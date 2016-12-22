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Михельсон назвал первых покупателей газа проекта «Ямал СПГ»
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Михельсон назвал первых покупателей газа проекта «Ямал СПГ»
Бизнес, 22:27
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Михельсон назвал первых покупателей газа проекта «Ямал СПГ»

Первые партии сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» (подконтролен НОВАТЭКу) будут направлены азиатским покупателям, первым их может получить Китай. Об этом рассказал глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, передает корреспондент РБК.

О будущем проекта Михельсон рассказал в ходе общения с журналистами на Ямале, где в пятницу, 8 декабря, состоялся старт загрузки первого танкера-газовоза на заводе «Ямал СПГ».

По словам Михельсона, до конца 2017 года будут отгружены три партии сжиженного газа. «Они все пойдут на азиатский рынок, где газ сейчас дороже, чем в Европе», — уточнил он. Таким образом, поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» не будут конкурировать с продукцией «Газпрома» на европейском рынке, пояснил глава компании. Долгосрочные контракты с «Ямала СПГ» начнутся с апреля 2018 года, добавил Михельсон.

Глава НОВАТЭКа рассказал, что, вероятнее всего, первым покупателем газа станет Китай. В частности, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), выступившая партнером по проекту, получит первые партии наравне с НОВАТЭКом и Total до 1 апреля.

Путин предостерег СПГ-проекты от конкуренции с «Газпромом»
Политика

Президент Владимир Путин в пятницу в ходе совещания, посвященного развитию СПГ-проектов, предостерег, что производство и экспорт сжиженного газа не должны привести к ослаблению позиций России на рынке трубопроводного газа.

О таких опасениях ранее говорил заместитель начальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко. Газ с завода «Ямал СПГ», который освобожден от пошлин и налогов, будет конкурировать с продукцией «Газпрома» на европейском рынке, предупреждал он.

Завод «Ямал СПГ» начал производство СПГ 5 декабря на первой технологической линии мощностью 5,5 млн т сжиженного природного газа в год. Первоначально предполагалось, что у завода будут три очереди общей мощностью 1​6,5 млн т СПГ в год (по 5,5 млн т каждая). По планам, вторую очередь должны запустить в третьем квартале 2018 года, третью — в начале 2019 года.

Теги: Газпром , «Ямал СПГ» , Леонид Михельсон
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