В НОВАТЭКе представили новый логотип компании

Компания НОВАТЭК провела ребрендинг и представила свой новый логотип, передает корреспондент РБК. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью Денис Соловьев на презентации долгосрочной стратегии НОВАТЭКа.

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«НОВАТЭК становится глобальной газовой компанией. Одним из ключевых изменений является изменение логотипа компании. Прежний логотип был предназначен для внутреннего рынка», — рассказал Соловьев. Ребрендинг направлен на то, чтобы подчеркнуть глобальный статус компании, отметил он. Важную роль в этом сыграл запуск первой линии завода «Ямал СПГ».

Предыдущий логотип компании был создан еще в 2003 году. Он представлял собой стилизованную букву «Н», перечеркнутую тремя голубыми линиями. Новый логотип — трехцветный треугольник. Голубой цвет в нем означает газ, красный — восход солнца, а синий — условия севера, где в основном работает компания.

–780 млрд руб. до 2030 года

11 декабря новый логотип представили в банке ВТБ, изменения коснулись формы «крыла» на логотипе. В октябре о ребрендинге задумались и в Промсвязьбанке. За месяц до этого об аналогичных планах рассказали в группе компаний «Шоколадница», инвестиции на эти цели в ближайшие два года составят более 600 млн руб.

Запуск первой очереди на заводе по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» состоялся 5 декабря. Как стало известно позднее, первым покупателем продукции завода стала «дочка» малайзийской Petronas, Petronas LNG UK Limited. Мощность завода составляет 5,5 млн т в год.