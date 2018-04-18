Дело Елены Мисюриной вернули в прокуратуру

Мосгорсуд отменил приговор по делу о врачебной ошибке

Московский городской суд отменил приговор врачу Елене Мисюриной и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Ее защита заявила, что рассчитывала на большее

Елена Мисюрина (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Дело возвращено в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

При этом мера пресечения врачу осталась прежней. В начале февраля Мосгорсуд отпустил Мисюрину из-под ареста (под подписку о невыезде). Это произошло после того, как решение суда от 22 января обжаловали не только адвокаты, но и прокуратура Юго-Западного округа Москвы. Там указали, что на иждивении у Мисюриной находятся восьмилетний ребенок и родители-инвалиды, что не учел суд первой инстанции.

«Приговор отменили, это хорошо, но не то, на что мы надеялись. Мы рассчитывали на полное оправдание», — заявил РБК адвокат Мисюриной Анатолий Клейменов. «Поскольку нет приговора, потерпевшие, дочери погибшего пациента, не смогут подать гражданский иск по выплате Мисюриной 15 млн руб. за моральный ущерб», — добавил он.

Само рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, поскольку судья посчитала, что озвученные в ходе процесса сведения могли бы привести к разглашению врачебной тайны.

Мисюрина в 2013 году провела забор костного мозга у пациента с несколькими сложными диагнозами. Вскоре после процедуры пациент скончался. По версии следствия, причиной смерти мужчины стала врачебная ошибка — Мисюрина могла проколоть сосуд иглой. По словам врача, этого не могло произойти, а пациент скончался по другой причине.

В январе 2018 года Мисюрину приговорили к двум годам колонии, суд признал ее виновной в совершении врачебной ошибки, приведшей к смерти пациента. Приговор суда вызвал резкую критику со стороны медиков. После выступлений главврачей столичных больниц и ведущих медиков к критике приговора также присоединились московские власти в лице мэра Сергея Собянина и его заместителя Леонида Печатникова, а также еще ряд федеральных политиков.

Тюрьма за ошибку

Дело Мисюриной оказалось одним из тысяч уголовных дел о врачебных ошибках, возбужденных Следственным комитетом за последние годы, и это позволило как медицинскому сообществу, так и прокуратуре раскритиковать ведомство за излишнее рвение. 30 января 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в 2017 году следователям поступило 6050 сообщений о таких преступлениях, по результатам их рассмотрения возбуждено 1791 уголовное дело. На важность борьбы с врачебными ошибками указывал и глава ведомства Александр Бастрыкин, СКР в конце 2017 года заявил о плане разработать проект поправок в Уголовный кодекс, вводящих специальную статью о врачебных ошибках.

Для СКР сегодняшнее решение суда неприятно, но вряд ли тут можно ожидать серьезных последствий: скорее всего, это станет лишь одним из многочисленных аргументов в пользу принятия кадровых решений в отношении руководства СКР или структурных перемен, которые назревали давно, считает политолог Татьяна Становая. «Судьба Бастрыкина будет решаться в комплексе с другими решениями по силовым органам власти, которых можно ожидать в ближайшей перспективе», — сказала Становая РБК.

Лично для Бастрыкина такое решение суда никаких последствий не повлечет, считает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law firm Тимур Хутов. «Отмена приговора может стать своеобразным прецедентом для разрешения подобных дел в отношении других врачей, — считает эксперт. — Поэтому можно сказать, что это благоприятное решение, так как оно способствует большей защищенности медицинских работников от несправедливого уголовного преследования».

Скорее всего, при схожих обстоятельствах региональные суды общей юрисдикции будут учитывать широко освещаемое в СМИ дело Мисюриной при рассмотрении дел, связанных с врачебными ошибками, соглашается партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь.

О другой проблеме, выявленной делом Мисюриной, говорит первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов. По его мнению, в России существует кризис независимой экспертизы, в том числе в такой «чувствительной области», как медицина. «Думаю, что если бы изначально привлекли к этому процессу широкий пул экспертов, то не было бы обвинительного приговора в первой инстанции», — считает эксперт. По его словам, ситуация, которая разворачивается по линии взаимодействия врача и пациента, не должна укладываться в рамки Уголовного кодекса. «Есть целый ряд нюансов, которые сказываются на результатах медицинских действий. Для пациентов опасно, если врач будет испытывать давление Уголовного кодекса: при любом своем действии он будет избегать решений, которые могут вылечить пациента, но при этом привести к каким-то осложнениям», — отметил Кирьянов.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль 16 марта, рассказывая президенту Владимиру Путину о деле Мисюриной, отметил, что «становится опасно быть доктором». «Нам кажется, нужно вернуться к юридической проблеме врачебных ошибок», — отмечал Рошаль. Владимир Путин в ответ заверил, что врачам не стоит бояться уголовной ответственности. «Как у нас говорили в известном фильме: всех не пересажаете», — сказал президент.