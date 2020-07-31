Гармаш объявил об уходе из «Современника» из-за «расправы над людьми»

По данным «МК», актер объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе в открытом письме. Причиной он назвал «чудовищную ситуацию» в театре

Сергей Гармаш (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народный артист России актер Сергей Гармаш объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра, сообщает «Московский комсомолец». Газета ссылается на открытое письмо Гармаша, которое тот направил в чат сотрудников. Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

В письме, как сообщает «МК», Гармаш указывает на «чудовищную ситуацию» в театре и называет ее причиной ухода. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — приводит издание выдержку из обращения.

Актер упомянул онлайн-проект «Диалоги «Современника». Война и мир», запущенный театром к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Гармаш заявил, что считает часть высказываний, прозвучавших в нем, «кощунством, провокацией и даже преступлением».

По словам Гармаша, актеров к участию в проекте подтолкнул художественный руководитель театра, который «потом и отредактировал снятое». Видео, записанные в рамках проекта, были обнародованы от лица «Современника». «А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот», — написал он.

Видео, записанные в рамках проекта, выходили с 1 мая в 4:00 мск на официальных ресурсах театра. В пресс-службе «Современника» ранее заявили, что инициаторами и авторами стали «молодые артисты театра, решившие попробовать смело и искренне поговорить о войне, о мире, о своих страхах, чувствах и памяти».