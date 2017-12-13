От Ямала до велика

НОВАТЭК раскрыл инвестиционные планы до 2030 года

НОВАТЭК представил долгосрочную стратегию до 2030 года, которая предполагает превращение компании в глобального производителя сжиженного природного газа. Общие инвестиции в проекты компании превысят 3,5 трлн руб.

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

«Некоторые говорили, что НОВАТЭК исчерпал свой рост. Мы показали, что это не так», — заявил председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, представляя 12 декабря долгосрочную стратегию крупнейшей российской независимой газовой компании до 2030 года. Инвесторы отреагировали на нее положительно: по итогам торгов на Лондонской бирже акции компании выросли на 2,9%, капитализация составила $36,28 млрд.

Стратегия предполагает, что добыча НОВАТЭКа, которая с 2015 года падала, к 2030 году вырастет вдвое, до 126 млрд куб. м газа. Для этого компания намерена вложить в свои газовые активы, находящиеся в пределах Единой системы газоснабжения (ЕСГ), 700–780 млрд руб., заявил финансовый директор НОВАТЭКа Марк Джетвей. По его словам, для увеличения запасов компания будет вкладываться в геолого-разведочные работы (только в следующем году расходы увеличатся в пять раз), а также продолжит участвовать в аукционах.

До 2030 года компания планирует добыть около 820 млрд куб. м газа, 107 млн т конденсата, 75 млн т нефти, а ее операционный денежный поток (без СПГ-проектов) составит 2,4–2,7 трлн руб. За последнее время НОВАТЭК купил несколько газовых активов, в том числе «Севернефть-Уренгой» у «Еврохима» за 13,2 млрд руб., Южно-Хадырьяхинское месторождение и Сысконсыньинский участок у совместного предприятия ННК Эдуарда Худайнатова и Repsol примерно за 3 млрд руб.

Сжиженное будущее

Но основной рост НОВАТЭК, на прошлой неделе запустивший первую очередь завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» мощностью 5,5 млн т в год, связывает именно с этим рынком. «Наша новая стратегия трансформирует НОВАТЭК в глобальную газовую компанию», — сказал на презентации Джетвей. Три очереди «Ямал СПГ», стоимость которого составляет $27 млрд, к 2019 году будут производить 16,5 млн т СПГ ежегодно, затем планируется строительство еще одной очереди на 0,9–0,95 млн т. За счет использования российских технологий и существующей инфраструктуры ее строительство обойдется значительно дешевле — в 24–25 млрд руб.

К 2030 году НОВАТЭК планирует увеличить производство СПГ до 55–57 млн т в год, а с учетом геологоразведки в рамках имеющихся месторождений может повысить его до 70 млн т, отметил Михельсон. В России к этому времени, по прогнозу НОВАТЭКа, будет производиться более 80 млн т СПГ (помимо «Ямал СПГ» сейчас сжиженный газ производится только на одном российском проекте — «Сахалин-2», который ежегодно экспортирует около 10 млн т СПГ). Это позволит стране почти догнать крупнейшего в мире производителя сжиженного газа — Катар, который в 2017 году выпустит около 77 млн т СПГ, а к 2030 году увеличит производство до более 100 млн т, как следует из презентации НОВАТЭКа.

Под новым логотипом Перед презентацией стратегии НОВАТЭК представил свой новый логотип. Это трехцветный треугольник, голубой цвет в нем означает газ, красный — восход, а синий — Север, где в основном работает компания. Логотип имеет пиксельную фактуру, что отражает два состояния газа — газ и жидкость, поясняют в компании. Ребрендинг направлен на то, чтобы подчеркнуть глобальный статус компании, отметил директор по связям с общественностью НОВАТЭКа Денис Соловьев. Прежний логотип, созданный в 2003 году, был предназначен для внутреннего рынка, добавил он. Он представлял собой стилизованную букву Н, перечеркнутую голубыми линиями, символизирующими газовые пласты.

Общие капитальные затраты в строительство новых СПГ-заводов НОВАТЭК оценивает в 2,5–2,8 трлн руб. (без учета «Ямал СПГ») до 2030 года, а операционный денежный поток СПГ-проектов к этому времени, по прогнозу компании, достигнет 4–4,3 трлн руб.

НОВАТЭК рассчитывает, что новый завод «Арктик СПГ-2» на базе месторождений на полуострове Гыдан мощностью 18,3 млн т, решение о строительстве которого планируется принять в конце 2019 года, обойдется минимум на 30% дешевле, чем «Ямал СПГ», в том числе за счет локализации оборудования. В этот проект, как и в ямальский, компания планирует привлечь партнеров, которые получат от 30 до 49%, а у НОВАТЭКа останется контроль, сказал Михельсон. «Мы приветствуем наших акционеров в «Ямал СПГ» (французскую Total и китайских CNPC и Фонд Шелкового пути) и на «Арктик СПГ-2», но могут появиться и новые акционеры», — отметил он.

Дополнительная инфраструктура

Для снижения стоимости транспортировки сжиженного газа НОВАТЭК планирует также построить перегрузочный комплекс на Камчатке мощностью 20 млн т в год (его строительство оценивается в 60 млрд руб.). Это позволит сократить срок поставок газа в Азию с 36 до 19 дней, а затраты — с $2,49 до $1,65 за 1 млн британских термических единиц (MMBTU): сырье будет поставляться по восточному маршруту через Северный морской путь.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает стратегию НОВАТЭКа до 2030 года выполнимой и по объемам добычи газа, и по объемам производства СПГ: «Ресурсов газа у компании более чем достаточно. Первую очередь «Ямал СПГ» она уже построила, расширить действующий завод уже проще». Что же касается строительства завода «Арктик СПГ-2» и других СПГ-проектов, то вопрос только в том, уложится ли НОВАТЭК с партнерами в указанные сроки запуска и смету, добавляет он.