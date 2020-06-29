Что случилось за день. Главные новости РБК

Применят ли опыт голосования по Конституции на будущих выборах, почему Казахстан готов вернуться к жесткому карантину, когда в России откроются кинотеатры, прогнозы от Грефа, главные новости — в обзоре РБК

В России предложили разрешить голосовать несколько дней

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в стране в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Сделано это было для борьбы с распространением коронавируса. Теперь законодатели и ЦИК начали обсуждать возможность распространить эту практику на будущие выборы.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно. Для этого необходимо закрепить эту идею законодательно. «Я много разговаривал с участниками голосования, практически все из них высказываются положительно о том, что есть возможность выбрать, когда проголосовать», — сказал Шевченко.

Ранее с подобной идеей выступили в Совете Федерации. В частности, спикер палаты Валентина Матвиенко заявила: «Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. И с учетом санитарно-эпидемиологических требований — нет очередей, нет скопления людей — голосование абсолютно безопасно».

Ближайшее следующее крупное голосование в России запланировано на 13 сентября. В единый день голосования состоятся довыборы нескольких депутатов Госдумы, выборы глав регионов, выборы в заксобрания и многочисленные муниципальные выборы. Эксперты и Роспотребнадзор предупреждали, что осенью нужно быть готовыми ко второй волне коронавируса.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить 0% 20% 30% 40% >50% Данные по Москве и Нижнему Новгороду на карте представлены без учета электронного голосования.

Президент Казахстана решил ужесточить карантин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в двухдневный срок проработать предложения по возвращению к «жесткому карантину», по аналогии с тем, который действовал в марте—мае.

По его словам, после снятия ограничений в начале мая число ежесуточно выявляемых заражений выросло в стране в семь раз. По его словам, виноваты в этом местные власти, которые оказались не готовы к выходу из карантина.

В результате возникли новые очаги COVID-19, в Алма-Ате заболели многие медики, а в ряде регионов «острый дефицит» больничных коек, лекарств и медоборудования.

Ситуация с коронавирусом осложняется и во многих других странах, в том числе европейских. Так, вспышка заболевания произошла в Германии. Немецкая прокуратура начала проверку в отношении предпринимателя Клеменса Тённиса, после того как на принадлежащем ему мясоперерабатывающем предприятии в Северном Рейне — Вестфалии коронавирусом заразились 1,5 тыс. человек.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Власти назвали дату открытия кинотеатров в России

С 15 июля в России планируется снять ограничения с кинотеатров, закрытых из-за пандемии коронавируса, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Однако, согласно утвержденным Роспотребнадзором рекомендациям, такие решения должны принимать власти каждого отдельного региона. Также, по этим правилам, количество продаваемых билетов на сеанс будет ограничено, а сидеть на соседних креслах разрешат только членам одной семьи либо тем, кто живет вместе.

В Ассоциации владельцев кинотеатров ранее сообщали РБК, что планируют начать открывать кинозалы позже 15 июля. Они хотели бы дождаться сильного релиза, который привлек бы зрителей. Таким релизом мог бы стать ремейк мультфильма «Мулан» (премьера запланирована на 24 июля).

Где в России позволили работать кинотеатрам



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