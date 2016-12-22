НОВАТЭК намерен вложить в газовые активы 700–780 млрд руб. до 2030 года

НОВАТЭК намерен вложить 700–780 млрд руб. до 2030 года в газовые активы в пределах Единой системы газоснабжения (ЕСГ), без учета проектов по сжиженному природному газу (СПГ), сообщил журналистам во вторник финансовый директор компании Марк Джетвей, презентуя стратегию компании.

По его словам, НОВАТЭК приобрел «Севернефть-Уренгой» у «Еврохима» за 13,2 млрд руб., а Южно-Хадырьяхинское месторождение и Сысконсыньинский участок, приобретенные у совместного предприятия ННК Эдуарда Худайнатова и Repsol, обошлись компании в 3 млрд руб.

До 2030 года НОВАТЭК ожидает добыть около 820 млрд куб. м газа, 107 млн т конденсата, 75 млн т нефти.

Что касается СПГ-проектов компании, то, по словам Джетвея, НОВАТЭК рассчитывает вложить в четвертую очередь завода $450–500 млн. По его словам, «Ямал СПГ» будет генерировать $62 млрд денежного потока до 2030 года. 5 декабря компания, крупнейшим акционером которой является Леонид Михельсон (24,76%), запустила первую очередь «Ямал СПГ», расположенного на Ямале.



Согласно стратегии НОВАТЭКа, Россия к 2030 году будет производить около 80 млн т СПГ, а НОВАТЭК обеспечит две трети этого объема. Сейчас крупнейший экспортер СПГ в мире — Катар (в 2016 году он реализовал 77,2 млн т сжиженного газа, за счет этого доля компании на мировом рынке СПГ составила почти 30%).

До запуска «Ямал СПГ» Россия экспортировала около 10 млн т СПГ в год с завода «Сахалин-2» «Газпрома». НОВАТЭК заявлял, что достичь уровня Катара станет возможным после запуска двух СПГ-проектов компании: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

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