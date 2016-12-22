Автопроизводители впервые не спрогнозировали продажи автомобилей в России

Ассоциация европейского бизнеса, которая анализирует российский авторынок, впервые за свою историю не смогла дать прогноз на 2018 год из-за непонятной ситуации с утилизационным сбором. В 2017 году продажи выросли на 12%

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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) впервые за свою историю не смогла дать прогноз по авторынку в России на 2018 год. «Насколько мы знаем, финального решения правительства по этому вопросу (размеру утилизационного сбора. — РБК) еще не оглашено. Пока этого не случится, участникам рынка сложно будет оценивать воздействие на их бизнес», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер на итоговой пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент РБК.

11 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Но в пресс-службе Минпромторга это опровергли, уточнив, что средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора составит 15–17,5%. «Для потребителей индексация не приведет к увеличению стоимости производимых в России автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018–2020 годах на поддержку автомобильной промышленности, — более 125 млрд руб. ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований», — говорил РБК представитель ведомства.

По итогам 2017 года было продано 1,59 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше, чем в 2016 году, заявил Шрайбер. Продажи автомобилей в декабре составили 166 тыс. штук (+14% к 2016 году).

По данным АЕБ, на локальную сборку пришлось 75% всех проданных автомобилей в 2017 году.

Ранее на этой неделе отчет о продажах представил крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ. За 2017 год продажи Lada в России выросли на 17%, до 311,6 тыс. машин, доля бренда составила 20,5%.

2017 год стал переломным для российского авторынка. После четырех лет падения, когда рынок сократился более чем в два раза, в марте рынок вышел в плюс, а уже в мае показал двузначные темпы роста — на 14,7% впервые с начала кризиса. По результатам активных летних месяцев АЕБ увеличила прогноз по рынку на 2017 год более чем в два раза — рост на 10,8%, до 1,58 млн автомобилей.

Несмотря на активное восстановление продаж, автодилеры скептично оценивают перспективы российского рынка. В 2017 году количество дилерских центров продолжило сокращаться, дилерская маржа оставалась крайне низкой, а большая часть автомобилей уходила по программам господдержки. В 2017 году свои салоны закрыла некогда одна из крупнейших автодилерских групп «Независимость», которая буквально за несколько месяцев потеряла все бренды и оказалась на грани банкротства.