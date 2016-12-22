ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,80 EUR Нал. 76,71 75,11 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6583,06 -8,34 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия
Лента новостей
В Иркутске загорелся мебельный гипермаркет 00:01, Общество Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета 00:00, Политика Усманов рассказал о «последнем олигархе России» 30 сен, 23:37, Бизнес Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 30 сен, 23:21, РБК и Schneider Electric Захарова пошутила по поводу ребрендинга Солсбери из-за «дела Скрипалей» 30 сен, 22:51, Политика Порошенко в эфире CNN рассказал о своей благодарности Путину 30 сен, 22:51, Политика Число пострадавших в результате тайфуна в Японии достигло 102 человек 30 сен, 22:25, Общество В ОАЭ возбудили уголовное дело против российского сенатора 30 сен, 22:08, Общество «Газпром» начал строить первые в России криозаправки с СПГ 30 сен, 21:53, Бизнес ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для пострадавших от землетрясения и цунами 30 сен, 21:24, Общество Две трети македонцев проигнорировали референдум о смене названия страны 30 сен, 21:11, Политика «Спартак» второй раз подряд проиграл на домашнем стадионе 30 сен, 21:03, Спорт Появилось видео с приведшим к гибели Захарченко взрывом 30 сен, 20:49, Политика ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах 30 сен, 20:06, Общество Неделя умолчаний: как прошла важнейшая часть Генассамблеи ООН для России 30 сен, 19:53, Политика Глава МИД Великобритании пообещал покончить с сетью агентов ГРУ 30 сен, 19:31, Политика В Совфеде заявили о погибших за три года в Сирии 112 российских военных 30 сен, 19:24, Политика Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Ростов». Онлайн 30 сен, 19:00, Спорт Украинский митрополит призвал защитить Почаевскую лавру после угроз 30 сен, 18:48, Политика В Горловке объявили траур после подрыва группы школьников на мине 30 сен, 18:43, Общество Четыре игрока основного состава «Реала» пропустят матч против ЦСКА 30 сен, 18:18, Спорт Кадыров отреагировал на заявление министра США о морской блокаде России 30 сен, 18:13, Политика Песков заявил о необходимости переговоров перед решением о помощи Сербии 30 сен, 17:42, Политика Усманов призвал пользователей интернета повышать свою ответственность 30 сен, 17:13, Общество Усманов признался в любви к швейцарским франкам 30 сен, 17:03, Финансы Усманов допустил возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу 30 сен, 16:56, Бизнес Сенатор от Крыма назвал некомпетентным заявление о блокаде России 30 сен, 16:55, Политика Mercedes в пятый раз подряд выиграл Гран-при России 30 сен, 16:45, Спорт
Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия
Экономика, 00:01
0
Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия
Реформа накопительной пенсии в России будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли. Граждан могут автоматически подключить к выплате взносов с зарплат в НПФ, а для отказа надо будет писать заявление
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», сообщили РБК два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта об ИПК, и источник на финансовом рынке. Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, сказали двое собеседников РБК.

По сути — автоподписка

Механизм подключения к ИПК на основе ст. 158 ГК по сути является возвращением к идее автоподписки граждан к отчислениям для формирования накопительной пенсии, сказал РБК профессор, руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. По его словам, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.

«Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК. Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в Минфин.

Отчисления граждан после подключения к ИПК будут производиться в пользу того НПФ, где находится человек, полагает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии), считает Пахомов. ВЭБ, управляющий пенсионными средствами «молчунов», может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК, говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Глава ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что полностью поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.

Как развивалась концепция ИПК

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Впервые заморозка была введена в 2014 году, и в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2019–2021 годы заложено сохранение заморозки «старой» накопительной пенсии на ближайшие три года.

Главным сценарием включения граждан в новую накопительную систему, согласно изначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. Иными словами, всех работающих по умолчанию подключают на отчисления взносов с их зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, где будет формироваться накопительная часть пенсии. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. Решение отложить обсуждение ИПК было связано с разногласиями в правительстве между финансово-экономическим и социальным блоками. Против автоматического включения в систему ИПК выступал социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец, настаивая на необходимости добровольного участия. В новом правительстве социальную политику курирует вице-премьер Татьяна Голикова (РБК направил запрос в ее секретариат).

Автоподписка vs авторегистрация

В сентябре 2017 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от идеи автоподписки и предложил ​модель авторегистрации в системе ИПК. По замыслу ЦБ работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начинать отчислять взносы в НПФ. Пенсионные фонды настаивали на необходимости автоматического подключения. Альтернатива в виде авторегистрации, по их расчетам, резко снижала потенциальное участие граждан в накопительной системе.

Чтобы стимулировать пенсионные накопления, лучше переводить работников на такую систему автоматически, а тот, кто не согласен, должен отказаться выраженным способом, писал американский экономист Ричард Талер, нобелевский лауреат 2017 года, в 2003 году. Если же предлагать людям выбор между двумя вариантами, они, скорее всего, выберут вариант «оставить как есть», но не потому, что он лучше, а потому, что людям свойственно «когнитивное искажение» (bias) ради сохранения статус-кво.

В августе Минфин разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следует, что срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. Источники газеты «Ведомости» и агентства «Интерфакс» указывали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на пенсионную реформу. Публикация законопроекта задерживается, чтобы негативное отношение к повышению пенсионного возраста не распространилось и на ИПК, указывал собеседник газеты.

В мае первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о необходимости внедрить систему ИПК в России. «Такой институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, с одной стороны, с другой стороны — это ресурс для развития», — сказал он. Отчисления работников на будущую пенсию в НПФ будут способствовать росту уровня самих пенсий и станут источником для длинных денег в экономике, отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: индивидуальный пенсионный капитал , ИПК , Минфин , Центробанк
Главное
Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 млрд руб. из бюджета Политика
Материалы по теме
Госдума одобрила пенсионную реформу в окончательном чтении Политика
В кабмине ответили на сообщения об изменении формулы расчета пенсий Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter