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Дебаты в США, накопительная пенсия. Главные новости РБК

Чем запомнились первые президентские дебаты в США, Мишустина попросили отменить накопительную пенсию, Карабах заявил о турецких самолетах, Россию отметили за госуправление; главные новости — в обзоре РБК

Байден назвал Трампа «щенком Путина»

В США состоялись первые президентские дебаты между кандидатом от демократов Джо Байденом и Дональдом Трампом. Оппоненты постоянно перебивали друг друга и обвиняли во лжи.

  • Байден, которого Трамп часто называл «сонным Джо», демонстрировал боевитость с помощью непарламентских выражений: «Да заткнись уже, парень», «Все знают, что он лжец», «Продолжай тявкать, парень!», «Клоун!» — заявлял он в адрес Трампа, обозвав его еще «расистом» и «щенком Путина». Действующий президент назвал кандидата от демократов «номером два». 
  • Соперники в ходе теледебатов обменялись взаимными упреками из-за отсутствия конкретных планов деятельности в сфере здравоохранения, в том числе касающихся борьбы с COVID-19. Байден обвинил Трампа в том, что тот недооценил опасность COVID-19 и обвинил его администрацию в недостаточной борьбе с распространением заболевания. Трамп возразил, что если бы ответственность за принятие решений во время пандемии лежала на Байдене, в США «умерли бы миллионы людей». «Многие из ваших губернаторов-демократов отметили, что президент Трамп проделал феноменальную работу», — указал президент и заверил, что до появления американской вакцины «осталось несколько недель».

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Источник: JHU
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Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Свои предложения Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) изложила в письме премьер-министру.

  • Практика увеличения ожидаемого периода выплаты снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии», говорится в послании главе правительства.
  • Из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента, указали в ФНПР.
  • «Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — резюмировали авторы письма и предложили вовсе отменить накопительную часть пенсии.
  • Сейчас ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста. Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года.
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Россия осталась между Украиной и Белоруссией по качеству госрегулирования

По итогам 2019 года Россия немного продвинулась вперед по качеству государственного регулирования, но остается в нижней части списка стран мира, подсчитали во Всемирном банке. Индекс качества регулирования (Regulatory Quality) является одним из шести индикаторов качества госуправления Worldwide Governance Indicators (WGI), которые Всемирный банк рассчитывает с конца 1990-х годов.

  • Показатели России по большей части индиакторов — «подотчетность обществу», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией» практически не изменились. Значительно улучшился индекс эффективности госуправления, по нему Россия впервые получила положительный балл.
  • Россия в индексе находится между Белоруссией и Украиной. Позиции Украины в индексе Всемирного банка уже стали лучше, а позиции Белоруссии — уже лишь немногим хуже, чем у России. При этом Россия еще может улучшить свои позиции за счет регуляторной реформы, которую пытаются провести власти.


Карабах заявил о турецких F16, беспилотниках и артиллерии в зоне боев

Россия должна добиться прекращения огня, иначе «геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы», заявил в интервью РБК глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Масис Маилян. Ни одна из сторон в ходе боев последних дней не получила территориальных приобретений.

  • Власти Карабаха утверждают, что на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, а также военные специалисты из Турции. Азербайджан, по их словам пользуется турецкой военной техникой — беспилотниками, системами залпового огня и артиллерией. «Пролетают и турецкие F16 — это все зафиксировано с нашей стороны, участие как личного состава Турции, так и их вооружений является фактом», — отметил Маилян.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте. По его словам, Анкара оказывает лишь моральную поддержку Баку и играет стабилизирующую роль в регионе.
  • Глава МИД непризнанной республики напомнил, что благодаря посредничеству России война была остановлена в 1994 и в апреле 2016 года. «Это все доказывает, что именно Россия обладает этими возможностями, и эти ресурсы должны быть применены», — заявил он.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Автор
Владислав Гордеев
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