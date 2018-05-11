Бенефит с краткосрочным эффектом

Как изменятся российско-европейские отношения после выхода США из иранской сделки

Россия может извлечь пользу от разлада в отношениях Европы и США из-за выхода Вашингтона из соглашения с Ираном и последовавшего роста цен на нефть. Однако положительный экономический эффект не будет долгосрочным, говорят эксперты

Ракета Ghadr-H на площади Бахарестан в Тегеране. Сентябрь 2017 года (Фото: Vahid Salemi / AP)

Европа попытается спасти сделку

На следующей неделе европейские участники ядерной сделки с Ираном (глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, министры иностранных дел Франции и Великобритании Жан-Ив ле Дриан и Борис Джонсон) проведут консультации по ситуации, связанной с выходом США из соглашения, сообщил 10 мая в ходе визита в Москву глава МИД Германии Хайко Маас.

После объявления президентом США Дональдом Трампом 8 мая о выходе его страны из соглашения европейские политики, представители России и Китая призывают Иран из документа не выходить и ищут пути сохранения сделки. Однако в их успех иранская сторона верит мало. «Европейские страны бессильны спасти ядерное соглашение после выхода США», — с таким заявлением выступил в четверг заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хусейн Салами. По мнению высокопоставленного военного, Европа не способна выйти из политической зависимости от США и не сможет действовать самостоятельно по сделке.

Американский президент Дональд Трамп, объявив о выходе из ядерного соглашения с Ираном, пообещал возобновить снятые с Ирана санкции «на высшем уровне». Согласно заявлению Министерства финансов США, действие американских санкций против Ирана будет восстановлено в срок до полугода (от 90 до 180 дней).

Совместный всеобъемлющий план действия (СВПД) по ядерной программе Ирана был подписан в 2015 году Тегераном и «Группой шести» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия). Иран обязался ограничить свои ядерные разработки в обмен на снятие международных санкций (на национальном уровне и на уровне Совета Безопасности ООН), сильно ударивших по экономике страны.

Страны ЕС уже заявили о готовности оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) любые односторонние санкции США против Ирана, которые могут нанести ущерб европейским компаниям, сообщил агентству Reuters официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво.

У Европы есть пока стремление не допустить, чтобы ее компании пострадали от санкций США, отметил в разговоре с РБК директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Основной вопрос — в возможности экстерриториальности применения американских санкций, из-за чего помимо иранских компаний объектами санкционного давления США могут стать европейские компании, которые уже работают с Ираном», — объяснил эксперт беспокойство европейцев.

Чем выход США из сделки может быть выгоден России

Если Европе удастся отстоять свои интересы и добиться того, чтобы санкции США против Ирана не касались европейских компаний, в будущем это может сыграть на руку России на переговорах по снятию европейских санкций с Москвы, считает Кортунов. «Если в случае с Ираном европейцам удастся отстоять свою независимость, не идти на поводу у США, то появится прецедент, когда судьба санкций будет решаться без привязки к американской политике и законодательству», — поясняет он.

Однако Кортунов сомневается в том, что ЕС пойдет на обострение конфликта с Вашингтоном из-за Ирана. Европейские страны сейчас испытывают экономическое давление со стороны США, которые не только отказались от заключения Трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства, но и намерены установить квоты на ввоз стали и алюминия из ЕС. Эксперт отмечает, что риски для дальнейшей работы с Ираном для европейских стран существенно перекрывают выгоды. Компенсационные меры, которые предлагают правительства ЕС тем компаниям, которые могут оказаться объектами вторичных санкций США, полностью не компенсируют издержки. «Если будет выбор между иранским и американским рынками, европейские компании выберут американский», — подытожил Кортунов.

«Несмотря на свое недовольство и грозные заявления, ЕС не сможет противопоставить себя США политически и не пойдет на серьезные экономические риски и многомиллиардные убытки, сотрудничая с Ираном», — согласен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Поэтому, по мнению Лукьянова, Россия не сможет получить никаких политических дивидендов из нынешних разногласий между США и Евросоюзом по Ирану.

Выход Трампа из сделки может привести к существенному ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, а это крайне невыгодно для России, участвующей в военной операции в Сирии, конфликт в которой и без того затянулся, обращает внимание на еще один негативный эффект Лукьянов. По словам эксперта, выход Трампа из сделки воодушевил противников Ирана в регионе, в первую очередь Саудовскую Аравию и Израиль. ​Эти страны воспринимают действия Трампа как мощную морально-политическую поддержку, что может привести к эскалации конфликтов в регионе, отметил Лукьянов.

Быстрое обострение Сразу после объявления о выходе США из СВПД армия Израиля развернула силы ПВО на Голанских высотах и поручила подготовить бомбоубежища в этом районе. По данным газеты Jerusalem Post, израильские военные привели свои войска в состояние повышенной боеготовности после того, как зафиксировали «аномальную активность иранских сил» в соседней Сирии. В ночь на 10 мая по позициям израильских сил на Голанских высотах с территории Сирии были нанесены ракетные удары. Тель-Авив утверждает, что именно иранские силы выпустили 20 ракет, часть из которых была перехвачена противоракетной системой «Железный купол». В ответ на это Израиль нанес ракетные удары по иранским военным объектам в Сирии. Всего, по данным Минобороны России, Израиль выпустил 70 ракет, половина из которых была сбита сирийскими ПВО.

Нефтяная выгода

После решения Трампа о выходе из сделки с Ираном стоимость нефти марок Brent и WTI достигла максимума с ноября 2014 года, поднявшись в среду, 9 мая, до $77,20 за баррель (на 10:13 мск) и $71,17 за баррель соответственно. Ситуация с Ираном может оказать краткосрочное влияние на рынок нефти, сказал РБК директор S&P Александр Грязнов. Однако долгосрочная цена на нефть определяется фундаментальными факторами, и вряд ли ситуация с Ираном может существенно повлиять на баланс сил, указал эксперт. В понедельник, 7 мая, S&P повысило прогнозы на Brent и WTI на 2018 год на $5 за баррель, до $65 за баррель и $60 за баррель соответственно, следует из обзора агентства (есть у РБК). Прогноз по Brent на 2019 год повышен на $5 за баррель, до $60 за баррель. Прогноз по WTI на 2019 год остался на уровне $55 за баррель.

Возврат санкций США против Ирана увеличит вероятность того, что на рынке в 2018–2019 годах сохранится дефицит, отмечают аналитики Fitch Дмитрий Маринченко и Татьяна Кордюкова. Агентство пока не стало менять свой прогноз по ценам на нефть. Стоимость Brent может некоторое время превышать $70 за баррель. Однако такой высокий ценовой уровень не сможет поддерживаться долго из-за адаптации большинства мировых производителей к диапазону $50–60 за баррель, а также увеличения добычи сланцевой нефти в США. Санкции снижают шансы на продление сделки ОПЕК+ после 2018 года (то есть Иран скорее выйдет из нее), а в ее отсутствие члены ОПЕК станут наращивать добычу, рынок вернется к избытку, а цены — к диапазону $50–60 за баррель, говорят аналитики Fitch.

«Пока можно лишь с уверенностью сказать, что если ситуация вокруг Ирана не разрешится, то цены на нефть останутся выше своих фундаментально оправданных значений (коридор $45–60 за баррель), а вот величина превышения может быть любой, в том числе не исключен и дальнейший рост в район $80–85 за баррель, на фоне увеличения притока спекулятивного капитала на нефтяной рынок», — ​сказал РБК директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

В 2018–2020 годах нефтегазовые доходы будут составлять от 33 до 36% совокупных доходов федерального бюджета. Но они рассчитаны исходя из консервативных прогнозов по цене нефти — $40,8–42,4 за баррель. Сейчас же нефть Urals на рынке стоит примерно на $30 дороже. Более высокие цены нефти благодаря заново вводимым ограничениям на иранский экспорт при прочих равных еще больше увеличат поступление дополнительных нефтегазовых доходов, которые идут в резервы Минфина (Фонд национального благосостояния).

Торговля не пострадает

Возобновление американских санкций не окажет серьезного эффекта на ирано-российскую торговлю, сказал РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Товарооборот между странами небольшой, Тегеран долгое время находился под санкциями, он и партнеры научились обходить американские ограничения, объясняет эксперт. Влияние односторонних американских санкций без присоединения к ним Евросоюза пока сложно прогнозировать, рассуждает Кнобель. По его мнению, запрет на долларовые расчеты не будет иметь сильного негативного влияния на иранскую торговлю, поскольку Иран диверсифицировал свои расчеты, в том числе перейдя на евро.

Россия стабильно входит в десятку крупнейших торговых партнеров Ирана, однако в абсолютном выражении товарооборот между странами остается скромным, варьируясь от $1,2 до $2,3 млрд, следует из данных ФТС. Пиковым годом во взаимной торговле стал 2011-й, когда показатель достиг $3,7 млрд. С тех пор он снижался. По данным Российского экспортного центра, ирано-российский товарооборот в 2017 году составил $1,7 млрд: российский экспорт — $1,31 млрд, иранский импорт — $392 млн.

По данным Евросоюза, крупнейшими торговыми партнерами Ирана являются Китай и ОАЭ, на третьем месте — страны ЕС. В 2017 году товарооборот между Ираном и Китаем составил $23,8 млрд против $52 млрд в 2014 году. Внешнеторговый баланс стран ЕС с Ираном в 2015 году составил €5,2 млрд.