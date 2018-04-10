Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,15 59,47 EUR Нал. 75,24 72,92 USD Бирж. 60,66 +2,49 EUR Бирж. 74,70 +3,32 USD ЦБ. 58,57 +0,74 EUR ЦБ. 71,88 +1,18 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6720,10 -348,90 MOEX 2090,88 -8,34% RTS 1094,98 -11,44% Brent 68,54 -0,09% DJIA 23979,10 +0,19% Nasdaq 6950,34 +0,51% FTSE 7194,75 +0,15%
Черный понедельник Дерипаски
Лента новостей
Техас увеличит до более 1 тыс. число военных на границе с Мексикой 03:35, Политика Россия увеличила экспорт СПГ в 2018 году более чем в два раза 03:04, Экономика СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии 02:36, Политика Посол попросил главу Скотленд-Ярда встретиться по поводу смерти Глушкова 02:32, Политика Глава «Нафтогаза» назвал «Северный поток-2» «троянским конем» для ЕС 02:05, Экономика В посольстве назвали переселение Скрипалей в США попыткой похищения 01:32, Политика ФБР пришло с обысками в офис личного адвоката Трампа 01:29, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 01:08, РБК и Билайн Между Москвой и Санкт-Петербургом произошел сбой в движении «Сапсанов» 00:53, Общество В США пообещали ответить на «химатаку в Сирии» даже без резолюции 00:26, Политика Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае ударов по Сирии 00:14, Политика Экономисты назвали способы поддержать предприятия Дерипаски 00:05, Экономика Небензя предложил экспертам ОЗХО «немедленно» вылетать в Сирию 09 апр, 23:56, Политика Вся власть совету: чем чревато возвращение Амана Тулеева в политику 09 апр, 23:52, Политика Небензя назвал «химатаку в Сирии» заметанием следов по «делу Скрипаля» 09 апр, 23:38, Политика Сооснователь Apple Стив Возняк удалил аккаунт в Facebook 09 апр, 23:26, Технологии и медиа Песков исключил связь встречи Путина и Медведева с новыми санкциями США 09 апр, 23:08, Политика Снова «черный понедельник»: как фондовый рынок рухнул под санкциями США 09 апр, 23:01, Финансы Удар по UC Rusal: сколько потеряла компания от новых санкций США 09 апр, 22:41, Бизнес Белый дом обвинил Россию в нарушении своих обязательств по Сирии 09 апр, 22:40, Политика Трамп пообещал «жесткий ответ» в случае причастности Путина к химатаке 09 апр, 22:36, Политика В ООН заявили о парализованном Совбезе на фоне данных о химоружии в Сирии 09 апр, 22:15, Политика ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты после замечаний Минздрава 09 апр, 22:04, Общество Оператор Wi-Fi в метро ответил на сообщения о найденных уязвимостях 09 апр, 21:53, Технологии и медиа Трамп назначил срок: к чему может привести инцидент с химоружием в Сирии 09 апр, 21:36, Политика Сбербанк оценил свои риски от санкций в более чем 0,5 трлн руб. 09 апр, 21:34, Финансы ЦСКА потерпел первое поражение в весенней части чемпионата России 09 апр, 21:33, Спорт Российские военные заявили об отсутствии следов химоружия в Думе 09 апр, 21:31, Политика
Черный понедельник Дерипаски
Газета № 063 (2787) (1004) 09 апр, 22:41
0
Черный понедельник Дерипаски
Что потеряли и еще потеряют UC Rusal и En+
Новые санкции США наиболее сильно ударили по UC Rusal Олега Дерипаски. Акции второго в мире производителя алюминия упали на Гонконгской бирже на 50%, он рискует потерять покупателей и давних партнеров
Олег Дерипаска (в центре) (Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

Алюминиевая распродажа

Первый торговый день после публикации США санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц) начался с мощной распродажи инвесторами бумаг UC Rusal и En+ Олега Дерипаски, утянувших за собой вниз весь российский фондовый рынок. Бумаги UC Rusal в Гонконге рухнули более чем на 50%, торги бумагами En+ в Лондоне были остановлены до открытия торгов в понедельник.

На бирже в Москве алюминиевая компания подешевела на 20%, En+ — на 16%. Олег Дерипаска потерял за день $1,6 млрд, его состояние снизилось до $3,7 млрд, согласно расчетам Forbes.​

Российские фондовые индексы обвалились на 8–11% по состоянию на 18:45 мск. UC Rusal предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила «немедленно приостановить платежи» по расчетам за алюминий. Цены на алюминий на ожидании дефицита выросли на Лондонской бирже металлов на 4%, до $2124 за тонну. En+ потеряла двух директоров: совет компании покинули Доминик Фрэс, директор французского банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам, и Гуан Мин Чжао, главный исполнительный директор AnAn International (структура китайской группы CEFC).

Облако «токсичности»: какие скрытые последствия есть у новых санкций
Экономика

Российское правительство думает, как помочь попавшим под санкции структурам, — соответствующее поручение в понедельник, 9 апреля, дал премьер Дмитрий Медведев.

Плохо то, что новые санкции задевают компании, формально под санкции не попавшие, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Например, «Норильский никель», в совет директоров которого хочет войти Олег Дерипаска, — акции этой компании упали на 12% в отсутствие фундаментального негатива, резюмирует он.

«Запад просто так списки не составляет, это четкий сигнал для всех. И самое главное, Запад никуда не спешит, такие решения можно растянуть на годы, медленно лишать подпитки любой российский бизнес», — сказал РБК директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. Выбор UC Rusal одной из первых жертв — это стратегическое решение; долг компании ($7,6 млрд — на конец 2017 года) вкупе с возможным витком снижения цен на мировом рынке алюминия — идеальная точка удара, добавил он.

«У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте. Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся», — сообщил UC Rusal на своей странице в Facebook (после публикации материала публикация компании в соцсети оказалась недоступна).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Потенциальные потери

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России в августе 2017 года. У российских компаний было более полугода на подготовку к санкциям, уход от расчетов в долларах, и почему они это не сделали — непонятно, отметил в разговоре с РБК гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. По его оценке, теперь UC Rusal станет затратнее продавать алюминий — придется делать это через цепочку посредников и с учетом валютных конвертаций. Кроме того, по его мнению, стоимость обслуживания долга может возрасти — даже в том случае, если российские госбанки перекупят доли американских банков из синдиката на выгодных для себя условиях, потому что может возникнуть необходимость делать валютно-процентные свопы. Новые заимствования для компании также подорожают, отметил Лосев.

Российские госбанки рискуют сами попасть под санкции США, если начнут помогать UC Rusal, предупреждает глава аналитического подразделения БКС Кирилл Чуйко.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Bloomberg в понедельник, 9 апреля, перестал выставлять котировки по евробондам UC Rusal. В терминале под тикером UC Rusal указано, что объект находится под санкциями США. У UC Rusal три выпуска долларовых евробондов на общую сумму $1,6 млрд с погашением в 2022–2023 годах. В депозитарно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream заявили, что анализируют ситуацию с новыми санкциями.

Возможно, UC Rusal придется закрыть некоторые подразделения в Европе или продать часть активов, но в России бизнес компании не пострадает, полагает Георгий Ващенко. Из совета директоров компании могут уйти два человека с американскими паспортами — Даниэль Лезин Вольф и Филип Лэйдер. Один из директоров UC Rusal сообщил РБК, что сейчас консультируется со своими юристами о дальнейших действиях.

Компания, скорее всего, лишится крупного покупателя алюминия в России — Самарского металлургического завода, принадлежащего «Арконик СМЗ», «дочке» американской Arconic, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Завод ​покупал около 200 тыс. т алюминия в год. Вместо UC Rusal эти объемы завод может приобретать у казахстанской ERG или у таджикистанской Talco, добавляет Худалов. Представитель «Арконик СМЗ» не ответил на запрос РБК.

Беспрецедентные санкции: что грозит российским миллиардерам и их бизнесам
Экономика

Государство, по мнению Худалова, может поддержать UC Rusal введением импортных пошлин на алюминий и созданием резервного фонда для закупок этого металла.

UC Rusal может потерять и партнеров, говорят эксперты. Среди них Лен Блаватник, партнер по Sual Partners Виктора Вексельберга (который также попал в апрельский список SDN), — Блаватнику как гражданину США нужно продать свою долю в течение двух месяцев, сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. В компании Блаватника Access Industries не ответили на запрос РБК.

Угроза попасть под вторичные санкции (за «значительные» сделки с компаниями из списка SDN неамериканские компании и банки могут стать объектом вторичных санкций США или быть оштрафованы) появилась и у трейдера Glencore, владеющего 8,75% UC Rusal и являющегося крупнейшим потребителем ее алюминия, пишет Bloomberg. В 2017 году трейдер закупил его у UC Rusal на $2,4 млрд.

Однако Юшин напоминает, что Glencore, во-первых, швейцарская компания, а Швейцария традиционно придерживается нейтралитета и не присоединяется к санкциям США и ЕС — она игнорировала первую волну «крымских» и «украинских» санкций. Во-вторых, сама компания также традиционно работает в «зонах риска» — например, она долгое время торговала иранской нефтью, проводила сделки с Ливией в период правления Муаммара Каддафи, Кубой и другими одиозными режимами. К тому же партнерство с UC Rusal — один из стратегических и наиболее прибыльных проектов Glencore, резюмирует юрист.

Представитель Glencore не ответил на запрос РБК.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , санкции США
Материалы по теме
Депозитарий Citi отказался обслуживать расписки попавшей под санкции En+ Бизнес
Облако «токсичности»: какие скрытые последствия есть у новых санкций Экономика
UC Rusal заявил о непростой ситуации из-за санкций США Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.