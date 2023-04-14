Не только SOS: как ГЛОНАСС уйдет от формата «компании монопродукта»

ГЛОНАСС исторически был компанией с монопродуктом — «кнопкой» SOS в машине. Для чего в нее интегрируют «Алису» и «Марусю», а также расширят мониторинг на авиацию и суда, рассказал РБК глава АО Алексей Райкевич

Алексей Райкевич (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про основное направление

АО «ГЛОНАСС» — оператор государственной информсистемы ЭРА-ГЛОНАСС, которая передает спасателям аварийный вызов с координатами автомобиля при ДТП. Для подключения к системе с 2017 года на все новые и ввозимые в Россию автомобили устанавливаются кнопки SOS. Сейчас ими оснащено порядка 20% всего автопарка страны, или более 9,2 млн транспортных средств, к концу года показатель может вырасти до 10,5 млн, темп роста зависит от объема производимых и импортируемых в страну автомобилей, пояснил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

— За все время работы ЭРА-ГЛОНАСС почти 300 тыс. вызовов потребовали реагирования экстренных служб. В 80% таких сообщений срабатывание произошло в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители или пассажиры не могли сами вызвать помощь. В девяти из десяти случаев вызовы не дублировались из других источников — с мобильных телефонов свидетелей, что еще раз доказывает полезность системы. Более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км. Статистика медицины катастроф говорит, что помощь, оказанная в течение первого часа после ДТП, повышает шансы на спасение более чем в пять раз. Среднее время передачи вызова у нас 19 секунд, и служба спасения получает точные координаты, тогда как сами участники ДТП часто не могут объяснить свое местоположение, находясь в состоянии шока.

В отличие от своего европейского аналога — eCall — ЭРА-ГЛОНАСС не перегружает экстренные службы ложными вызовами — у российской системы есть фильтрующий контакт-центр, уверяет Райкевич. Интеграция в конструкцию транспортного средства и обработка вызовов, по его словам, оказались эффективнее и надежнее, даже чем, например, функция Crash Detection в смартфонах или смарт-часах Apple, — она засыпала службы спасения в США и Японии ошибочными сообщениями, срабатывая на смартфоне или часах горнолыжников или человека на аттракционе, приводит Райкевич данные СМИ.

Про новую стратегию

Исторически ГЛОНАСС был компанией с монопродуктом. Но в ноябре 2022 года при назначении Райкевичу поставили в том числе задачу: используя имеющиеся технологии, создать портфель коммерческих продуктов. По его словам, в течение двух месяцев компания вынесет на рассмотрение совета директоров новую стратегию, которая предполагает расширение функционала базовых услуг, например создание дополнительных сервисов для кнопки SOS, а также развитие услуг связи для интернета вещей на базе виртуального мобильного оператора.

В прошлом году выручка АО «ГЛОНАСС» составила 1,8 млрд руб., из которых до 80% принесло аварийное оповещение. С каждой проданной кнопки компания получает лишь по 1,5 тыс. руб. за штуку (при рекомендуемой цене комплекта в рознице 32,5 тыс. руб. плюс 10 тыс. руб. за услуги по установке), основные доходы АО получает от оказания услуг связи при аварийном оповещении. «В прошлом году рынок автопрома сильно просел, пропорционально этому снизились и финансовые показатели компании. Это еще раз показало необходимость диверсификации бизнеса — сделать бизнес-модель более устойчивой», — подчеркнул Райкевич. В 2022-м также был введен мораторий на оснащение кнопками SOS ввозимых физлицами подержанных автомобилей. Предполагалось, что его снимут в феврале этого года, но срок продлили до июня.

Алексей Райкевич (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Реализация новой стратегии должна позволить за три-четыре года увеличить выручку до 7–10 млрд руб., ожидают в компании. В 2023-м выручка прогнозируется на уровне 2,5 млрд руб., из которых 40% не будут связаны с ЭРА-ГЛОНАСС. В частности, около 500 млн руб. принесет коммерческий мониторинг. Помимо аварийного оповещения компания выполняет государственную функцию по мониторингу пассажирского транспорта (система «Мониторинг ЭРА»). Трекеры устанавливаются в пассажирские автобусы и перевозящие опасные грузы грузовики и передают данные о маршрутах, скорости и т.д. в Ространснадзор. Сейчас к «Мониторинг ЭРА» подключено более 140 тыс. транспортных средств. Райкевич рассчитывает, что охват будет увеличиваться и это позволит, например, во всех регионах запустить отображение информации о движении общественного транспорта в приложениях «Яндекс.Карты» и 2ГИС. Сейчас такая функция доступна только в крупных городах.

Также компания рассчитывает увеличить долю на рынке коммерческого мониторинга, заняв место уходящей из России Gurtam (разработчик системы мониторинга транспорта Wialon). По словам Райкевича, рынок коммерческого мониторинга — это около 2,5 млн транспортных средств, до 2022 года Gurtam занимала на нем около 50%, а сейчас — 40%. «Эти сервисы используют многие предприятия с крупным парком транспортных средств: ретейлеры, логистические и промышленные компании и др. Но информация о движении их транспорта, включая принадлежащего госкомпаниям, обрабатывается и хранится на серверах в Нидерландах, то есть это в том числе вопрос информационной безопасности страны», — рассказал Райкевич. ГЛОНАСС сейчас обсуждает с Минтрансом, Минцифры и Минпромторгом выделение финансирования на доработку «Мониторинг ЭРА» для экспансии на рынке коммерческого мониторинга. Необходимые затраты оцениваются в 300 млн руб., из них 60 млн руб. компания готова вложить сама, а на остальное подала заявку на грант в РФРИТ и параллельно — на льготный кредит в Сбербанк.

Как будут развивать кнопку SOS

По словам Райкевича, основная задача новой стратегии — сохранить на высоком уровне надежность ЭРА-ГЛОНАСС и продолжить наращивать охват автопарка. Как владелец критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, телекоммуникационных, энергетических, финансовых и ряда др. компаний) компания должна к 2025 году перевести ее на российское оборудование, а к 2026-му — на отечественный софт. Инвестиции в переход составят 3–4 млрд руб.

«Замещение иностранного, проверенного годами оборудования на только создаваемое отечественное — это вызовы с точки зрения надежности наших систем и продуктов. Здесь мы стараемся обеспечить бесшовный переход на новое оборудование».

Минпромторг и производители кнопок SOS сейчас локализуют их производство. «Есть подтверждения от отечественных производителей, что они готовы в этом году произвести 1,7 млн кнопок SOS при прогнозируемом спросе в 1,3 млн. Мы помогаем российским производителям тестировать их продукцию, чтобы ее можно было быстрее вывести на рынок», — отметил Райкевич.

В числе новых функций кнопки — уже сейчас автовладельцы могут подключить сервис вызова вневедомственной охраны Росгвардии при нападениях преступников или в конфликтных ситуациях или сервис помощи на дороге, позволяющий заказать эвакуатор и техпомощь. Данные об авариях также востребованы операторами дорог. Компания уже передает информацию на федеральных дорогах Московской области и трассе М-7 «Волга». За счет интеграции с «Автодор — Платные дороги» на отдельном участке трассы М-4 «Дон» водители могут, нажав кнопку SOS, вызвать аварийного комиссара, а оператор дороги будет готов вовремя среагировать, чтобы исключить вторичные аварии. Такой сервис планируют распространить на самые загруженные федеральные и все платные дороги.

Также ГЛОНАСС прорабатывает с «Яндексом» и VK возможность привязать к кнопке голосовых помощников «Алису» и «Марусю», чтобы через них можно было, например, управлять функциями автомобиля (включить радио, поменять температуру в салоне и т.д.). «Мы знаем, что «Яндекс» и VK стремятся создавать экосистему, в хорошем смысле проникать в наши дома, а в автомобиле человек проводит много времени, и в отличие от других устройств — телефона, планшета — кнопка находится под рукой, чтобы ее нажать, водителю не нужно отвлекаться во время движения», — пояснил Райкевич.

Алексей Райкевич (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про новые сферы применения технологий

ГЛОНАСС является виртуальным оператором мобильной связи (mobile virtual network operator, MVNO; подобные компании оказывают услуги, используя сеть «реальных» сотовых операторов). Компания планирует подключать к своей сети разные «умные» устройства, например счетчики электроэнергии. По словам Райкевича, их MVNO работает на сетях четырех федеральных сотовых операторов, за счет чего имеет максимальное радиопокрытие. «Производители счетчиков заинтересованы в том, чтобы установить в них одну сим-карту, которая будет подключаться к той сети, у которой есть наилучшее покрытие в данной точке, а в наших сим-картах есть алгоритм, который выбирает лучшую сеть автоматически», — рассказал он. Сейчас сим-карты от ГЛОНАСС тестирует производитель счетчиков «Миртек». Всего к сети компании подключено более 100 тыс. абонентов: вендинговые аппараты, телематические устройства компании X-KEEPER (развивает решения для спутникового мониторинга автотранспорта), часть парка сервиса микромобильности Whoosh и электросамокаты других крупных кикшерингов.

Среди других новых проектов — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по высокоточному позиционированию. Речь идет о Комплексированной навигационной системе услуг локации (КОНСУЛ), которая будет применяться для морских судов, беспилотников, самолетов или транспортных систем предприятий независимо от работы спутников в условиях плотной застроенной и пересеченной местности, внутри помещений. КОНСУЛ одновременно использует сразу несколько спутниковых систем и локальных систем радиодальномерной навигации, а также оснащен средствами информационной безопасности. Систему планируют доработать в 2024 году.

Вместе с Томским госуниверситетом компания создает систему комплексной безопасности при чрезвычайных ситуациях, которая будет через мобильное приложение предоставлять на смартфоны студентов и преподавателей оповещения и команды с маршрутами для быстрой и безопасной эвакуации, которые будут учитывать, где именно находится владелец смартфона по отношению к источнику опасности. Спасатели через ЭРА-ГЛОНАСС получат данные о местоположении и численности людей в опасной зоне. По мнению Райкевича, проект «имеет хорошие перспективы масштабирования в вузах, на промышленных предприятиях, в торговых центрах и т.д.».

В Томской области планируется запустить пилотный проект по мониторингу авиабеспилотников. Здесь функция ЭРА-ГЛОНАСС заключается в передаче экстренным службам координат дронов при происшествиях, госведомствам — защищенных и юридически значимых данных о маршрутах полетов. Чтобы рынок дронов развивался быстрее, необходимо упростить для частных лиц и компаний их использование, сейчас бюрократия отнимает много времени, что «загоняет операторов беспилотников в серую зону», считает Райкевич. ЭРА-ГЛОНАСС уже сейчас используется для передачи различным ведомствам данных о полетах малой авиации в южных регионах, что позволило в прошлом году не останавливать сельхозобработку земель с воздуха в режиме «закрытого неба». Похожее решение компания планирует использовать для авиадронов.

Райкевич рассчитывает, что ГЛОНАСС вместе с партнерами сможет занять место иностранных компаний, которые оказывали услуги высокоточного позиционирования для сельского хозяйства, но ушли с российского рынка. Кроме того, компания намерена продвигать свою коммерческую платформу для мониторинга маломерных судов.

«Я сам рыбак-любитель, доводилось сталкиваться с ситуациями, например, в дельте Волги, когда происходит поломка моторной лодки или еще по каким-то причинам необходимо связаться с экстренными службами, а связи нет. Поэтому понимаю, что наши кнопки SOS будут полезными и востребованными для рыбаков и промысловых предприятий».

Алексей Райкевич (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про возможную передачу компании в «Роскосмос»

В январе был опубликован проект указа президента России о передаче 100% акций АО «ГЛОНАСС» от Росимущества в «Роскосмос». По словам Алексея Райкевича, компания не принимает участие в обсуждении документа и не знает его текущего статуса.

«Бизнес АО «ГЛОНАСС» исторически был сосредоточен в транспортной отрасли, где регулятор — Минтранс, мы являемся его подведом. Наши конкурентные преимущества связаны с тем, что мы компания, которая на 100% принадлежит государству. У «Роскосмоса» есть своя стратегия и видение по нашим инициативам, своя оценка перспективности проектов. Для менеджмента будет серьезным вызовом сохранить отработанное годами максимально конструктивное взаимодействие с Минтрансом, Минпромторгом и Минцифры, от которых зависят темпы развития нашего бизнеса. В случае передачи компании в «Роскосмос» перед нами появится тактическая задача найти синергию с ними. На данный момент у нас нет совместных проектов с госкорпорацией».

Глава ГЛОНАСС отметил, что речь может идти о кооперации R&D-подразделения, которое работает над технологией высокоточного позиционирования, с подобным направлением «Роскосмоса». По его мнению, возможная передача не повлияет на формирование и утверждение новой стратегии: «Вероятно, что готовая стратегия будет нуждаться в точечных корректировках, но, думаю, основа сохранится. Обсуждение вопроса передачи компании займет какое-то время, и в случае одобрения, четыре-шесть месяцев уйдет на организацию самого процесса. Компания все это время не может жить без стратегии». В то же время он подчеркнул, что пока решения по этому вопросу нет.

Про экспорт решений за рубеж

Сейчас компания не экспортирует решения, но намерена участвовать в международных конкурсах по внедрению аналогов ЭРА-ГЛОНАСС в дружественных странах; есть интерес со стороны Узбекистана, Армении, Аргентины и Индонезии, рассказал Райкевич.

«На уровне политик ряда стран, уверен, есть возрастающий запрос на российские решения в области навигационных технологий. Наши продукты позволяют использовать сигналы не менее двух глобальных навигационных систем, в первую очередь российской ГЛОНАСС и китайской Beidou. Такой подход не ограничивает и не монополизирует этот ресурс, как происходит в случае с американской GPS. При этом для экспорта нам не потребуется делать существенных капитальных вложений. Допустим, мы создали какой-то отраслевой модуль для ретейлера на базе нашего «Мониторинга ЭРА», и ничто не мешает с этим же продуктом прийти в Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку или Латинскую Америку».

Про риски, связанные с GPS

На вопрос о риске отключения GPS Райкевич ответил, что в отличие от российской ГЛОНАСС в американской спутниковой системе заложена возможность так называемого селективного доступа, когда для определенного региона искусственно снижается точность определения местоположения — с нескольких метров до километров.

«Мы видим, что сегодня растет спрос на ряд наших технологических решений. К примеру, рынок заинтересовала наша платформа А-ГЛОНАСС (технология, ускоряющая работу навигатора за счет предварительной загрузки необходимой информации через Wi-Fi и сотовую связь, а не со спутника. — РБК), особенно после публичных сообщений о том, что спутниковая навигация на смартфонах с процессорами Qualcomm, Broadcom и MediaTek подвержена замедлениям из-за искусственных программных ограничений аналогичного иностранного сервиса А-GPS. Мобильные устройства с российской операционной системой «Аврора» используют А-ГЛОНАСС».

Алексей Райкевич (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про развитие «дочек»

У АО «ГЛОНАСС» есть доли в компаниях, которые несколько лет назад собирались развивать амбициозные проекты. Например, ГЛОНАСС-ТМ — совместное предприятие с оператором системы «Платон» — намеревалось построить в России федеральную сеть промышленного интернета вещей. Еще одно СП с «Ростехом» и «Ростелекомом» — ГЛОНАСС-БДД — собиралось стать единым оператором камер фиксации нарушений Правил дорожного движения.

По словам Райкевича, сейчас менеджмент пересматривает стратегию для ГЛОНАСС-ТМ и ГЛОНАСС-БДД, а также еще одной «дочки» — «ГЛОНАСС Мобайл».

— В каждой из них мы миноритарный акционер. Поскольку все три создавались под конкретные проекты еще до пандемии, они требуют пересмотра стратегии. Рыночная конъюнктура очень сильно поменялась, изменились отношения российских и западных компаний, и сегодня невозможно сотрудничество с рядом иностранных вендоров.

Райкевич пояснил, что задача — коммерциализировать те технологии, которые есть у этих компании, и они будут искать возможности, чтобы не закрывать проекты. Определенность должна появиться в течение трех-шести месяцев. «ГЛОНАСС Мобайл», например, сейчас создает экосистему электронной сим-карты (eSIM), которая должна полностью заместить зарубежные аналоги и поддерживать работу и с российскими, и с международными стандартами и спецификациями.