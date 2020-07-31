Что случилось за день. Главные новости РБК

Московские власти усилили масочный контроль в магазинах, Киев потребовал арестовать задержанных в Минске россиян, Гармаш уходит из «Современника», насколько коронавирус ослабил экономику Европы; главные новости — в обзоре РБК
Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах
В последнее время кассиры столичных магазинов начали отказывать пробивать покупки покупателям без масок. Как оказалось, это связано с тем, что власти Москвы решили усилить контроль за соблюдением санитарных норм
«Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. <…> В магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», — сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его данным, сейчас около трети жителей носят маски в общественных местах, в мае их было более 90%.
В пятницу Telegram-канал «RETAILER.ru — новости ретейла» опубликовал скриншот письма якобы из управы Марьиной рощи. В нем говорится, что главному санитарному врачу Москвы дано распоряжение закрывать торговые точки, если посетители и сотрудники не носят маски и перчатки. В самой управе РБК сообщили, что такие письма не писали.
Тем не менее компании, управляющие розничными сетями продуктовых магазинов, сообщили РБК, что усилили контроль за соблюдением санитарных мер на территориях своих точек.
Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад
Европейское статистическое агентство Eurostat дало первую предварительную оценку влияния пандемии коронавируса на экономику Евросоюза.
Во втором квартале 2020 года ВВП Евросоюза показал рекордное падение с 1995 года — 14,4% в годовом выражении.
Крупнейшая экономика еврозоны — немецкая — опустилась до уровня 2011 года, испанская — до 2002-го, а итальянскую отбросило в начало 1990-х.
Накануне Бюро экономического анализа США отчиталось о рекордном падении американской экономики во втором квартале — почти на 33% в пересчете на годовые темпы. ВВП страны откатился на уровень 2015 года.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Гармаш объявил об уходе из «Современника» из-за «расправы над людьми»
Народный артист России Сергей Гармаш уходит из «Современника», где работал с 1984 года. Об этом он объявил в письме сотрудникам театра.
В качестве причины ухода Гармаш указывает на «чудовищную ситуацию» в «Современнике». Он упомянул онлайн-проект «Диалоги «Современника». «Война и мир», запущенный театром к юбилею Победы. По его словам, часть высказываний, прозвучавших в нем, были «кощунством, провокацией и даже преступлением».
Гармаш пишет, что актеров к участию в проекте подтолкнул художественный руководитель, который «потом и отредактировал снятое». «А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот», — отметил он. Ранее в пресс-службе «Современника» заявляли, что инициаторами проекта были сами артисты.
В письме Гармаш связывает свой уход и с невыполненными обещаниями, которые он дал у гроба бывшего худрука Галины Волчек. Она возглавляла «Современник» с 1972 года и умерла 26 декабря 2019 года. Новым худруком театра стал режиссер Виктор Рыжаков.
Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Киев решил попросил Минск арестовать задержанных в Белоруссии россиян, которых власти страны называют сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Сообщалось, что часть из них являются гражданами Украины и имеет опыт боевых действий в Донбассе. В Кремле заявляли, что все задержанные — граждане России.
Офис генпрокурора Украины обратился в Белоруссию с запросом о временном аресте задержанных. Среди них, есть девять украинцев, которых подозревают в участии в террористической организации, отметили в генпрокуратуре.
О задержании россиян в Белоруссии стало известно 29 июля. СК Белоруссии заподозрил задержанных в подготовке массовых беспорядков. В их отношении возбудили уголовное дело о подготовке теракта.
31 июля посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне имели разрешение на работу в республике, у них были заключены контракты с одной из фирм. До этого он говорил, что они не планировали оставаться в республике, они намеревались выехать в другую страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал задержанных россиян сотрудниками частного охранного предприятия.