Аналитики ЦБ рассказали о влиянии новых санкций на темпы роста цен

Динамика инфляции будет зависеть от масштабов ослабления рубля, пишут аналитики ЦБ. На него, в свою очередь, влияет введение новых санкций США

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Санкции будут оказывать влияние на темпы роста цен через возможное ослабление рубля, следует из доклада «О чем говорят тренды», который подготовил департамент исследований и прогнозирования Центробанка (его мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора).

«Масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс. По нашим оценкам, ослабление рубля на 5–10% добавляет к инфляции 0,5–1 п.п. в течение полугода-года», — говорится в докладе. Если рубль стабилизируется на более слабом уровне, это «быстрее окажет влияние на цены продовольственных товаров, чем непродовольственных, в особенности на цены плодоовощной продукции», указывают авторы.

Это объясняется традиционным ростом импорта такой продукции в конце весны — начале лета, а также тем, что продукты закупаются чаще, чем непродовольственные товары. Инфляцию в апреле авторы доклада предварительно оценили в 0,4% по сравнению с мартом (в марте было 0,3%), это близко к показателям апреля прошлого года.

«Инфляционное давление продолжает оставаться ниже уровня, соответствующего 4-процентной инфляции в пересчете на год», — подчеркивают эксперты ЦБ. В марте, по официальным данным Росстата, темпы роста цен составили 2,4% в годовом выражении. Наметившийся рост мировых цен на продовольствие «может подтолкнуть внутренние цены», пишут аналитики ЦБ. Инфляция на продовольственные товары растет второй месяц подряд «главным образом за счет удорожания зерновых и молочной продукции», указывают в регуляторе со ссылкой на данные ООН.

По официальному прогнозу ЦБ, который таргетирует инфляцию на уровне 4%, в 2018 году рост цен составит 3–4%. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее говорила, что регулятор может повысить его, «но насколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительную оценку ситуации». По оценкам «Института развития» Высшей школы экономики, из-за введения санкций инфляция в 2018 году составит 4,1–4,3% вместо ранее ожидавшихся 3,6%. Среднегодовой курс рубля, по их прогнозу, увеличится с 57 руб. без санкций до 60,5–61 руб. с санкциями (при среднегодовой цене на нефть Urals $67 за баррель).

Пока, судя по недельным данным, ослабление рубля на инфляции не сказалось, написали в обзоре аналитики Райффайзенбанка. Обычно «в случае резких ослаблений валюты это отражалось в инфляции с лагом в 1–2 недели», указывают они. Впрочем, падение рубля «по факту оказалось небольшим (лишь 6%)», а на цены традиционно влияет лишь ослабление свыше 10%.