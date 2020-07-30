Что случилось за день. Главные новости РБК

Москва отреагировала на задержание россиян в Белоруссии, Трамп предложил перенести выборы, Собянин дал прогноз по росту заболеваемости COVID, в Иркутской области изолируют химзавод: главные новости — в обзоре РБК

Россия назвала задержанных в Белоруссии россиян опоздавшими на рейс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России. В Минске их называют сотрудниками ЧВК Вагнера, которые прибыли в Белоруссию якобы для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

Песков назвал эти сообщения инсинуациями и подчеркнул, что Россия и Белоруссия — союзники и ближайшие партнеры. По его словам, информации о противоправных действиях россиян нет. Песков также прокомментировал сообщения, что среди задержанных есть граждане Украины: «Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России».

Как сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, задержанные россияне ехали транзитом через Белоруссию в Турцию, но «опоздали на рейс». Они являются сотрудниками частного охранного предприятия, которое по контракту должно обеспечивать охрану энергетических объектов «отнюдь не в Беларуси», сказал посол.

По информации главы Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александра Бородая, среди задержанных есть восемь членов его союза. В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отметил, что версия транзита подтверждается наличием у мужчин суданских документов, сим-карт и денег.

Video