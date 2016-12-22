Новые должности получили еще 12 участников конкурса «Лидеры России»

Новые должности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных учреждениях и институтах развития получили еще 12 участников конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте конкурса.

Победитель конкурса председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов возглавил программно-идеологический департамент политического управления ЦИК «Единой России». Финалист конкурса бывший директор отделения банка «ДельтаКредит» Ирина Курамшина назначена заместителем начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России. Еще один финалист, исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Николай Сапрунов назначен гендиректором Корпорации развития Крыма.

Полуфиналист «Лидеров России» операционный директор рекрутинговой компании Add/Wise Дмитрий Прянчиков занял должность начальника управления экономики и бюджетной политики в сфере образования, культуры и спорта Минэкономики и финансов Подмосковья.

Это уже третья волна назначений участников конкурса. Всего назначения получили 57 человек, принявших участие в конкурсе.

Первые назначения прошли 5 марта, тогда новые должности получили 14 участников конкурса. 12 марта еще 45 участников конкурса получили должности в администрации президента России, федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных и частных корпорациях.

Конкурс «Лидеры России» был организован администрацией президента и Высшей школой госуправления РАНХиГС в октябре 2017 года. Для участия в нем было подано 199 тыс. заявок, более половины из них — от участников моложе 35 лет. 11 февраля были объявлены 103 победителя. Для них в 2018 году будут проводиться консультации от топ-менеджеров госкорпораций и чиновников, они получат гранты на обучение на сумму до 1 млн руб.