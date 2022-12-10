Небензя заявил о наведении украинских дронов с помощью американской GPS

Постпред России при ООН: участие США в наведении оружия Киева будет иметь последствия

По словам Небензи, Украина использовала данные американской GPS при наведении на цели дронов для атак на российские аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Все подобные случаи Россия фиксирует, отметил постпред

Василий Небензя (Фото: МИД России / Global Look Press)

Наведение дронов во время атак на российские аэродромы в начале декабря производилось с помощью американских спутниковых данных, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации. Трансляция его выступления шла на медиаресурсе ООН.

«Поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», — сказал постпред.

Дипломат добавил, что данные американских спутников используются и для наведения целей при запуске снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Западом Украине.

Небензя отметил, что Москва фиксирует «все подобные преступные действия США и их союзников» и они будут иметь «правовые последствия».

Атаки на эти аэродромы произошли 5 декабря. Минобороны обвинило в ударах Украину и заявило, что таким образом Киев намеревался вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны, однако обломки дронов повредили обшивку корпуса двух самолетов. Кроме того, погибли трое военных, однако на каком именно аэродроме произошли эти инциденты, не уточнялось.

Небензя также выразил обеспокоенность растущей контрабандой оружия, поставляемого Киеву, в различные регионы мира. «Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные Киеву, всплывают на черном рынке не только Европы, но и Ближнего Востока и Африки», — сказал постпред.

По словам Небензи, о попадании оружия из Украины преступникам в Финляндии, Швеции и Нидерландах сообщала финская полиция. При этом в начале ноября она же отвергала подобную информацию, хотя комиссар полиции Кристер Ахлгрен со ссылкой на разведданные указывал, что признаки нахождения оружия из Украины в Финляндии есть.