Дебаты в США, накопительная пенсия. Главные новости РБК

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии
Свои предложения Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) изложила в письме премьер-министру.
- Практика увеличения ожидаемого периода выплаты снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии», говорится в послании главе правительства.
- Из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента, указали в ФНПР.
- «Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — резюмировали авторы письма и предложили вовсе отменить накопительную часть пенсии.
- Сейчас ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста. Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года.
Россия осталась между Украиной и Белоруссией по качеству госрегулирования
По итогам 2019 года Россия немного продвинулась вперед по качеству государственного регулирования, но остается в нижней части списка стран мира, подсчитали во Всемирном банке. Индекс качества регулирования (Regulatory Quality) является одним из шести индикаторов качества госуправления Worldwide Governance Indicators (WGI), которые Всемирный банк рассчитывает с конца 1990-х годов.
- Показатели России по большей части индиакторов — «подотчетность обществу», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией» практически не изменились. Значительно улучшился индекс эффективности госуправления, по нему Россия впервые получила положительный балл.
- Россия в индексе находится между Белоруссией и Украиной. Позиции Украины в индексе Всемирного банка уже стали лучше, а позиции Белоруссии — уже лишь немногим хуже, чем у России. При этом Россия еще может улучшить свои позиции за счет регуляторной реформы, которую пытаются провести власти.
Карабах заявил о турецких F16, беспилотниках и артиллерии в зоне боев
Россия должна добиться прекращения огня, иначе «геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы», заявил в интервью РБК глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Масис Маилян. Ни одна из сторон в ходе боев последних дней не получила территориальных приобретений.
- Власти Карабаха утверждают, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а также военные специалисты из Турции. Азербайджан, по их словам пользуется турецкой военной техникой — беспилотниками, системами залпового огня и артиллерией. «Пролетают и турецкие F16 — это все зафиксировано с нашей стороны, участие как личного состава Турции, так и их вооружений является фактом», — отметил Маилян.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте. По его словам, Анкара оказывает лишь моральную поддержку Баку и играет стабилизирующую роль в регионе.
- Глава МИД непризнанной республики напомнил, что благодаря посредничеству России война была остановлена в 1994 и в апреле 2016 года. «Это все доказывает, что именно Россия обладает этими возможностями, и эти ресурсы должны быть применены», — заявил он.