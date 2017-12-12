Российская «дочка» Siemens раскручивает дело турбин

С немецкого концерна потребовали 560 млн руб.

Связанная с «Технопромэкспортом» компания подала иск к Siemens на 560 млн руб. Это первые финансовые требования к немецкому концерну в рамках конфликта из-за поставки турбин в Крым

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Российская компания «Интеравтоматика» подала иск к своему крупнейшему акционеру — немецкому концерну Siemens, ​а также к ООО «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ, эффективная доля Siemens — 65%) и ООО «Сименс» (100% — у немецкого концерна).

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал этот иск 7 декабря. РБК удалось ознакомиться с текстом заявления, его содержание подтвердил источник, близкий к одной из сторон спора.

Истец требует взыскать с Siemens и ее российских «дочек» 177,1 млн руб. и €5,5 млн (383,02 млн руб. по курсу на 11 декабря) — во столько компания оценила ущерб, нанесенный «противоправными» и «недобросовестными» действиями ответчиков. Это первые денежные требования к немецкому концерну в рамках конфликта из-за поставки турбин в Крым.

«Интеравтоматика» занимается установкой и обслуживанием автоматических систем управления (АСУ) на электростанциях и, согласно уставу, может использовать только продукты Siemens. Siemens владеет 45,7% ее акций, еще 36,9% — у Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института (ВТИ), а оставшиеся 17,3% — у «дочки» «Ростеха» ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Siemens единолично принимает решения о поставке «Интеравтоматике» технологий и продукции, говорится в иске.

Представитель российского подразделения Siemens сказал РБК, что исковое заявление в нем не получили.

«Решительные меры»

В июле, после скандала с немецкими турбинами, которые, согласно договору между СТГТ и «Технопромэкспортом», должны были быть поставлены в Краснодарский край, но оказались в Крыму, концерн Siemens заявил, что приостанавливает сотрудничество с российскими госкомпаниями и предпримет «решительные меры», в том числе откажется от доли в «Интеравтоматике». В августе из-за поставки турбин в Крым ЕС ввел санкции в отношении «Интеравтоматики», которая, по данным Reuters, занималась установкой этих турбин. Уже через четыре дня Siemens и ее две «дочки» направили «Интеравтоматике» письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с подрядчиком и приостановке исполнения всех договорных обязательств, говорится в иске. Фактически Siemens заблокировал работу компании, заключают юристы подрядчика.

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

В результате «Интеравтоматика» не смогла исполнить два контракта с «Интер РАО Инжиниринг», заключенные в марте и июне 2017 года, а также еще один договор, подписанный в 2011 году (заказчик по нему не указан), говорится в иске. Представитель «Интер РАО» отказался от комментариев. Ранее он говорил, что никаких проблем с оборудованием Siemens и его обслуживанием у компании нет. Представитель «Технопромэкспорта» (представляет интересы «Интеравтоматики» в суде) отказался уточнить, почему другие акционеры подрядчика не смогли поменять его устав и отказаться от эксклюзивного использования продукции Siemens. Двум другим акционерам не хватает голосов, чтобы поменять устав «Интеравтоматики» самостоятельно, говорит источник, близкий к компании. Представители Siemens и СТГТ не ответили на вопросы РБК.

«Интеравтоматика» может привлечь Siemens к ответственности только в том случае, если у компании есть эксклюзивный контракт на продвижение и использование оборудования и технологий немецкого концерна, считает партнер Nevsky IP Law Николай Зайченко. Подобные ограничения в уставе компании не имеют юридической силы, указывает юрист. Российское законодательство предусматривает возможность взыскать убытки с акционера, который наносит ущерб компании, при этом иск может подать как сама компания, так и другие ее совладельцы, говорит советник адвокатского бюро Ds law Екатерина Ильина. У «Интеравтоматики» есть шанс взыскать с Siemens убытки, если она докажет прямую связь между действиями немецкой компании и приостановкой работы российского предприятия, полагает она.

Встречный иск и жалоба в ФАС

На прошлой неделе один из кредиторов «Технопромэкспорта» направил заявление в ФАС, обвинив Siemens в нарушении конкуренции на российском рынке. Siemens заблокировал работу «Интеравтоматики», в результате контракты российской компании получили «дочки» самого немецкого концерна, говорится в жалобе.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 году выручка «Интеравтоматики» составила 1,2 млрд руб. Компания заключила 33 контракта на 304,6 млн руб., говорится в этой базе данных. В 2017 году компания заключила 27 контрактов на 200,2 млн руб. Один из них — с «Интер РАО — Электрогенерация» на 1,2 млн руб. — заключен уже после блокировки работы компании, в ноябре 2017 года. Это небольшой контракт и он уже исполнен, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон. У «Интеравтоматики» есть небольшая доля контрактов на сервисное обслуживание оборудования, которое не связано с Siemens, этот контракт — один из таких, говорит источник РБК, близкий к другой стороне сделки.

Данных о неисполненных контрактах с «Интер РАО» в «СПАРК-Интерфаксе» нет.

Siemens с лета судится со структурами «Ростеха» — ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт» — из-за поставки турбин в Крым, немецкий концерн подал два иска: о признании контракта на поставку турбин недействительным и о возврате оборудования поставщику. 16 октября компании группы «Технопромэкспорт» подали встречный иск к Siemens и СТГТ. Компании требуют признать недействительными три «санкционные оговорки» в контракте на поставку четырех турбин. Оговорки должны были не допустить поставки турбин в Крым, а это является угрозой суверенитету России, говорилось в иске.