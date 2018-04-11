Дополнение к победе

«Дополнительный подсчет голосов»
Региональная избирательная комиссия Дагестана ответила на запрос РБК о возможных нарушениях при подсчете голосов в ходе президентских выборов.
В день выборов президента журналисты РБК посетили пять избирательных участков в пяти регионах с традиционно аномальной явкой, чтобы наблюдать за ходом голосования и вести альтернативный подсчет. В Дагестане, Кузбассе и Карачаево-Черкесии они обнаружили признаки возможных нарушений. В частности, на участке №717 в дагестанском селе Султан-Янги-Юрт явка по итоговому протоколу избирательной комиссии более чем вдвое превысила счетчик корреспондента. Итоговый протокол УИК отличался и от официальных данных регионального избиркома.
В ответе РБК за подписью председателя дагестанского избиркома Магомеда Дибирова говорится, что корреспондент РБК получила не окончательный протокол подсчета голосов, а «проект протокола». «После предварительного подсчета голосов у секретаря комиссии возникли сомнения в точности подсчета, и она попросила произвести дополнительный подсчет голосов, — говорится в ответе. — В результате подсчета количество голосов, поданных за каждого из кандидатов, изменилось». Новые данные были занесены в окончательный протокол, который корреспондент РБК не получила, так как «к этому времени уже покинула участок».
Корреспондент РБК покинула участок вместе с членами УИК — в частности, секретарем комиссии Альбиной Хамавовой — около 22:00 18 марта, и никто из них не остался в школе после этого.
«Фантастический» ответ
Член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев назвал ответ регионального избиркома «фантастикой». Закон предусматривает не «дополнительный», а повторный подсчет голосов, если члены избирательной комиссии обнаружили возможные нарушения, отметил эксперт. Если голоса пересчитываются повторно, то члены комиссии должны уведомить об этом доверенных лиц кандидатов и наблюдателей. Данных о повторном подсчете нет и на странице сайта ЦИК с результатами голосования с этого участка.
Сравнение копии, полученной корреспондентом РБК, с данными на сайте ЦИК свидетельствуют, что результаты изменились: у Владимира Путина количество голосов выросло с 1180 голосов до 1261, у Павла Грудинина снизилось со 162 до 61, у Владимира Жириновского — с 1 до 0, у Сергея Бабурина выросло с 2 до 4, у Ксении Собчак также — с 2 до 4, а у Максима Сурайкина — с 4 до 8, у Григория Явлинского снизилось с 3 до 2, у Бориса Титова число голосов выросло с 0 до 59.
Источник РБК в ЦИК сказал, что ситуация может потребовать дополнительной проверки. «Надо их обязательно спросить, почему это они внезапно решили пересчитать голоса и как смогли так ошибиться при первоначальном подсчете», — подчеркнул он.
РБК направил обращение с вопросами в избирком Дагестана, копия ответа региональной комиссии была передана в аппарат ЦИК. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сказал РБК, что ответ региональной избирательной комиссии должны проверить юристы ЦИК, прежде чем он сможет прокомментировать информацию о возможных нарушениях. По его словам, если информация подтвердится, то ЦИК, «безусловно», инициирует новую проверку обнаруженных фактов.
«Аномальные регионы»
Кроме Дагестана РБК обнаружил признаки нарушений на кемеровском участке №857, где итоговая явка значительно превысила счетчик РБК, но все равно активность избирателей оказалась почти вдвое ниже средней по Кемеровской области. По итогам подсчета бюллетеней явка на участке составила 58% (681 бюллетень — с учетом 104 надомников из 1178 избирателей), по подсчетам корреспондента — 49% (579). Корреспондент отлучался с участка несколько раз в совокупности на десять минут.
В Карачаево-Черкесии на участке №239 корреспондента пытались удалить с участка или «по-человечески отвернуться на пять минут» во время подсчета голосов. Как выяснилось в итоге, явка на участке оказалась ниже средней и по ТИК, и по республике в целом. Центральная избирательная комиссия проводит срочную проверку сообщений РБК о признаках нарушений на президентских выборах в трех регионах, говорила 23 марта РБК секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Данные регионы были выбраны РБК из числа «избирательных аномалий» — российских субъектов, которые традиционно дают на выборах всех уровней аномальные результаты по явке и рейтингам партии и кандидатов от власти. Эксперты объясняли это отсутствием механизмов независимого наблюдения в регионах, административно-политическими особенностями, традициями и влиянием местной элиты на электоральные процессы. К таким регионам относятся, в частности, субъекты Северного Кавказа, Башкирия, Мордовия, Татарстан, Тува, Кузбасс, Тюменская область и ЯНАО.
В России 18 марта состоялись выборы президента. Победителем на них стал действующий президент Владимир Путин (он получил 76,69% голосов). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65% голосов). За телеведущую Ксению Собчак проголосовали 1,68% избирателей, за сооснователя «Яблока» Григория Явлинского — 1,05%; бизнес-омбудсмена Бориса Титова поддержали 0,76% избирателей, лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина — 0,68%, главу «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина — 0,65%. Явка на выборах составила 67,54% от числа россиян, имеющих право голосовать.
После окончания голосования председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила об отсутствии значимых для результатов выборов нарушений. При этом она отметила, что в ходе голосования были обнаружены отдельные нарушения. После их проверки ЦИК отменила результаты голосования на 14 УИК. В не менее чем двух региональных избиркомах по итогам выборов сменятся главы, также пообещала Памфилова.