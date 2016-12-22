UC Rusal заявил о непростой ситуации из-за санкций США

Компания бизнесмена Олега Дерипаски UC Rusal заявила, что находится в непростой ситуации из-за введенных против нее санкций США. Об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

«У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми находится в постоянном контакте», — говорится в сообщении. В UC Rusal отметили, что менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. «Сложно, но мы прорвемся», — добавили в компании.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало список компаний и физических лиц, в отношении которых были введены санкции. В список попала в том числе UC Rusal.

Ранее UC Rusal ​заявила, что может объявить технический дефолт из-за введенных против нее санкций. После этого сообщения акции компании упали на 41%. По мнению компании, санкции управления по контролю над иностранными активами американского Минфина (OFAC) «могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы».

В UC Rusal подчеркнули, что по первоначальным оценкам подобное развитие событий «с большой долей вероятности может оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний».