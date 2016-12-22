Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,08 56,56 EUR Нал. 69,70 68,99 USD Бирж. 56,72 +0,20 EUR Бирж. 69,39 +0,26 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 12831,29 +1270,57 MOEX 2286,33 -0,48% RTS 1270,92 -0,65% Brent 68,65 -0,71% DJIA 26071,72 +0,21% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7730,79 +0,39%
Российских военных вывели из Африна из-за начала турецкой операции
Лента новостей
Курды заявили о равной ответственности России за военную операцию Турции 00:42, Политика Пожарные потушили пожар в гостинице в Праге 00:41, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:32, РБК и МегаФон Трамп поставил ультиматум заблокировавшим работу правительства демократам 00:13, Политика В Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,0 20 янв, 23:59, Общество Дамаск осудил военную операцию Турции на севере Сирии 20 янв, 23:17, Политика В США умерла продюсер «Звездных войн» и «Голодных игр» Эллисон Шермур 20 янв, 22:55, Общество Мутко рассказал о планах отправить на Олимпиаду около 200 спортсменов 20 янв, 22:55, Общество Чемпионат Европы в Москве выиграла 15-летняя российская фигуристка 20 янв, 22:38, Спорт Анкара назвала дату присоединения сухопутных войск к операции в Африне 20 янв, 22:27, Политика В центре Праги загорелась гостиница 20 янв, 22:02, Общество Умер «отец французской кухни» шеф-повар Поль Бокюз 20 янв, 21:38, Общество Вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле 20 янв, 20:56, Общество Турция отчиталась о первых пораженных целях в Сирии 20 янв, 20:55, Политика Российский гонщик в третий раз стал победителем «Дакара» 20 янв, 20:50, Спорт Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии после турецких авиаударов 20 янв, 20:32, Политика Минобороны назвало причины операции Турции против сирийских курдов 20 янв, 19:59, Политика Кишинев пригрозил Москве подсчитать ущерб от «оккупации» Приднестровья 20 янв, 19:17, Политика СМИ узнали о звонке Тиллерсона главе МИД Турции из-за операции в Сирии 20 янв, 18:52, Политика Российских военных вывели из Африна из-за начала турецкой операции 20 янв, 18:40, Политика Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в сирийском Африне 20 янв, 18:19, Политика Российские биатлонисты выиграли третью медаль в сезоне 20 янв, 18:00, Спорт Персональная реклама и big data: эффективность без назойливости 20 янв, 17:51, РБК и МегаФон Начальники Генштабов России и США провели вторые переговоры за две недели 20 янв, 17:48, Политика ФСИН запретила этапировать инвалидов-колясочников в поездах 20 янв, 17:45, Общество Багдад провел первые с начала кризиса переговоры с Иракским Курдистаном 20 янв, 17:42, Политика Французские фигуристы побили два мировых рекорда на ЧЕ-2018 в Москве 20 янв, 17:30, Спорт Родственники Шаинского назвали дату прощания и похорон в Москве 20 янв, 17:11, Общество
Российских военных вывели из Африна из-за начала турецкой операции
Военная операция в Сирии, 20 янв, 18:40
0
Российских военных вывели из Африна из-за начала турецкой операции
Минобороны приняло решение передислоцировать оперативную группу российских военных и полиции из сирийского Африна, в котором началась операция турецких сил против курдов. В Москве выразили озабоченность боевыми действиями Анкары
Российские военнослужащие в Сирии. Архив (Фото: ТАСС)

Оставшиеся в Сирии российские формирования — оперативная группа​ военных Минобороны и военной полиции — переведены из района Африн после того, как Турция объявила о начале там военной операции против курдов и нанесла первые удары. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое поступило в РБК.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — следует из сообщения.

Командование российской группировки, добавили в Минобороны, приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих, которые находились в кантоне Африн. Говоря о причинах начала военной операции Турции, российское ведомство отметило, что причиной этого стали действия со стороны правительства США.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — говорится в заявлении.

По оценкам министерства, Анкара негативно восприняла заявления Вашингтона о создании в Сирии в приграничных с Турцией районах «пограничных сил»​.

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что действия США ведут к срыву процесса мирного урегулирования в Сирии.​

Эрдоган объявил о начале операции против курдов в сирийском Африне
Политика

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн началась ранее в субботу, 20 января. О ее фактическом начале объявил президент страны Реджеп Эрдоган. Во время своего выступления турецкий лидер раскритиковал США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам, которых Анкара считает террористами. После Африна турецкие формирования планируют переместиться в регион Манбидж, где намерены продолжить «антитеррористическую операцию».

По словам главы МИД Турции, Анкара письменно проинформировала власти Сирии о начале своей операции. Также, отметил он, уведомления об этом были направлены всем сторонам конфликта и в ООН.

О планах атаковать курдов Эрдоган изначально объявил 13 января. Сирийское правительство осудило намерения Турции и заявило, что армия Башара Асада будет сбивать самолеты турецкой авиации. Действия Анкары Дамаск назвал «актом агрессии».

СМИ узнали о выводе российских войск из Африна перед турецкой операцией
Политика

О выводе подразделений Минобороны из Африна накануне, 19 января, сообщило агентство Anadolu. По информации агентства, российские военные направляются в подконтрольные режиму Асада населенные пункты Нубул и Захра. Комментируя это, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о переводе военных «потом были опровергнуты».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сирия , Турция , Минобороны России
Главное
Мутко рассказал о планах отправить на Олимпиаду около 200 спортсменов Общество
Материалы по теме
Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в сирийском Африне Политика
Эрдоган объявил о начале операции против курдов в сирийском Африне Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.