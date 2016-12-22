Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

Реформа накопительной пенсии в России будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли. Граждан могут автоматически подключить к выплате взносов с зарплат в НПФ, а для отказа надо будет писать заявление

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Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», сообщили РБК два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта об ИПК, и источник на финансовом рынке. Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, сказали двое собеседников РБК.

По сути — автоподписка

Механизм подключения к ИПК на основе ст. 158 ГК по сути является возвращением к идее автоподписки граждан к отчислениям для формирования накопительной пенсии, сказал РБК профессор, руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. По его словам, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.

«Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК. Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в Минфин.

Отчисления граждан после подключения к ИПК будут производиться в пользу того НПФ, где находится человек, полагает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии), считает Пахомов. ВЭБ, управляющий пенсионными средствами «молчунов», может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК, говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Глава ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что полностью поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.

Как развивалась концепция ИПК

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Впервые заморозка была введена в 2014 году, и в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2019–2021 годы заложено сохранение заморозки «старой» накопительной пенсии на ближайшие три года.

Главным сценарием включения граждан в новую накопительную систему, согласно изначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. Иными словами, всех работающих по умолчанию подключают на отчисления взносов с их зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, где будет формироваться накопительная часть пенсии. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. Решение отложить обсуждение ИПК было связано с разногласиями в правительстве между финансово-экономическим и социальным блоками. Против автоматического включения в систему ИПК выступал социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец, настаивая на необходимости добровольного участия. В новом правительстве социальную политику курирует вице-премьер Татьяна Голикова (РБК направил запрос в ее секретариат).

Автоподписка vs авторегистрация

В сентябре 2017 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от идеи автоподписки и предложил ​модель авторегистрации в системе ИПК. По замыслу ЦБ работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начинать отчислять взносы в НПФ. Пенсионные фонды настаивали на необходимости автоматического подключения. Альтернатива в виде авторегистрации, по их расчетам, резко снижала потенциальное участие граждан в накопительной системе.

Чтобы стимулировать пенсионные накопления, лучше переводить работников на такую систему автоматически, а тот, кто не согласен, должен отказаться выраженным способом, писал американский экономист Ричард Талер, нобелевский лауреат 2017 года, в 2003 году. Если же предлагать людям выбор между двумя вариантами, они, скорее всего, выберут вариант «оставить как есть», но не потому, что он лучше, а потому, что людям свойственно «когнитивное искажение» (bias) ради сохранения статус-кво.

В августе Минфин разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следует, что срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. Источники газеты «Ведомости» и агентства «Интерфакс» указывали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на пенсионную реформу. Публикация законопроекта задерживается, чтобы негативное отношение к повышению пенсионного возраста не распространилось и на ИПК, указывал собеседник газеты.

В мае первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о необходимости внедрить систему ИПК в России. «Такой институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, с одной стороны, с другой стороны — это ресурс для развития», — сказал он. Отчисления работников на будущую пенсию в НПФ будут способствовать росту уровня самих пенсий и станут источником для длинных денег в экономике, отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.