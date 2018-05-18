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Антисанкционные меры не нашли поддержки у бизнеса
Газета № 086 (2810) (1805) 17 мая, 14:20
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Антисанкционные меры не нашли поддержки у бизнеса
Производители бытовой техники обещают свернуть работу в России из-за Думы
Российские производители бытовой техники могут лишиться иностранных инвесторов, если Дума одобрит проект о наказании за санкции. Об этом в письме к главе нижней палаты парламента сообщили представители профильной ассоциации РАТЭК
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В случае если Дума примет законопроект о наказании за соблюдение санкций, это может сказаться на производящих бытовую технику российских компаниях, а также их иностранных инвесторах. Последние в таком случае могут в принципе уйти с рынка в России. Такое опасение в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину высказали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; среди членов ассоциации — Apple, Google, Whirlpool, IBM, Nikon и др.). Обращение есть в распоряжении РБК.

Документ, против которого выступили компании, внесен группой депутатов в нижнюю палату парламента в мае. Законопроект, вводящий ответственность за «умышленные действия, способствующие введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц», уже прошел первое чтение в Госдуме 15 мая. Инициатива ​предполагает не только штрафы для нарушителей, но и ограничение свободы для них. В частности, гражданин России может быть арестован на шесть месяцев или лишен свободы на срок до трех лет, если он «поспособствует введению иностранных санкций в отношении российских компаний и их владельцев». За исполнение санкций иностранных государств гражданин России может быть наказан принудительными работами либо лишением свободы. В этих случаях максимальный срок определен в законопроекте в четыре года.

Дума отложила второе чтение законопроекта о наказании за санкции
Политика

Принятие такого законопроекта в нынешней редакции, как говорится в письме РАТЭК Володину, «приведет к серьезному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний». Следствием, как предупредили авторы послания, может стать «сворачивание деятельности» этих организаций в России, что в конечном итоге обернется для страны «сокращением инвестиций, потерей рабочих мест и ухудшением конкурентной среды». В связи с этим представители РАТЭК попросили Володина отложить принятие законопроекта. Письмо подписано президентом ассоциации Александром Онищуком.

Как пояснил РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, на российском рынке электробытовой техники и компьютеров работают международные компании, которые могут разрабатывать продукт в одной стране, а собирать его или закупать для него комплектующие — в другой. «В случае принятия законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение принятых против России санкций эти компании не смогут соответствовать требованиям российского законодательства и вынуждены будут уйти из России», — пояснил он причины опасений членов ассоциации.

Ранее против депутатской инициативы высказался глава ВТБ Андрей Костин. «И я, и [Виктор] Вексельберг, мы считаем, что это несет дальнейший ущерб российской экономике», — говорил он 16 мая. В тот же день нижняя палата парламента допустила, что документ может быть доработан. Дополнительные консультации депутатам по этому поводу, как рассказывал РБК один из авторов законопроекта, Андрей Исаев, предложил провести Володин. Такое решение, по информации собеседника РБК, было принято после обраще​ния в Думу Российского союза промышленников и предпринимателей. В итоге 17 мая второе чтение законопроекта о наказании за санкции было отложено. «Мы сейчас смотрим, можно ли путем правок улучшить этот закон. Не исключаю возможности написания новой редакции вместо внесения правок», — пояснял президент РСПП Александр Шохин.

Законопроект о введении наказания за соблюдение введенных против России санкций раскритиковали и деловые ассоциации европейских стран. Против принятия законопроекта выступили Российско-германская внешнеторговая палата (AHK) и Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI). По мнению европейских бизнесменов, в текущем виде поправки в Уголовный кодекс нанесут ущерб российской экономике и промышленности и приведут к ухудшению инвестиционного климата.

Опасения по поводу готовящегося законопроекта высказала также Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Беспокойство АЕБ вызвали предлагаемые в законопроекте размытые формулировки изменений в статьи Уголовного кодекса, применение которых может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса. В ассоциации предупредили, что европейский бизнес может оказаться «зажатым в тиски российско-американских санкций» и это приведет к снижению инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшению делового климата в стране в целом. АЕБ призвала Госдуму максимально взвешенно подойти к принятию законопроекта, чтобы минимизировать «пагубные последствия для сотрудничества между российскими и европейскими компаниями».

Как пояснил РБК представитель АЕБ, готовящийся законопроект затронет сектор производства b2b (бизнес для бизнеса), что и вызывает наибольшие опасения. «Речь идет не о производстве бытовой техники: пылесосов, холодильников. Законопроект затронет именно b2b-производство, например производителей турбин. Вновь начнутся проблемы, как у Siemens в 2017 году», — сказал представитель ассоциации.

Авторы: Анастасия Демидова, Евгения Маляренко, Елена Сухорукова, Мария Кокорева.
Теги: бытовая техника , Госдума , санкции
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