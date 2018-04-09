За Telegram взялась первая инстанция

Роскомнадзор подал иск о блокировке популярного мессенджера

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram, поскольку тот не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки. Рассмотрение дела займет от трех до шести месяцев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Иск о блокировке Telegram

«На основании ст. 15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление <...> с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — отмечается в сообщении ведомства. Иск, как уточнили там, был подан в Таганский районный суд Москвы в связи «с выявлением ФСБ России неисполнения Telegram обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона». Согласно этому положению мессенджер по требованию Федеральной службы безопасности должен предоставить ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей.

К организаторам распространения информации в интернете российское законодательство относит мессенджеры, сервисы электронной почты, форумы и другие площадки, позволяющие обмениваться сообщениями в интернете. Организаторы должны предоставлять Роскомнадзору сведения о себе для включения в специальный реестр, а ФСБ — информацию, необходимую для дешифровки переписки пользователей. Также они обязаны хранить на территории России данные о фактах приема, передачи и обработки голосовой информации, сообщений, изображений, видео и других видов коммуникации пользователей в течение шести месяцев; с 1 июля 2018 года срок увеличится до одного года, также сервисы будут обязаны хранить содержание коммуникации пользователей до шести месяцев.​ За неисполнение любой из этих обязанностей сервис может быть заблокирован на территории России.

Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил РБК: «Пока мы не получали копию искового заявления, поэтому прогнозировать что-то сейчас сложно. Дальнейшие действия будут зависеть от деталей, изложенных в исковом заявлении». «Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — сообщил он.

20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить эти обязанности​. Тогда же ​ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок (истек 4 апреля).

Создатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что угрозы блокировки «не принесут плодов». «Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал он на своей странице в Twitter.

Шансы на победу

В пресс-службе Таганского суда РБК пояснили, что процессуальных решений по иску пока не принято, заявление передано на изучение судье.

Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко в разговоре с РБК отметил, что, вероятнее всего, иск Роскомнадзора будет удовлетворен, поскольку законодательство обязывает организатора распространения информации при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений предоставить ФСБ все необходимое для декодирования. «Юридически верным решением в этом случае было бы устранить все имеющиеся нарушения. Но если компания не согласна с содержанием закона в принципе, то ее следующий шаг в этом случае — обращение в Конституционный суд РФ», — пояснил Бабенко.

«Есть все основания предполагать, что суд действительно может вынести решение об ограничении доступа к информационным ресурсам популярного мессенджера. Однако до действительной блокировки пройдет еще немало времени, поскольку Telegram использует все предусмотренные законом способы для обжалования решения суда в вышестоящих судебных инстанциях», — прокомментировал РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов.

Рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке Telegram займет минимум три месяца, а максимум полгода, пояснил РБК юрист в области интернет-права, управляющий партнер Legal Jazz Роман Фадеев. «Общий срок рассмотрения административных дел в суде — два месяца. Он может быть продлен председателем суда не более чем на месяц. То есть можно говорить о трех месяцах», — отметил юрист. Учитывая, что юристов Telegram еще официально не уведомили об иске, и включая апелляцию, процесс займет больше времени, указал он.

«Мы, конечно, предполагаем, что суд решит заблокировать мессенджер. Telegram решение оспорит, но апелляционная инстанция утвердит решение, и дальше произойдет блокировка», — прогнозирует юрист.

По мнению юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, рассмотрение дела будет проходить быстрее, чем предусмотрено максимальными сроками, и мессенджер может быть заблокирован уже в конце мая — начале июня, «если есть административный ресурс и такая воля уже определена властями на высшем уровне».

Реакция властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пользуются мессенджером Telegram и считают его очень удобным. «Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — сказал Песков.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров призвал дождаться решения суда. В то же время он отметил, что сегодня стоит задуматься администрации тех мессенджеров, которые пока не подали сведений, чтобы их включили в реестр организаторов распространения информации. «Там гораздо более проблемная зона, я думаю, там предстоят тоже достаточно серьезные решения», — цитирует его «РИА Новости». По словам Никифорова, сведения не подали, например, WhatsApp, Viber и Facebook.

Николай Никифоров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что иск приведет к отрезвлению владельца мессенджера Павла Дурова, цитирует его «РИА Новости»: «Я думаю, что блокировка возможна. Я все-таки надеюсь на здравый смысл владельца Telegram, надеюсь, что он все-таки примет правильное решение и будет выполнять действующее федеральное законодательство РФ». Свинцов считает, что Дуров отказывается сотрудничать с российскими властями для увеличения популярности мессенджера и привлечения новой аудитории. «За тот период, примерно год, что длится эта <...> перепалка в прессе, соцсетях, взаимные обвинения и уколки, за это время аудитория Telegram выросла кратно, насколько мне известно… И когда уже встанет жесткий вопрос ребром — либо блокирование, либо спасение бизнеса, — конечно, он пойдет на взаимодействие с Роскомнадзором и правоохранительными органами и даст все необходимые данные, чтобы федеральное законодательство соблюдалось», — рассуждает Свинцов.

3 апреля группа членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовила заявление в защиту неприкосновенности частной переписки пользователей интернета. Авторы призвали Роскомнадзор воздержаться от блокирования Telegram, а ФСБ «изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров».

Кто пострадает

Сервис не раскрывает число своих пользователей в отдельных странах. По данным Mediascope, аудитория Telegram в России в феврале составила 12,4 млн человек (декстоп, мобильная версия и все приложения). По данным компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, в марте у него было примерно 15 млн активных (те, кто обращается к сервису минимум раз в месяц) пользователей из России. Сам Telegram в конце марта сообщил, что его аудитория по всему миру превысила 200 млн пользователей.

В случае блокировки мессенджера в России пострадают не только пользователи, но и бизнес, сформировавшийся в экосистеме Telegram. Так, сервис позволяет создавать каналы — своеобразные блоги, которые ведутся одним или несколькими авторами и собирают подписчиков (читателей). Согласно рейтингу «Медиалогии», в тройку популярных Telegram-каналов входят политические «Сталингулаг» (в среднем один пост просматривают 236 тыс. человек) и «Давыдов.Индекс» (143 тыс. просмотров одного поста), а также новостной MASH (142 тыс. просмотров).

Каналы, как правило, зарабатывают самостоятельно, за счет размещения рекламных постов. Telegram-каналы с 50–100 тыс. подписчиков могут зарабатывать от 500 тыс. руб. в месяц и выше, говорит основатель информационно-рекламного сервиса Combot Федор Скуратов. По его оценке, только за март объем рекламного рынка в Telegram в России составил около 80 млн руб. С такой оценкой согласен и автор Telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин.

Для сравнения: в декабре 2017 года сообщества во «ВКонтакте» заработали свыше 250 млн руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период 2016-го. Всего на платформе «ВКонтакте» размещено около 10 тыс. сообществ, которые монетизируются. «На 100 крупнейших пабликов приходится менее 20% выручки: на площадке зарабатывают группы разного размера. Каждый из топ-30 пабликов в 2017 году заработал в среднем 6 млн руб., в 2016 году — чуть меньше 3 млн руб.», — рассказал РБК представитель соцсети.

«Хотя изначально платформа и не затачивалась под инструменты таргетированной рекламы, потенциал для ее размещения все же достаточно внушительный. Одно из главных преимуществ рекламы в Telegram — это достаточно быстрая отдача, по сути, уступающая лишь СМС. В среднем с момента публикации рекламного поста в канале до его прочтения около 90% пользователей проходит менее часа», — отмечает директор по продуктам агентства по диджитал-маркетингу iProspect Russia Михаил Цуприков.

По словам эксперта, Telegram остается «не самым распробованным каналом у российских рекламодателей», хотя им пользуется активная платежеспособная аудитория, 80% которой приходится на сегмент 18–35 лет. Он оценил объем рынка рекламы в Telegram ниже, чем другие эксперты, в 40–50 млн руб. в 2017 году.

По словам Скуратова, диджитал-агентства не видят весь рынок и не учитывают то, что идет мимо них.