Что случилось за день. Главные новости РБК

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Московские власти усилили масочный контроль в магазинах, Киев потребовал арестовать задержанных в Минске россиян, Гармаш уходит из «Современника», насколько коронавирус ослабил экономику Европы; главные новости — в обзоре РБК

Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах

В последнее время кассиры столичных магазинов начали отказывать пробивать покупки покупателям без масок. Как оказалось, это связано с тем, что власти Москвы решили усилить контроль за соблюдением санитарных норм