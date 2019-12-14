Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

По замыслу разработчиков, граждане смогут перевести все имеющиеся у них средства в системе ОПС в новую накопительную пенсионную систему ГПП, которая призвана реформировать старую. В Минфине считают, что большинство граждан захотят воспользоваться этим правом.

Это может считаться первым взносом участника ГПП, с даты уплаты которого в течение шести месяцев действует период охлаждения, когда гражданин может отказаться от участия в системе и забрать все уже перечисленные деньги.

Таким образом создается возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления.

Эта схема будет ликвидирована после внесения изменений в проект о ГПП, перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения, сообщил РБК Моисеев.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — рассказал замминистра финансов.

В законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым. «Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина», — сказал Моисеев.

Россияне должны принести в новую систему добровольных накоплений почти 1 трлн руб. уже в первый год ее запуска, а к 2024 году — 3 трлн руб. Такой целевой показатель предложило Минэкономразвития. Экономисты сочли такие оценки по объему добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, фантастическими. Глава министерства Максим Орешкин заявил в интервью РБК, что лично готов начать перечислять часть своего дохода в НПФ по схеме, заложенной в ГПП. В самом Минфине рассчитывают, что основными активными участниками системы в 2021 году станут около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от зарплаты (система предполагает, что гражданин самостоятельно выбирает, какую долю от зарплаты будет отчислять).

Минимальный взнос в ГПП

Минфин также рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 руб., сообщил замминистра финансов. «Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», — пояснил он.

В действующем законопроекте никакого ограничения минимальной суммы нет, размер отчислений может быть абсолютно любым, участник новой пенсионной системы устанавливает его самостоятельно. Кроме того, граждане — участники ГПП могут приостанавливать уплату добровольных пенсионных взносов («каникулы» — на срок до пяти лет).

Для работников в законопроекте предусмотрена стимулирующая льгота — освобождение от НДФЛ добровольных взносов в размере до 6%. Для взносов по ставке, превышающей 6% с зарплаты, участникам ГПП будет положен социальный налоговый вычет в 120 тыс. руб., отметил Моисеев. Такой вычет сейчас действует в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Для работодателей также предусмотрен повышающий коэффициент к льготе при налоге на прибыль в случае, если они участвуют в софинансировании пенсии работника: в первые шесть лет — 1,03, далее — 1,06. Сверх этого никаких дополнительных льгот как для работников, так и для работодателей не планируется, пояснил Моисеев.

Как уточнили РБК в Минфине, после внесения изменений законопроект будет повторно опубликован на сайте regulation.gov.ru для обсуждения, но на более короткий срок.