Российских военных вывели из Африна из-за начала турецкой операции

Минобороны приняло решение передислоцировать оперативную группу российских военных и полиции из сирийского Африна, в котором началась операция турецких сил против курдов. В Москве выразили озабоченность боевыми действиями Анкары

Российские военнослужащие в Сирии. Архив (Фото: ТАСС)

Оставшиеся в Сирии российские формирования — оперативная группа​ военных Минобороны и военной полиции — переведены из района Африн после того, как Турция объявила о начале там военной операции против курдов и нанесла первые удары. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое поступило в РБК.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — следует из сообщения.

Командование российской группировки, добавили в Минобороны, приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих, которые находились в кантоне Африн. Говоря о причинах начала военной операции Турции, российское ведомство отметило, что причиной этого стали действия со стороны правительства США.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — говорится в заявлении.

По оценкам министерства, Анкара негативно восприняла заявления Вашингтона о создании в Сирии в приграничных с Турцией районах «пограничных сил»​.

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что действия США ведут к срыву процесса мирного урегулирования в Сирии.​

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн началась ранее в субботу, 20 января. О ее фактическом начале объявил президент страны Реджеп Эрдоган. Во время своего выступления турецкий лидер раскритиковал США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам, которых Анкара считает террористами. После Африна турецкие формирования планируют переместиться в регион Манбидж, где намерены продолжить «антитеррористическую операцию».

По словам главы МИД Турции, Анкара письменно проинформировала власти Сирии о начале своей операции. Также, отметил он, уведомления об этом были направлены всем сторонам конфликта и в ООН.

О планах атаковать курдов Эрдоган изначально объявил 13 января. Сирийское правительство осудило намерения Турции и заявило, что армия Башара Асада будет сбивать самолеты турецкой авиации. Действия Анкары Дамаск назвал «актом агрессии».

О выводе подразделений Минобороны из Африна накануне, 19 января, сообщило агентство Anadolu. По информации агентства, российские военные направляются в подконтрольные режиму Асада населенные пункты Нубул и Захра. Комментируя это, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о переводе военных «потом были опровергнуты».