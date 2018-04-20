Минфин дождался закупочного курса

Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.
Минфин в апреле должен был каждый рабочий день покупать валюту на 11,5 млрд руб., общий плановый объем закупок в апреле составляет 240,7 млрд руб. С февраля 2017 года ведомство направляет на покупку валюты нефтегазовые сверхдоходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в процентной пропорции 45:45:10. Агентом по проведению этих операций является ЦБ. Но начиная с 10 апреля закупки не проводились.
На фоне резкого падения курса рубля, которое началось после публикации 6 апреля новых санкционных списков США, график закупок валюты был изменен. С 10 апреля, когда курс евро достиг 78 руб., а доллара — выше 63 руб., ЦБ не проводил закупок валюты для Минфина. В 2018 году ЦБ приостанавливал закупки валюты в послепраздничные дни в январе и 19 февраля. На прошлой неделе в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 65 руб., а европейская валюта превышала отметку 80 руб. за евро.
Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, временный отказ от закупки валюты был призван снизить волатильность на валютном рынке. Минфин также не планировал менять месячный объем покупок валюты, сроки их возобновления собирался определить вместе с ЦБ. В начале недели первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что операции по закупке валюты могут быть возобновлены в условиях большей стабильности рынка.
Как закупки повлияли на курс
В среду, когда ЦБ закупал доллары для Минфина, рубль укреплялся: поддержку ему, как и валютам других развивающихся стран, оказали растущие цены на нефть, а также снижение опасений по поводу начала полномасштабной глобальной торговой войны, отмечается в отчете «ВТБ-Капитала». По итогам торгов рост составил 1,1%, до 60,87 руб. за доллар, объем торгов в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд.
Минфин покупает относительно мало валюты и в моменте практически не оказывает влияния на колебания курса. Возобновление интервенций носит скорее символический характер, считают эксперты. «Проведенные интервенции сигнализируют о том, что Минфин оценивает ситуацию с курсом как стабилизировавшуюся и, вероятно, не ожидает дальнейшего ужесточения санкций, негативное влияние которых могло бы угрожать рублю, — отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Действующее бюджетное правило специально придумано для того, чтобы влиять на рынок, а не интересоваться его мнением, считает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин. Поэтому возвращение ЦБ к операциям по закупке валюты — сигнал того, что рубль восстановился именно до того уровня, который устраивает Минфин и Банк России, предполагает он. «Для возобновления закупок курс важнее, чем волатильность. Думаю, ЦБ не возражает против более дешевого рубля и бюджету в краткосрочной перспективе это выгодно», — считает Надоршин.
При нормальной ситуации темпы ежедневных закупок на сумму 11,5 млрд руб. соответствуют заявленному Минфином месячному объему в 240,7 млрд руб., говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Однако в условиях приостановки интервенций трудно прогнозировать объемы ежедневных закупок в апреле с учетом того, что Минфин указывал, что не планирует менять общий объем, отмечает она.
При этом эксперты не исключают, что объем закупок придется увеличить, чтобы выполнить план на апрель. «С 6 апреля по 8 мая ЦБ должен купить валюты на 240,8 млрд руб.», — прокомментировал в своем телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Ежедневный объем покупок на уровне 17,5 млрд как раз соответствует тому, чтобы добрать до 8 мая те объемы, что не были куплены в период с 10 по 17 апреля включительно, оценивает Тремасов.
За какое время Минфин и ЦБ скупят нужный объем валюты, будет «зависеть от ситуации», сказала в четверг журналистам в Вашингтоне первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «В каких-то случаях безопасно просто все растянуть на остаток месяца, в каких-то случаях мы можем все же решить растянуть на побольше. Если не имеет смысла до конца месяца, то можно и чуть-чуть отодвинуть на последующий горизонт», — отметила она (цитата по ТАСС).
Низкая волатильность осталась в прошлом
В четверг, 19 апреля, доллар на Московской бирже торговался в районе отметки 61,2 руб., евро — 75,5 руб. В ближайшие месяцы курс рубля будет определяться восприятием российского риска и ценами на нефть, говорится в обновленном прогнозе валютного курса от Nordea Bank. «Риск дальнейшего расширения санкций оставляет рекордно низкую волатильность рубля в прошлом, в то время как вероятность новых периодов ослабления рубля повышается», — подчеркивают аналитики Nordea Bank.
Сейчас пара рубль/доллар находится примерно на 6,5% ниже уровня начала апреля, отмечается в прогнозе, рынок скорректировался после слишком эмоциональной реакции на негативные новости. «К концу года мы ожидаем ослабления рубля в паре с долларом до отметки около 63 в связи с возможным негативным эффектом для курса от снижения цен на нефть», — говорится в прогнозе валютного курса. Возвращение курса рубля к диапазону 57–58 за доллар маловероятно в текущем году, считают аналитики, однако рубль «сможет периодически возвращаться к отметкам 61 руб. за доллар или чуть более крепким уровням». «Это будет происходить в продолжительные периоды (несколько месяцев) без существенных изменений санкционного режима и с нейтральным внешнеполитическим новостным фоном», — предполагают аналитики. Из-за дорогой нефти российская валюта, по их оценке, выглядит более устойчиво, чем в 2014 году, когда были введены первые санкции.
Из-за санкций и связанных с ними рисков свой традиционно оптимистичный для рубля прогноз повысил Danske Bank. По мнению его аналитиков, в течение следующего полугода доллар будет стоить в среднем 56,4 руб. (вместо ожидавшихся ранее 55,6 руб.), а в течение года — 54,9 руб. вместо прошлого прогноза в 53,5 руб. Поддержат его высокие цены на нефть и макроэкономические факторы.
Через ослабление рубля санкции повлияют и на темпы роста цен, написал в докладе «О чем говорят тренды» департамент исследований и прогнозирования Центробанка (его мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора). По оценке экспертов ЦБ, ослабление рубля на 5–10% добавляет к инфляции 0,5–1 п.п. в течение полугода-года. Однако пока снижение курса российской валюты на инфляции не сказалось, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Обычно «в случае резких ослаблений валюты это отражалось в инфляции с лагом в одну-две недели», указывают они, но падение рубля «по факту оказалось небольшим (лишь 6%)», а на цены традиционно влияет лишь ослабление свыше 10%.