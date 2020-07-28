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Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

Соответствующий законопроект внесен в правительство. Пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов подготовило поправки в гражданский и бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. «В гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <...> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что поправки в бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с гражданским.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Минфине отметили, что законопроект внесен в правительство. В нем указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре текущего года. При этом в ведомстве пока не сообщили, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств. Кроме того, в министерстве пока не определились, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

В настоящее время в пользу государства изымается только имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих.

Как сообщают «Известия», в большинстве фракций Госдумы эту инициативу поддержали из-за дефицита средств ПФР и падения его доходов. «Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает», — заявил газете первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов. По его словам, инициатива Минфина является попыткой «заштопать» эту систему.

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Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями», комментируя эту инициативу, сказал: «Мы вносили поправки, чтобы такие средства направлялись целевым способом на рост пенсий, а не просто размывались в общем бюджете и экономили ежегодный размер трансферта ПФР из федерального бюджета». Однако, как уточнил депутат, на этот законопроект правительство дало отрицательное заключение.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ) сообщил газете, что сейчас Пенсионный фонд испытывает большую нехватку средств. «По моим подсчетам, реальный дефицит составляет около 650 млрд руб., хотя в бюджете он ниже (согласно данным на 2020 год, дефицит ПФР равен 118,4 млрд руб.)», — сказал он. При этом депутат добавил, что даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию.

В Пенсионном фонде не стали комментировать «Известиям» инициативу Минфина.

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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Как сообщает газета, в 2020 году Пенсионный фонд впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, которое было не подтверждено доходами. Генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в июне на заседании Совета Федерации, заявил, что с начала года эта сумма составила 21,4 млрд руб.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Пенсионный фонд, Минфин, конфискация
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