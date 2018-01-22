Удар «Оливковой ветвью»

Турция начала новую операцию в Сирии

Турция начала операцию против курдских сил в Сирии, что вызвало критику Вашингтона и согарантов сирийского мирного процесса. Эксперт полагает, что операция, целью которой названо создание буферной зоны на границе, будет быстрой

Турецкие военные движутся по направлению к приграничной деревне около города Кельтепе в провинции Хатай. 21 января 2018 года​ (Фото: ZUMA Press / Global Look Press)

21 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на пресс-конференции в Стамбуле объявил, что турецкие войска вошли в контролируемый курдами сирийский район Африн. О начале этой операции, получившей название «Оливковая ветвь», турецкий генштаб объявил накануне, 20 января.

Территория Африна контролируется курдами из сирийской партии «Демократический союз» (PYD), которую Анкара считает союзной Рабочей партии Курдистана. Обе политические силы, по определению Анкары, являются террористическими. В боевых действиях в Сирии со стороны курдских партий участвуют курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), входящие в более широкую коалицию — «Сирийские демократические силы» (SDF).

О том, что Турция начнет операцию против курдских сил, президент Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал еще 13 января. Тогда он указывал, что ее целью станет не только Африн, но и Манбидж — еще один анклав, контролируемый курдами на севере Сирии.

Заявление турецкого лидера прозвучало одновременно с сообщениями борющейся с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) международной коалиции во главе с США о планах создать «силы безопасности границы» в Сирии на территориях, подконтрольных SDF. 13 января об этом заявил пресс-секретарь коалиции полковник Томас Вил. Впоследствии госсекретарь США Рекс Тиллерсон уточнил, что при этом новые курдские части создаваться не будут.

Анкара на протяжении последних лет не раз заявляла, что усиление курдских сил в приграничном с Турцией регионе она считает опасным. В период с августа 2016 года по март 2017-го Турция провела также направленную против курдских военных формирований операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, в результате которой образовала подконтрольный ей анклав и не допустила объединения курдских сил в регионе.

5 км за один день

Цель операции «Оливковая ветвь», как утверждает турецкий вице-премьер Хакан Чавушоглу, — не дать создать «террористический коридор» на севере Сирии, защитить южные границы НАТО, приграничные регионы Турции и избавить курдское и арабское население Турции от насилия.

По словам Чавушоглу, очистка Африна позволит ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам. Вторжение на территорию Сирии без согласия ее правительства Чавушоглу объяснил тем, что «Турция не могла бездействовать на фоне событий, развернувшихся в соседнем государстве, в частности продолжающихся обстрелов с территории Африна» (цитата по агентству Anadolu). Вице-премьер также сообщил, что в Турцию из Африна, в районе которого проживают около 1,5 млн человек, бежали около 370 тыс. жителей.

​В ходе операции турецкие военные намерены создать 30-километровую зону безопасности и уничтожить все террористические организации, сказал в воскресенье премьер-министр. Потенциальные потери противника он оценил в 8–10 тыс. человек.

В первые два дня операции удары наносили турецкие ВВС. В ходе авианалетов на позиции курдского ополчения в сирийском Африне 32 самолета турецких ВВС уничтожили 45 целей, отчитался в воскресенье вечером турецкий Генштаб. В субботу сообщалось о поражении 153 целей в Африне.

К вечеру воскресенья турецкие военные продвинулись на 5 км вглубь территории, сообщило анатолийское агентство. В Сирию вошли танковые подразделения, отряды специального назначения, а также пехота, сообщало агентство «Хабер тюрк». Поддержку действиям Турции оказывают около 25 тыс. бойцов союзной Анкаре «Свободной сирийской армии», оппозиционной режиму президента Сирии Башара Асада, сообщает Reuters.

Курдские силы, по сообщению агентства Anadolu, ответили обстрелом турецкого города Рейханлы в провинции Хатай на юге страны.

Представитель YPG Бируск Хасак заявил, что с начала турецкой операции погибли десять курдов — семь гражданских лиц, в том числе восьмилетний ребенок, и трое военных.

Союзники против

До начала «Оливковой ветви» эксперты говорили о том, что провести ее будет непросто, учитывая присутствие в Африне российских военных (они находились там для проведения деконфликтации) и контроль российскими ВВС воздушного пространства в районе предполагаемых боевых действий. В субботу, в день начала боевых действий в Африне, российское Минобороны заявило о выводе российских военных. «Оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — говорилось в сообщении Минобороны, которое поступило в РБК. Указанные в сообщении районы находятся к востоку от Африна.

В выпущенном 20 января заявлении МИДа по ситуации в Сирии жестких слов в адрес Турции также не было. Информацию об обстрелах, как указано в заявлении, в Москве восприняли «с озабоченностью».

Иран, который вместе с Турцией и Россией является гарантом прекращения огня в Сирии, высказался жестче. Тегеран призвал Турцию незамедлительно прекратить военную операцию. В воскресенье, как сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed, официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми сказал: «Призываем Турцию продолжить [играть] конструктивную роль по поддержке политического урегулирования в Сирии».

В Дамаске турецкую операцию осудили, назвав ее «актом агрессии» и посягательством на суверенитет страны. (По словам Йылдырыма, Анкара через Москву передала Дамаску предупреждение о начале операции.)

Как можно скорее закончить операцию Анкару призвал и Госдепартамент США. Вашингтон на протяжении последних лет войны в Сирии поддерживает курдские отряды оружием и тренирует их.

Президент Эрдоган в субботу пообещал, что операция не продлится долго. «Это вполне возможно, если турецкая армия не пойдет вглубь сирийской территории и основные усилия будут сосредоточены на создании буферной зоны вдоль турецкой границы, сказал РБК независимый эксперт по Турции Тимур Ахметов. Эта территория хорошо прикрывается артиллерией и авиацией, поясняет он.