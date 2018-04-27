Rusal теряет «Территорию»

Компания Олега Дерипаски приостановила часть социальных программ в регионах

Как выяснил РБК, проблемы UC Rusal, вызванные санкциями Минфина США, поставили под вопрос реализацию социальных программ компании в регионах ее присутствия. Часть из них приостановлена, книжный фестиваль в Иркутске отменен

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Часть социальных программ, реализуемых предприятиями UC Rusal Олега Дерипаски — крупными работодателями и налогоплательщиками в регионах присутствия, приостановлены или оказались под угрозой срыва. Об этом РБК рассказали главы Кандалакши, Братска, Саяногорска, в которых расположены заводы и комбинаты одного из крупнейших в мире производителей алюминия, попавшего 6 апреля под санкции Минфина США.

После введения американских санкций UC Rusal предупредила о риске дефолта по кредитам, международные трейдеры перестали закупать продукцию компании, а западные биржи приостановили торги по ней.

Представитель UC Rusal отказался ответить на вопросы РБК о возможной приостановке социальных программ и сокращении производства на заводах компании.

Девять регионов UC Rusal С 2010 года UC Rusal реализует в девяти регионах программу социально-экономического развития «Территория Русала». Она охватывает Республику Хакасию, Иркутскую область, Красноярский край, Кемеровскую область, Свердловскую область, Мурманскую область, Волгоградскую область, Самарскую область и Республику Карелию и предполагает гранты на социально значимые проекты, субсидии на ремонт и строительство школ, спортивных площадок, центров моделирования и робототехники, культурные мероприятия. За первые семь лет сумма инвестиций в эти проекты составила более 361 млн руб., говорится на сайте центра социальных программ компании.

Кандалакша

На сегодняшний день социальные программы UC Rusal приостановлены в Кандалакше в Мурманской области «в связи с тем, что ситуация неоднозначная», сообщил РБК мэр городского поселения Михаил Павлов, который, по его словам, напрямую общается с директором Кандалакшского алюминиевого завода Андреем Терентьевым. «Как я понимаю, компания принимает решение на головном уровне, как дальше эти программы будут реализовываться. Мы понимаем, что может быть прекращен целый ряд социальных программ. Принятые на международном уровне решения, конечно же, всех нас заставили задуматься, какая же судьба ждет наш завод», — сказал Павлов.

Кандалакшский алюминиевый завод — одно из основных предприятий- налогоплательщиков городского поселения. В 2016 году он перечислил в консолидированный бюджет Кандалакши и Кандалакшского района города 32 млн руб. налогов, в 2017 году — 38 млн руб. При этом доходы всего городского поселения в 2017 году составили около 200 млн руб., сказал Павлов. По его словам, из-за приостановки социальных программ UC Rusal под вопросом оказалось финансирование восьми проектов и благоустройство микрорайона металлургов «Нива-3». «Мы понимаем, что на сегодняшний день вопрос о выделении этой помощи в подвешенном состоянии. Однозначно мы не получили отказ, что эти проекты не будут финансироваться, и мы очень надеемся, что этого не произойдет», — заключил он.

Братск, Саяногорск и остальные

Вероятными проблемами на производстве и с финансированием социальных проектов обеспокоены власти Братска в Иркутской области и Саяногорска в Хакасии, где расположены крупные предприятия UC Rusal. «Русал Братск» проинформировал о сложной ситуации, которая образовалась в результате санкций. Мы находимся в постоянном диалоге с представителями компании», — сообщил РБК мэр Братска Сергей Серебренников. Только в этом году город рассчитывает получить от предприятия 100 млн руб. инвестиций в социальную сферу.

«В настоящее время неизвестно, будет ли сокращаться производство [на Саяногорском металлургическом заводе] и насколько, если это все же произойдет», — отметил мэр Саяногорска Леонид Быков. Возможно, что в текущей ситуации могут быть приостановлены многочисленные социальные программы и проекты компании, направленные на повышение качества жизни горожан, предупредил он.

В 2017 году общая сумма «социальных инвестиций» UC Rusal в Хакасии была утверждена в размере 190 млн руб., сообщалось на официальном сайте администрации республики.

Объем налоговых платежей, которые составляют основную долю доходов в бюджет Красноярска, «напрямую зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности [подконтрольного UC Rusal Красноярского] алюминиевого завода», — говорится в ответе городской администрации, поступившем в РБК. Ситуацией обеспокоены и в Краснотурьинске (Свердловская область), крупнейшим налогоплательщиком которого является Богословский алюминиевый завод, следует из ответа мэра города Александра Устинова. Богословский алюминиевый завод содержит в Краснотурьинске Дворец культуры, Дом спорта и бассейн.​​

В пресс-службах администраций Волгоградской области, Надвоиц (Карелия) и Каменск-Уральского (Свердловская область), где также располагаются предприятия UC Rusal, РБК сообщили, что им неизвестно о планах компании по приостановке социальных программ. Представители еще двух городов с заводами компании — Иркутска и Новокузнецка — пока не ответили на запросы РБК.

Волгоградский алюминиевый завод возобновил производство только в этом году после пяти лет простоя. Работу получили около 1,5 тыс. человек, сообщалось на официальном сайте областной администрации. При выходе на проектную мощность власти региона рассчитывали дополнительно привлечь в бюджет 268 млн руб. налогов.

Во вторник, 24 апреля, стало известно, что фонд Дерипаски «Вольное дело» отменил проведение второго Иркутского международного книжного фестиваля, запланированного на 18–20 мая. В фонде причиной отмены назвали санкции США. «Это связано с решением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которое 6 апреля 2018 года ввело санкции против ряда юридических и физических лиц», — пояснила РБК пресс-секретарь фонда Елена Вишнякова. Она отметила также, что финансирование благотворительных проектов «в ближайшее время оказалось невозможным».

Что дальше

Все будет зависеть от того, «что сможет сделать правительство для стабилизации отрасли», сказал РБК мэр Братска Сергей Серебренников. UC Rusal уже обращалась в Минпромторг с предложениями о поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья, заявил на прошлой неделе, 18 апреля, министр промышленности Денис Мантуров. Во вторник, 24 апреля, он допустил, что государство может выкупить долю в компании, хотя «предметных обсуждений на этот счет не было».

23 апреля Минфин США допустил смягчение санкций в отношении UC Rusal, если Дерипаска выйдет из капитала компании и откажется от контроля над ней.​