палат парламента, а также финалисты конкурса «Лидеры России».