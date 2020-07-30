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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Москва отреагировала на задержание россиян в Белоруссии, Трамп предложил перенести выборы, Собянин дал прогноз по росту заболеваемости COVID, в Иркутской области изолируют химзавод: главные новости — в обзоре РБК

Россия назвала задержанных в Белоруссии россиян опоздавшими на рейс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России. В Минске их называют сотрудниками ЧВК Вагнера, которые прибыли в Белоруссию якобы для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

  • Песков назвал эти сообщения инсинуациями и подчеркнул, что Россия и Белоруссия — союзники и ближайшие партнеры. По его словам, информации о противоправных действиях россиян нет. Песков также прокомментировал сообщения, что среди задержанных есть граждане Украины: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России».
  • Как сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, задержанные россияне ехали транзитом через Белоруссию в Турцию, но «опоздали на рейс». Они являются сотрудниками частного охранного предприятия, которое по контракту должно обеспечивать охрану энергетических объектов «отнюдь не в Беларуси», сказал посол.
  • По информации главы Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александра Бородая, среди задержанных есть восемь членов его союза. В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отметил, что версия транзита подтверждается наличием у мужчин суданских документов, сим-карт и денег.

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Трамп предложил отложить выборы президента США

Американский лидер Дональд Трамп призвал перенести очередные президентские выборы, назначенные на 3 ноября 2020 года. Еще в апреле он заявлял, что не рассматривает такой вариант.

  • Глава государства назвал две причины для переноса: угроза коронавирусной инфекции и возможность вмешательства других стран в выборы в случае их проведения с помощью голосования по почте. По его мнению, голосование по почте сделает эти выборы самыми «неточными и нечестными» в истории США.
  • «Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
  • Соперником Трампа на предстоящих выборах президента является кандидат от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден. В данный момент рейтинг Байдена превышает показатели Трампа на несколько процентов.
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Заболеваемость COVID в Москве не будет снижаться

Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом и сейчас находится на минимальном уровне, но ниже показатели вряд ли опустятся, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

  • «От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в десять раз. То есть мы прошли пик. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем», — сказал он.
  • По его словам, это связано с тем, что в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов». Поэтому «лелеять надежды, что мы уйдем в ноль <…> вряд ли приходится».
  • В ближайшие недели Москва будет находиться в коридоре от 650 до 700 выявленных случаев в день, спрогнозировал мэр.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Путин поручил изолировать химзавод в Иркутской области

Президент Владимир Путин поручил в ближайшее время изолировать одну из промышленных площадок в городе Усолье-Сибирском (Иркутская область).

  • Ранее в этом городе функционировали компании «Усольехимпром», «Усолье — Сибирский Силикон» и «Химстроймонтаж». Предприятия уже фактически не работают, но на их площадках остались большие скопления химически опасных веществ.
  • «Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии», — сказал он на совещании об экологической ситуации в городе.
  • Полномочия единственного поставщика всех работ по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском получит «Росатом», а деньги на них будут выделены в рамках национального проекта «Экология».

Евросоюз снова отказался впускать граждан России

Европейский совет обновил список «безопасных стран», въезд из которых разрешен в страны союза. По данным Reuters, перечень разрешенных стран сократился с 14 до 11, и Россия в него снова не попала.

  • «Безопасными странами, которые, как считается, в значительной степени контролируют COVID-19, являются Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Тунис и Уругвай», — уточняет агентство.
  • Предварительное одобрение получил Китай. Граждане КНР смогут приехать в Европу, как только Пекин также разрешит въезд гражданам стран ЕС.
  • Накануне советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар сообщил РБК, что Россия «в силу высокой заболеваемости» коронавирусом в краткосрочной перспективе вряд ли сможет попасть в список «безопасных стран».
Автор: Сергей Витько
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