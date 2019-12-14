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Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий
Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы, ГПП, возможность обналичить замороженные накопления, рассказал РБК замминистра Алексей Моисеев. Обсуждается и идея минимального порога личных взносов россиян на будущую пенсию
Алексей Моисеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован, рассказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Минфин опубликовал законопроект о ГПП в конце октября, и на него поступило множество замечаний, в том числе от Минтруда, Агентства по страхованию вкладов и негосударственных пенсионных фондов, отметил замминистра финансов. «Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки», — сказал он.

Подробный материал о деталях новой добровольной пенсионной системы будет опубликован 16 декабря на сайте РБК.

Не допустить обналичивания накоплений

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

  • По замыслу разработчиков, граждане смогут перевести все имеющиеся у них средства в системе ОПС в новую накопительную пенсионную систему ГПП, которая призвана реформировать старую. В Минфине считают, что большинство граждан захотят воспользоваться этим правом.
  • Это может считаться первым взносом участника ГПП, с даты уплаты которого в течение шести месяцев действует период охлаждения, когда гражданин может отказаться от участия в системе и забрать все уже перечисленные деньги.
  • Таким образом создается возможность получить на руки замороженные пенсионные накопления.

Эта схема будет ликвидирована после внесения изменений в проект о ГПП, перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после окончания периода охлаждения, сообщил РБК Моисеев.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — рассказал замминистра финансов.

В законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится правительством к социально значимым. «Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможности человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина», — сказал Моисеев.

Россияне должны принести в новую систему добровольных накоплений почти 1 трлн руб. уже в первый год ее запуска, а к 2024 году — 3 трлн руб. Такой целевой показатель предложило Минэкономразвития. Экономисты сочли такие оценки по объему добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, фантастическими.

Глава министерства Максим Орешкин заявил в интервью РБК, что лично готов начать перечислять часть своего дохода в НПФ по схеме, заложенной в ГПП.

В самом Минфине рассчитывают, что основными активными участниками системы в 2021 году станут около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от зарплаты (система предполагает, что гражданин самостоятельно выбирает, какую долю от зарплаты будет отчислять).

Минимальный взнос в ГПП

Минфин также рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере 100 руб., сообщил замминистра финансов. «Чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю», — пояснил он.

В действующем законопроекте никакого ограничения минимальной суммы нет, размер отчислений может быть абсолютно любым, участник новой пенсионной системы устанавливает его самостоятельно. Кроме того, граждане — участники ГПП могут приостанавливать уплату добровольных пенсионных взносов («каникулы» — на срок до пяти лет).

Для работников в законопроекте предусмотрена стимулирующая льгота — освобождение от НДФЛ добровольных взносов в размере до 6%. Для взносов по ставке, превышающей 6% с зарплаты, участникам ГПП будет положен социальный налоговый вычет в 120 тыс. руб., отметил Моисеев. Такой вычет сейчас действует в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Для работодателей также предусмотрен повышающий коэффициент к льготе при налоге на прибыль в случае, если они участвуют в софинансировании пенсии работника: в первые шесть лет — 1,03, далее — 1,06. Сверх этого никаких дополнительных льгот как для работников, так и для работодателей не планируется, пояснил Моисеев.

Как уточнили РБК в Минфине, после внесения изменений законопроект будет повторно опубликован на сайте regulation.gov.ru для обсуждения, но на более короткий срок.

Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплаты в НПФ копить на будущую пенсию при гарантиях государства.

Порядок участия в системе ГПП предполагается абсолютно добровольным, и это является ключевым отличием от первоначального замысла разработчиков (Минфина и ЦБ) — автоматически подписывать работающих россиян на отчисления с зарплат на пенсию. Однако от принудительного подключения граждан к системе было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.

Минфин обещает гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств. Если доходность размещения пенсионных резервов окажется отрицательной, НПФ будет обязан восполнить сумму убытка за счет собственных средств. На пенсионные средства участников ГПП будет распространена система гарантирования прав застрахованных лиц в ОПС: если в результате несостоятельности у НПФ отзывается лицензия, гарантия АСВ будет покрывать всю сумму поступивших от гражданина взносов за время участия в системе ГПП.

Авторы: Юлия Старостина, Татьяна Ломская
Теги: Минфин, накопительная пенсия, заморозка пенсий
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