Siemens обвинили в недобросовестной конкуренции в России

Один из кредиторов ОАО «ВО «Технопромэкспорт» — ООО «Строительно-монтажная компания МБК» пожаловался в ФАС на немецкий Siemens, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ФАС. Это подтвердил РБК источник, близкий к «Технопромэкспорту».

«На текущий момент мы не получали уведомлений от ФАС. Если получим, то готовы к взаимодействию согласно действующему законодательству РФ», — сообщил РБК представитель Siemens.

«Технопромэкспорт» и Siemens — акционеры компании «Интеравтоматика» с долями в 17,34​ и 45,72% соответственно. «Интеравтоматика» устанавливает автоматические системы управления (АСУ) на электростанциях и, согласно уставу, может использовать только продукты Siemens. После скандала с турбинами Siemens, которые летом, несмотря на санкции и условия контракта с «Технопромэкспортом», оказались в Крыму, немецкий концерн запретил компании использовать свои продукты, фактически заблокировав ее работу, объяснил источник РБК.

В июле Siemens заявил, что откажется от доли в​ «Интеравтоматике», но этого так и не произошло, отметил собеседник. В августе Siemens и его российские дочерние компании направили в «Интеравтоматику» письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с этой компанией, а также о приостановлении исполнения всех договоров. Теперь российская компания не может исполнить свои обязательства по ранее заключенным договорам и не может участвовать в тендерах на заключение новых, объясняет собеседник РБК. Все новые договоры Siemens заключает на свои 100-процентные дочерние компании в России, и вся прибыль по таким договорам остается у немецкого концерна.

Заявление в ФАС было направлено 30 ноября, отмечает источник РБК. По его словам, кредитор обратился в службу, узнав «о фактах, наносящих ущерб ОАО «ВО «Технопромэкспорт». «Последние действия Siemens AG вытесняют «Интеравтоматику» с этого рынка, что ведет фактически к перераспределению рынка в пользу «дочек» немецкого концерна и негативно влияет на уровень конкуренции в данной сфере», — заключил источник.

Представители «Интер РАО», «Квадры» и «Газпром энергохолдинга», крупнейших российских энергетических компаний, использующих оборудование Siemens, пока не ответили на вопросы РБК. Представитель «Интер РАО» отметил лишь, что никаких проблем с обслуживанием оборудования Siemens не наблюдается.

В июле и сентябре Siemens и завод-поставщик турбин «Сименс технологии газовых турбин» подали два иска к структурам «Ростеха» с требованием признать недействительным контракт на поставку газовых турбин, которые оказались в Крыму, и вернуть эти агрегаты производителю.