В ЦНИИмаш придумали, как в два раза повысить точность ГЛОНАСС

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) госкорпорации «Роскосмос» разработал программное обеспечение, которое позволит в два раза улучшить точность определения координат по данным космического сегмента российской навигационной системы ГЛОНАСС, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Специалисты смогли обеспечить «двукратное уменьшение эквивалентной погрешности псевдодальности (расстояния между приемником и спутником, вычисленное с учетом расхождения шкал времени на спутнике и в приемнике. — РБК) гражданского сигнала спутниковой группировки» с помощью обработки данных сети беззапросных измерительных станций (наземных станций ГЛОНАСС).

Исследователи провели два эксперимента в 2019 и 2021 годах, для которых привлекали данные с таких станций — как «Роскосмоса», так и других ведомств. «По результатам экспериментов определено, что для расчетов поправок в сигнал достаточно информации с 15–20 станций, установленных на территории России», говорится в сообщении. Использование информации от других ведомств и ее обработка в нескольких центрах позволила добиться исключения недостоверных данных, добавили в «Роскосмосе».

ГЛОНАСС расшифровывается как «Глобальная навигационная спутниковая система», она была запущена в 1982 году. Сейчас в орбитальной группировке системы — 24 космических аппарата, среди которых «Глонасс-М» (второе поколение спутников) и «Глонасс-К» (третье). В мире существуют еще три навигационные системы — GPS, Beidou и Galileo.