«Главкосмос»: Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения в 2023 году

Россия запустит спутники ГЛОНАСС нового поколения в 2023 году

В 2023 году Россия собирается запустить три навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения — двумя «Глонассами-К» и одним «Глонассом-К2». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Главкосмос».

Помимо запусков двух спутников в 2023 году должны слстаяться пуски аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА», «Арктика-М», «Обзор-Р», «Ресурс-П», «Электро-Л», двух «Метеор-М» и двух «Ионосфера».

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