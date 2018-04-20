Минфин дождался закупочного курса

ЦБ вновь начал приобретать валюту на внутреннем рынке

Банк России 18 апреля купил иностранную валюту на 17,5 млрд руб. в интересах Минфина. Возобновление закупок валюты говорит о том, что нынешний курс рубля устраивает власти, а вероятность новых внешних шоков от санкций снижается

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.

Минфин в апреле должен был каждый рабочий день покупать валюту на 11,5 млрд руб., общий плановый объем закупок в апреле составляет 240,7 млрд руб. С февраля 2017 года ведомство направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в процентной пропорции 45:45:10. Агентом по проведению этих операций является ЦБ. Но начиная с 10 апреля закупки не проводились.

На фоне резкого падения курса рубля, которое началось после публикации 6 апреля новых санкционных списков США, график закупок валюты был изменен. С 10 апреля, когда курс евро достиг 78 руб., а доллара — выше 63 руб., ЦБ не проводил закупок валюты для Минфина. В 2018 году ЦБ приостанавливал закупки валюты в послепраздничные дни в январе и 19 февраля. На прошлой неделе в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 65 руб., а европейская валюта превышала отметку 80 руб. за евро.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, временный отказ от закупки валюты был призван ​снизить волатильность на валютном рынке. Минфин также не планировал менять месячный объем покупок валюты, сроки их возобновления собирался определить вместе с ЦБ. В начале недели первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что операции по закупке валюты могут быть возобновлены в условиях большей стабильности рынка.

Как закупки повлияли на курс

В среду, когда ЦБ закупал доллары для Минфина, рубль укреплялся: поддержку ему, как и валютам других развивающихся стран, оказали растущие цены на нефть, а также снижение опасений по поводу начала полномасштабной глобальной торговой войны, отмечается в отчете «ВТБ-Капитала». По итогам торгов рост составил 1,1%, до 60,87 руб. за доллар, объем торгов в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд.

Минфин покупает относительно мало валюты и в моменте практически не оказывает влияния на колебания курса. Возобновление интервенций носит скорее символический характер, считают эксперты. «Проведенные интервенции сигнализируют о том, что Минфин оценивает ситуацию с курсом как стабилизировавшуюся и, вероятно, не ожидает дальнейшего ужесточения санкций, негативное влияние которых могло бы угрожать рублю, — отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.​​

Действующее бюджетное правило специально придумано для того, чтобы влиять на рынок, а не интересоваться его мнением, считает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин. Поэтому возвращение ЦБ к операциям по закупке валюты — сигнал того, что рубль восстановился именно до того уровня, который устраивает Минфин и Банк России, предполагает он. «Для возобновления закупок курс важнее, чем волатильность. Думаю, ЦБ не возражает против более дешевого рубля и бюджету в краткосрочной перспективе это выгодно», — считает Надоршин.

​При нормальной ситуации темпы ежедневных закупок на сумму 11,5 млрд руб. соответствуют заявленному Минфином месячному объему в 240,7 млрд руб., говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Однако в условиях приостановки интервенций трудно прогнозировать объемы ежедневных закупок в апреле с учетом того, что Минфин указывал, что не планирует менять общий объем, отмечает она.

При этом эксперты не исключают, что объем закупок придется увеличить, чтобы выполнить план на апрель. «С 6 апреля по 8 мая ЦБ должен купить валюты на 240,8 млрд руб.», — прокомментировал в своем телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Ежедневный объем покупок на уровне 17,5 млрд как раз соответствует тому, чтобы добрать до 8 мая те объемы, что не были куплены в период с 10 по 17 апреля включительно, оценивает​ Тремасов.

За какое время Минфин и ЦБ скупят нужный объем валюты, будет «зависеть от ситуации», сказала в четверг журналистам в Вашингтоне первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «В каких-то случаях безопасно просто все растянуть на остаток месяца, в каких-то случаях мы можем все же решить растянуть на побольше. Если не имеет смысла до конца месяца, то можно и чуть-чуть отодвинуть на последующий горизонт», — отметила она (цитата по ТАСС).

Низкая волатильность осталась в прошлом

В четверг, 19 апреля, доллар на Московской бирже торговался в районе отметки 61,2 руб., евро — 75,5 руб.​ В ближайшие месяцы курс рубля будет определяться восприятием российского риска и ценами на нефть, говорится в обновленном прогнозе валютного курса от Nordea Bank. «Риск дальнейшего расширения санкций оставляет рекордно низкую волатильность рубля в прошлом, в то время как вероятность новых периодов ослабления рубля повышается», — подчеркивают аналитики Nordea Bank.

Сейчас пара рубль/доллар находится примерно на 6,5% ниже уровня начала апреля, отмечается в прогнозе, рынок скорректировался после слишком эмоциональной реакции на негативные новости. «К концу года мы ожидаем ослабления рубля в паре с долларом до отметки около 63 в связи с возможным негативным эффектом для курса от снижения цен на нефть», — говорится в прогнозе валютного курса. Возвращение курса рубля к диапазону 57–58 за доллар маловероятно в текущем году, считают аналитики, однако рубль «сможет периодически возвращаться к отметкам 61 руб. за доллар или чуть более крепким уровням». «Это будет происходить в продолжительные периоды (несколько месяцев) без существенных изменений санкционного режима и с нейтральным внешнеполитическим новостным фоном», — предполагают аналитики. Из-за дорогой нефти российская валюта, по их оценке, выглядит более устойчиво, чем в 2014 году, когда были введены первые санкции.

Из-за санкций и связанных с ними рисков свой традиционно оптимистичный для рубля прогноз повысил Danske Bank. По мнению его аналитиков, в течение следующего полугода доллар будет стоить в среднем 56,4 руб. (вместо ожидавшихся ранее 55,6 руб.), а в течение года — 54,9 руб. вместо прошлого прогноза в 53,5 руб. Поддержат его высокие цены на нефть и макроэкономические факторы.

Через ослабление рубля санкции повлияют и на темпы роста цен, написал в докладе «О чем говорят тренды» департамент исследований и прогнозирования Центробанка (его мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора). По оценке экспертов ЦБ, ослабление рубля на 5–10% добавляет к инфляции 0,5–1 п.п. в течение полугода-года. Однако пока снижение курса российской валюты на инфляции не сказалось, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Обычно «в случае резких ослаблений валюты это отражалось в инфляции с лагом в одну-две недели», указывают они, но падение рубля «по факту оказалось небольшим (лишь 6%)», а на цены традиционно влияет лишь ослабление свыше 10%.