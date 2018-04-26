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Сергей Петров снова за рулем
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Сергей Петров снова за рулем
Газета № 075 (2799) (2604) Бизнес, 25 апр, 19:49
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Сергей Петров снова за рулем
Основатель автодилерской группы «Рольф» вернулся в бизнес
Сергей Петров с мая возглавит совет директоров «Рольфа», руководство которым оставил в 2006 году. Несмотря на восстановление рынка, рентабельность дилеров остается низкой, и основатель решил помочь компании в непростой период
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Рольф» и Петров

Основатель крупнейшей автодилерской группы «Рольф» Сергей Петров в мае станет председателем ее совета директоров, сообщил РБК представитель компании.

Петров, создавший «Рольф» в 1991 году и бессменно руководивший компанией 13 лет, в 2004 году покинул пост президента компании, занявшись стратегией развития группы​. А в 2006 году он полностью отошел от управления, перед тем как был избран депутатом Госдумы от «Справедливой России». В 2015 году стало известно, что единственный владелец группы — его сын Александр. Группа по-прежнему подконтрольна его трасту Rishy Trust, следует из кипрского реестра компаний. ​

Сеть «Рольфа» включает 61 салон в Москве и Санкт-Петербурге, в которых продаются 22 марки автомобилей. ​По итогам 2017 года группа сохранила первое место по выручке в рейтинге издания «АвтоБизнесРевю»: она увеличилась на 21,3%, до 193,3 млрд руб., а чистая прибыль — в 2,7 раза, до 3,7 млрд руб.

«Рольф» продолжает придерживаться стратегии развития до 2020 года, которая предполагает сохранение лидерства в продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом, сервисных и финансовых услуг, сказал РБК ​представитель группы. По его словам, Петров, который в 2016 году не стал переизбираться в Госдуму, решил вернуться ​к стратегическому управлению, чтобы «быть ближе к компании в этот важный момент ее развития».

В 2016 году в интервью «Ведомостям» Петров говорил, что, возможно, вернется на пост председателя совета директоров компании. «Мы видим хорошие перспективы в нашем очень сложном, низкорентабельном, эмоциональном бизнесе, который может рассыпаться буквально за несколько месяцев, если его забросить», — сказал он. По словам бизнесмена, стратегия компании — «иметь максимально свободные руки, максимальную гибкость и максимальную эффективность по сравнению с конкурентами». В среду он не ответил на звонок РБК.

«Насколько я понимаю, Петров окончательно никогда не покидал «Рольф». В определенные годы он меньше участвовал в деятельности с точки зрения принятия решений, но все равно контроль с его стороны оставался», — сказал РБК глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Ситуация на рынке остается непростой, поэтому когда основатели возвращаются к управлению компанией, это хороший знак для ее развития, добавил он.

Нынешний председатель совета директоров «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которая начинала работу в группе в 1992 году, а в 2013–2016 годах была ее гендиректором, покинет компанию и перейдет на должность одного из топ-менеджеров краснодарского дилерского холдинга «Ключавто» (занял шестое место в рейтинге «АвтоБизнесРевю» в 2017 году), который планирует выйти на московский рынок, запустив пять дилерских центров. Об этом РБК рассказал представитель «Рольфа», информацию подтвердил представитель «Ключавто», не уточнив деталей.

​Переход Луковецкой в «Ключавто» косвенно свидетельствует об амбициозных планах этого регионального дилера, замечает Мосеев. Компания ​нацелилась на федеральный уровень, но сейчас на рынке довольно низкая доходность, предупреждает он.

Татьяна Луковецкая (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Дилеров меньше, проблем больше

В первые годы после того, как Петров дистанцировался от управления «Рольфом», российский авторынок ​продолжил расти: по данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АЕБ), за 2007 год продажи новых машин составили 2,38 млн штук, а в 2008 году достигли 3 млн — рекордного для России уровня. В это время «Рольф» был многопрофильной группой с оборотом почти $4 млрд, которая помимо продаж машин владела логистической компанией (Rolf SCS) и собиралась продавать самолеты и яхты.

Но после интенсивного роста последовали две волны кризиса с кратким восстановлением в 2010–2012 годах: в 2009 году продажи снизились на 49%, до 1,5 млн машин, в 2012-м вернулись на уровень 2,9 млн штук, а к 2016 году рынок снова сократился вдвое, до 1,4 млн автомобилей. Продажи возобновили рост только в 2017 году, но по-прежнему ниже докризисного уровня — 1,59 млн машин (плюс 11,9% к предыдущему году).

В 2017 году число дилерских центров в России сократилось почти на 3%, до 3410. Осенью 2017 года прекратила свою деятельность группа «Независимость», а в марте 2018 года стало известно о проблемах автодилера Genser, который за месяц потерял все контракты с дистрибьюторами. Сейчас его крупные кредиторы — Московский кредитный банк и банк «Российский капитал» — судятся о признании компании банкротом.

Несмотря на кризис в отрасли, рыночная доля «Рольфа» растет: в 2014 году компания увеличила продажи автомобилей на 14,4% (при падении рынка на 5%), в 2016-м — на 16% (в целом продажи в России сократились на 11%), а в 2017 году — еще на 15%. К тому же в 2016 году компания купила четыре дилерских центра «Пеликан-авто». По итогам 2017 года доля «Рольфа» в продажах новых машин достигла 7,1% (собственная оценка компании), увеличившись более чем вдвое с момента отхода Петрова от управления.

Ситуация на рынке до сих остается напряженной, объемы продаж значительно меньше уровня 2012–2013 годов, предупреждает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. АЕБ прогнозирует, что в 2018 году продажи возрастут лишь на 10%, до 1,75 млн автомобилей. Рентабельность дилеров низкая, поэтому перед ними стоят задачи научиться работать в этих условиях и находить новые источники заработка. «Отчасти с этим может быть связано и решение Петрова вернуться к более плотному управлению компанией, чтобы иметь возможность контролировать операционную деятельность», — считает Беспалов.

Как собственники возвращались к управлению бизнесом

Собственники компаний нередко берут управление в свои руки: как правило, это происходит перед крупными сделками или в кризисных ситуациях. Например, перед IPO АФК «Система» в 2005 году во главе компании на год встал основатель Владимир Евтушенков. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов также занялся оперативным управлением компании перед размещением на бирже.

В кризисном 2009 году, за год до IPO UC Rusal, компанию возглавил ее основной владелец Олег Дерипаска, который отошел от оперативного управления только в 2014 году. ​

Основатель и акционер Бинбанка Михаил Гуцериев возглавил совет директоров банка в марте 2017 года, за полгода до того, как его санировал ЦБ. Как рассказывал его племянник и глава Бинбанка Микаил Шишханов, он сам попросил об этом Гуцериева, заметив проблемы банка еще в начале года.

В августе 2017 года, незадолго до объявления о санации банка «ФК Открытие», к управлению ее основного акционера «Открытие Холдинг» вернулся крупнейший совладелец холдинга Вадим Беляев. Смена руководства произошла на фоне сообщений о привлечении в «ФК Открытие» нового инвестора для увеличения капитала банка.​

Автор: Валерия Комарова.
При участии: Филипп Алексенко, Галина Казакулова.
Теги: «Рольф» , автодилеры , Сергей Петров , Татьяна Луковецкая
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