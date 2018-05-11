Оружейники массово поражены

Как отреагировал российский ОПК на новые американские ограничения

США ввели новые санкции против ряда российских военных структур «в связи с нарушением правил о нераспространении оружия массового уничтожения». РБК выяснил, что для них означают новые ограничения на зарубежных рынках

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Среди российских юрлиц, которые фигурируют в новом санкционном списке США, обнародованном Государственным департаментом 9 мая, — 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, тульское Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова, учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, Главное разведывательное управление Генштаба, подразделение 18-го ЦНИИ Министерства обороны в Курске, а также научно-производственный концерн БАРЛ.

Документ, опубликованный на сайте Федерального регистра США, вводит новые ограничения против ряда организаций и физлиц не только из России, но также из Китая, Турции, Ирана, Египта, Сирии, ОАЭ и КНДР в связи с нарушением правил о нераспространении оружия массового уничтожения. При этом в апреле американские дипломаты анонсировали новые санкции в отношении Москвы за поддержку сирийского режима.

РБК разобрался, что означают для российских структур новые ограничения.

«Безусловно затрудняют работу»

Представитель «Ростеха» признал, что санкции, «безусловно, затрудняют работу», но в госкорпорации не ожидают ухудшения ее положения в связи с новыми ограничениями.

«Единственный видимый мотив [санкций] — недобросовестное противодействие нам на внешних рынках и месть за наши успехи», — сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

Предприятия «Ростеха», в том числе попавший под новые санкции разработчик комплекса ПВО «Панцирь-С1» — КБП им. Шипунова, уже «не первый год находятся под американскими и европейскими ограничениями и успешно адаптируются к новым условиям, что подтверждает динамика по выручке и экспортным поставкам», утверждают в госкорпорации.

В начале апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны сообщило, что Россия за последние годы поставила Сирии до 40 комплексов «Панцирь-С1» для защиты от нападений с воздуха. Собеседник агентства подчеркивал, что «речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия военного ведомства».

Что означают новые санкции Ведомствам США теперь запрещено совершать закупки товаров, технологий и услуг у перечисленных структур, передавать им объекты из списка вооружений США. Также прекращаются все продажи попавшим под санкции предметов военного снабжения, оборонных услуг, в том числе услуг проектирования и строительства, которые осуществлялись по закону о контроле экспорта оружия. Указ приостанавливает действие существующих и запрещает выдачу новых лицензий на передачу этим структурам товаров, технологий и оборудования, экспорт которых подпадает под закон о контроле над экспортом 1979 года или другие правила экспортного контроля. Также попавшие под санкции структуры не смогут участвовать в американских правительственных программах сотрудничества; госорганам запрещено оказывать им какую-либо помощь. Эти меры останутся в силе в течение двух лет с момента вступления в силу. В документе отдельно оговаривается, что исключения в применение этих мер может вносить глава Госдепартамента США.

«Объективные причины отсутствуют»

Американские санкции оказались неожиданными для коммерческой компании АО «НПК «БАРЛ». Небольшое предприятие — разработчик спутниковых систем навигации (по данным СПАРК, годовая выручка за 2016 год — 338 млн руб.) указывает на своем сайте среди партнеров такие иностранные компании, как корпорацию Maxar Technologies со штаб-квартирой в Калифорнии, европейскую Airbus Defence and Space, франко-итальянскую Thales Alenia Space, канадскую UrtheCast, китайскую Twenty First Century Aerospace Technology и южно-корейскую Satrec Initiative.

Концерн БАРЛ никогда не занимался деятельностью, связанной с разработкой и поставкой ядерного вооружения, химического оружия и оружия массового уничтожения, заявили РБК в пресс-службе компании. «Никакая деятельность в интересах военных ведомств зарубежных государств АО «НПК «БАРЛ» не осуществляется. Заключенные контракты с зарубежными партнерами не имеют отношения к разработке вооружения военной техники, — говорит ее представитель. — Объективные причины введения санкций отсутствуют. Мотивы принятия документа неизвестны».

В БАРЛ также подчеркнули, что на официальном сайте Казначейства США на настоящий момент информации о введении санкций в отношении концерна нет, а реализуемые контракты имеют всю необходимую разрешительную документацию. Возможный ущерб от новых санкций США на настоящий момент в компании оценить не смогли.

Среди проектов предприятия, которые могли привлечь внимание Госдепартамента, — совместная с иранской «Бониян Данеш Шарг» разработка и создание спутника дистанционного зондирования Земли. Концерн договорился об этом с иранцами вместе с российской корпорацией «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г.Иосифьяна» (ВНИИЭМ) в 2015 году. О подписании контракта дополнительно не сообщалось, запуск спутника был запланирован на конец 2018 года.

По данным источников «Коммерсанта», концерн мог быть включен в санкционный список США из-за подозрений в поставках оборудования для космических аппаратов, разрабатываемых КНДР.

«Вокруг наших компаний образуется токсичность»

Представители оказавшихся под новыми санкциями 183-го гвардейского зенитного ракетного полка, учебного центра зенитно-ракетных войск в Гатчине, Главного разведывательного управления Генштаба и 18-го ЦНИИ Минобороны в Курске от комментариев воздержались.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

11-й учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине занимается переподготовкой специалистов зенитно-космических войск. Среди прочего здесь занимались и на тренажерах комплексов «Панцирь-С» и С-300, которые Россия, по данным СМИ, уже поставила или намерена вскоре поставить в Сирию.

Именно с подготовкой сирийских и иранских специалистов в области ПВО связали введение санкций против учебного центра и 183-го гвардейского зенитного ракетного полка источники «Коммерсанта».

МИД России объяснил новые санкции «банальным желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии 14 апреля», когда США, Великобритания и Франция нанесли удар ракетами «Томагавк» по сирийским объектам. Москва и Вашингтон разошлись в оценках эффективности этой атаки. В США заявили, что все ракеты достигли целей. В свою очередь, Москва утверждала, что часть ракет не достигла целей из-за технических неисправностей, а несколько десятков были сбиты сирийскими средствами ПВО, использовавшими в основном комплексы советского производства.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский назвал санкции от 9 мая «формальными». Их введение он также связал с событиями 14 апреля. «Судя по тому, что в списке оказались зенитный ракетный полк, учебный центр, где готовили специалистов из Сирии и Ирана, а также научно-производственная корпорация, которая занимается системами оптико-электронной разведки для космических средств и 18-й ЦНИИ, который тоже относится к этому профилю, оценивался вклад этих структур в отражении налета крылатых ракет в апреле», — сказал Мураховский, предположив, что список составлялся с участием Минобороны США.

От новых санкций в отношении российских оборонных предприятий пострадают в первую очередь их зарубежные партнеры, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Понятно, что новые санкции принципиально расклада не меняют, но это все укладывается в рамки американской политики по созданию негативного образа и усложнению ведения бизнеса [с Россией]. Все идет к тому, что вокруг наших компаний образуется некая токсичность — чтобы партнеры перед заключением сделок крепко подумали и сто раз взвесили риски», — считает эксперт.