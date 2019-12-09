В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

Авторы поправок в Трудовой кодекс считают, что удержание денег с пенсии нивелирует права, гарантированные гражданам Конституцией

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий. Как сообщает «Российская газета», факт подготовки изменений в Трудовой кодекс подтвердили в Минтруда и Минэкономразвития.

В соответствии с этими предложениями если сейчас банковские задолженности и штрафы нельзя взыскивать только с различных социальных выплат, то в случае утверждения документа «неприкосновенными» также станут страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.

Как объясняют авторы поправок, взыскание долгов с пенсий нивелирует право на социальное обеспечение, которое установлено российской Конституцией.

При этом в документе допускается удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления. Но лишь в том случае, если речь не идет о минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума.

В 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года.



