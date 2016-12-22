АЕБ выпустила прогноз по российскому авторынку на 2018 год

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2018 году на 10%, до 1,75 млн штук, следует из сообщения ассоциации, которое поступило в РБК.

После 11 месяцев интенсивного роста в марте произошло замедление рынка. Если в феврале рост был на 24,7%, то за март было продано 157 279 автомобилей, что на 13,9% выше аналогичного периода прошлого года. Всего за три месяца авторынок вырос на 21,7%, до 392 920 автомобилей.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в сообщении, считает, что с этого момента будет значительно труднее достичь существенного роста на постоянной основе.

По итогам первого квартала рост продаж замедлился у всех марок из топ-10: Lada — на 29%, Kia — на 40%, Hyundai — на 28%, Renault — на 27%, Volkswagen — на 19%, Skoda — на 33%, Toyota — на 4%, Nissan — на 3%, Mitsubishi — на 141%, Ford — на 36%.

В январе АЕБ впервые за свою историю не смогла дать прогноз по российскому авторынку на 2018 год. Шрайбер на итоговой пресс-конференции сообщил, что на это повлияла неопределенная ситуация с размером утилизационного сбора.

21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля 2018 года. Больше всего индексация затронула популярные модели — рост ставок на 90%.