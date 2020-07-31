Гармаш объявил об уходе из «Современника» из-за «расправы над людьми»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 13:38
Бывший футболист «Локомотива» Хеведес завершил карьеру в 32 года Спорт, 17:58 Тарасова объяснила уход Косторной нежеланием тренироваться с соперницами Спорт, 17:57 Росгвардейцев обязали представляться гражданам Общество, 17:52 Путин запретил расплачиваться криптовалютой Крипто, 17:50 Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» Политика, 17:48 «Аэрофлот» предупредил о сокращенной программе полетов в Лондон и Стамбул Бизнес, 17:45 Музыкальная индустрия после пандемии: потери, гонорары и новые форматы Стиль, 17:41 Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом» Спорт, 17:40 Суд в Волгограде арестовал всех задержанных по подозрению в экстремизме Политика, 17:29 В Берлине неизвестные напали на отделение банка и распылили там газ Общество, 17:23 От $20 000 до $100 000. 3 прогноза на курс биткоина Крипто, 17:21 СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе Общество, 17:14 Не главное: какую роль в жизни поколения Z играет секс Совместный проект, 17:05 Гид по «зеленому» YouTube: лекции, эксперименты, образ жизни Зеленая экономика, 17:00 
Общество ,  
0 

Гармаш объявил об уходе из «Современника» из-за «расправы над людьми»

По данным «МК», актер объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе в открытом письме. Причиной он назвал «чудовищную ситуацию» в театре
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народный артист России актер Сергей Гармаш объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра, сообщает «Московский комсомолец». Газета ссылается на открытое письмо Гармаша, которое тот направил в чат сотрудников. Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

В письме, как сообщает «МК», Гармаш указывает на «чудовищную ситуацию» в театре и называет ее причиной ухода. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — приводит издание выдержку из обращения.

Актер упомянул онлайн-проект «Диалоги «Современника». Война и мир», запущенный театром к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Гармаш заявил, что считает часть высказываний, прозвучавших в нем, «кощунством, провокацией и даже преступлением».

По словам Гармаша, актеров к участию в проекте подтолкнул художественный руководитель театра, который «потом и отредактировал снятое». Видео, записанные в рамках проекта, были обнародованы от лица «Современника». «А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот», — написал он.

Видео, записанные в рамках проекта, выходили с 1 мая в 4:00 мск на официальных ресурсах театра. В пресс-службе «Современника» ранее заявили, что инициаторами и авторами стали «молодые артисты театра, решившие попробовать смело и искренне поговорить о войне, о мире, о своих страхах, чувствах и памяти».

В письме Гармаша, которое цитирует «МК», также отмечается, что его уход из театра связан с бывшим художественным руководителем «Современника» Галины Волчек. «Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — говорится в нем.

Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил РБК, что актер решил покинуть «Современник». «В смысле куда он пойдет? Он актер, скажем по-советски, всесоюзного масштаба. Он может никуда не пойти», — заявил Будрин в ответ на вопрос, собирается ли Гармаш куда-то переходить.

«Он снимается, у него график расписан на четыре года вперед, и то потому что мы его сдерживаем. Сейчас он еще более плотный из-за карантина», — добавил представитель артиста.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу театра «Современник».

Прощание с Галиной Волчек в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Галина Волчек, которая возглавляла «Современник» с 1972 года, умерла 26 декабря 2019 года, спустя неделю после своего 86-летия. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Новым худруком театра стал режиссер Виктор Рыжаков, который ранее руководил Центром им. Мейерхольда.

Сергей Гармаш служит в «Современнике» с 1984 года, он сыграл более 20 ролей в театре.

Авторы: Наталия Анисимова, Алена Прохоренко, Любовь Порываева
Теги: «Современник», Сергей Гармаш
Материалы по теме
«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым
Общество
Власти Москвы назвали нового худрука «Современника»
Общество
Режиссер Рыжаков назвал неожиданным назначение худруком «Современника»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter