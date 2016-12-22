Суд рассмотрит жалобу на приговор врачу Мисюриной в закрытом режиме

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной в закрытом режиме, передает корреспондент РБК. Судья пришла к выводу, что сведения, озвученные судом, могут стать разглашением врачебной тайны. Журналистов допустят на резолютивную часть заседания.

По словам адвоката Мисюриной, ее подзащитная не возражает против проведения заседаний в закрытом режиме. Ранее 16 апреля дочь погибшего пациента Мисюриной выступила за проведение судебных заседаний в закрытом режиме.

Мисюрина в 2013 году провела забор костного мозга у пациента с несколькими сложными диагнозами. Вскоре после процедуры пациент скончался. По версии следствия, причиной смерти мужчины стала врачебная ошибка — Мисюрина могла проколоть сосуд иглой. По словам врача, этого не могло произойти, а пациент скончался по другой причине.

В январе 2018 года Мисюрину приговорили к двум годам колонии, суд признал ее виновной в совершении врачебной ошибки, приведшей к смерти пациента. Приговор суда вызвал критику со стороны медиков. В начале февраля Мосгорсуд отпустил Мисюрину из-под ареста до вступления приговора в силу.