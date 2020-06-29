Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Михалков в нескольких выпусках своей программы «Бесогон» упоминал Германа Грефа и обвинял в попытках развалить образование. Режиссер цитировал фрагмент выступления главы Сбербанка от 2012 года, где тот критиковал демократию

Герман Греф (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС. По его мнению, тот либо допустил ошибку, либо сознательно пытался манипулировать аудиторией.

В программе «Бесогон» Михалков процитировал фрагмент выступления Грефа на ПМЭФ-2012. По его словам, тот критиковал демократию и высказывался, что нельзя управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации.

Греф напомнил, что был модератором той панели и провокационной репликой лишь попытался оживить дискуссию. «Называлась панель «Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или авторитарный гений?». Что делать в ситуации, когда асимметрия информации перестала существовать как факт? Все участники панели стали очень активно поддерживать демократическую модель. Я понял, что мероприятие срывается: дискуссии нет. Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно не корректно», — объяснил он.

На панели ПМЭФ-2012 года Греф говорил: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения... Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции» (цитата по «РИА Новости»). При этом в заключении выступления он подчеркнул, что Сбербанк намерен активно использовать технологию краудсорсинга. Комментируя вызванное своими словами обсуждение, Греф в 2012 году советовал комментаторам критически к ним относиться. «Неужели умному человеку может быть непонятно, что роль модератора предполагает провокационные реплики, которые подогревают дискуссию? Ребята, ну нужно ведь обладать хоть каплей чувства юмора!» — говорил он.

В интервью ТАСС глава Сбербанка вновь подчеркнул, что «власть должна чутко прислушиваться к людям» и альтернативы привлечению граждан к управлению нет. «Мне удивительно, что Никита Сергеевич [Михалков], великий профессионал, не посмотрел ту запись и выдернул цитату; либо понимал, что это не мое выступление, а провокация модератора панельной сессии. Тогда это манипуляция и я не понимаю ее цели», — заключил он.