Дебаты в США, накопительная пенсия. Главные новости РБК

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Свои предложения Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) изложила в письме премьер-министру.

Практика увеличения ожидаемого периода выплаты снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии», говорится в послании главе правительства.

Из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента, указали в ФНПР.

«Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — резюмировали авторы письма и предложили вовсе отменить накопительную часть пенсии.

Сейчас ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста. Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года.

Россия осталась между Украиной и Белоруссией по качеству госрегулирования

По итогам 2019 года Россия немного продвинулась вперед по качеству государственного регулирования, но остается в нижней части списка стран мира, подсчитали во Всемирном банке. Индекс качества регулирования (Regulatory Quality) является одним из шести индикаторов качества госуправления Worldwide Governance Indicators (WGI), которые Всемирный банк рассчитывает с конца 1990-х годов.

Показатели России по большей части индиакторов — «подотчетность обществу», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией» практически не изменились. Значительно улучшился индекс эффективности госуправления, по нему Россия впервые получила положительный балл.

Россия в индексе находится между Белоруссией и Украиной. Позиции Украины в индексе Всемирного банка уже стали лучше, а позиции Белоруссии — уже лишь немногим хуже, чем у России. При этом Россия еще может улучшить свои позиции за счет регуляторной реформы, которую пытаются провести власти.



Карабах заявил о турецких F16, беспилотниках и артиллерии в зоне боев

Россия должна добиться прекращения огня, иначе «геополитическая обстановка в регионе может измениться не в пользу Москвы», заявил в интервью РБК глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Масис Маилян. Ни одна из сторон в ходе боев последних дней не получила территориальных приобретений.