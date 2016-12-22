Турция отчиталась о первых пораженных целях в Сирии

Турецкие военные за несколько часов операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне нанесли удары по 108 объектам курдских формирований из 113 запланированных. Из-за действий Анкары России пришлось передислоцировать своих военных

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В сирийском районе Африн, где в субботу, 20 января, началась «антитеррористическая операция» турецких военных против курдов, за несколько часов было поражено 108 из 113 целей. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

В частности, турецкая авиация нанесла удар по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии. Это место находится под контролем отрядов «Сил народной самообороны». Как заверили в командовании, все раненные и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз». Они были доставлены в больницы Африна.

По информации CNN Turk, днем 20 января над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай появились самолеты вооруженных сил Турции. После пересечения ими границы «стали доносится звуки разрыва снарядов».

Из-за начала обстрелов Турцией курдских формирований Россия приняла решение передислоцировать оставшихся в Сирии своих военнослужащих — оперативный штаб военных и полиции — из Африна в Телль-Аджар. В российском МИДе выразили озабоченность боевыми действиями турецких военных, отметили, что «внимательно отслеживают развитие ситуации», и призвали стороны проявить взаимную сдержанность. В Минобороны считают, что основными факторами, которые способствовали развитию кризиса на северо-западе Сирии, были действия США, «направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».